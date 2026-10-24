NHL: véget ért a huzakodás, a Winnipeg elengedte olimpiai bajnok kapusát

Az amerikai kapusért cserébe – aki 2015 óta játszott a kanadai csapatban – a New Jersey négy játékost és egy-egy draftjogot adott: Winnipegbe került három csatár, a kanadai Dawson Mercer, a svéd Alexander Kommand és az amerikai Nick Bjugstad, valamint a kanadai kapus, Niko Dawes.

Connor Hellebuyck nyáron kérte a winnipegi klub vezetőit, hogy cseréljék el, részben családi okokból máshol szerette volna folytatni a pályafutását, és miután nem engedték el, nem jelent meg a Jets edzőtáborában. Csapata ezért eltiltotta, fizetést sem kapott – több mint 900 ezer dollártól esett el –, és az idényben eddig még egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára.

Korábban háromszor (2020, 2024, 2025) nyerte el a Vezina-trófeát, amelyet az alapszakasz legjobb kapusának ítélnek oda, és 2025-ben övé lett alapszakasz legértékesebb játékosát megillető Hart-díj is.

Hellebuyck máris írt egy apró fejezetet új klubja történetébe: ő lesz az első, aki 37-es mezszámmal áll majd a Devils kapujában.