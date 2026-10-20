Továbbra is hibátlan hazai jégen a Rangers – videók

A Rangers továbbra is hibátlan hazai jégen. A New York-i csapat Sean Durzi révén már 78 másodperc után vezetést szerzett, két harmad után pedig már 4–0-ra vezetett az Anaheim ellen. A Ducks az utolsó játékrészt nyert (1–2), de ez csak a szépítésre volt elég. A Rangers az előző idényben január végén, a 23. hazai meccsén szerezte meg hatodik sikerét a Madison Square Gardenben, ezúttal 6–0-val nyitott. Mindezt úgy, hogy a Igor Sesterkin kapus egész idényre kidőlt, a helyére beálló Dyla Garland 29 védéssel segítette csapatát, Oliver Bjorkstrand két gólt szerzett, míg Alexis Lafreniere két gólpasszal segítette csapatát.

A két gólt ütő Matvej Micskov vezérletével verte a Philadelphia a Coloradót. A már hat találatnál tartó 21 éves orosz az első és a második harmadban is betalált, Trevor Zegras pedig három asszisztot jegyzett. Az Avalanche kétszer is visszajött egy gólra, de az egyenlítés már sikerült. A 0–9-cel nyitó Flyers így sorozatban második meccsét nyerte meg. A hazaiaknál debütált a 22 éves újonc Cole Knuble, akinek apja, Mike öt éven át erősítette a Philadelpihát.

Hiába vezetett az első harmadban a Sharks, a Maple Leafs a két gólpasszt és egy gólt szerző Auston Matthewsnak köszönhetően fordított véget vetve hárommeccses veretlen sorozatának. A kétszeres Stanley Kupa-győztes Szergej Bobrovszkij 30 védéssel járult hozzá a Toronto első hazai győzelméhez. Ez volt az idényben az első meccs, ahol az idei drafton 1/1-es és az 1/2-es játékos összecsapott egymással. A torontói Gavin McKenna még gólt is szerzett, míg Ivar Stenberg nem tudta növelni pontjai számát.

A negyedik meccsen is hazai siker született. A Penguins két gólt is szerzett emberelőnyből, az elsővel a vezetést szerezte meg, a másodikból egyenlített. Az azt követő tíz percben viszont háromszor is beköszönt a Mammoth, és innen már nem volt visszaút. A hazaiaknál Clayton Keller, Nick Schmaltz és Nate Schmidt is góllal és gólpasszal zárt.

NHL, ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Anaheim Ducks 5–2 (1–0, 3–0, 1–2)

Philadelphia Flyers–Colorado Avalanche 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

Toronto Maple Leafs–San Jose Sharks 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

Utah Mammoth–Pittsburgh Penguins 5–4 (2–1, 2–1, 1–2)