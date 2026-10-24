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NHL: véget ért a huzakodás, a Winnipeg elengedte olimpiai bajnok kapusát

K. Zs.K. Zs.
2026.10.24. 12:13
Connor Hellebuyck (Fotó: Getty Images)
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NHL Connor Hellebuyck Winnipeg Jets
Az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Winnipeg Jets elcserélte olimpiai bajnok kapusát: Connor Hellebuyck a New Jersey Devilsben folytatja a karrierjét.

Az amerikai kapusért cserébe – aki 2015 óta játszott a kanadai csapatban – a New Jersey négy játékost és egy-egy draftjogot adott: Winnipegbe került három csatár, a kanadai Dawson Mercer, a svéd Alexander Kommand és az amerikai Nick Bjugstad, valamint a kanadai kapus, Niko Dawes.

Connor Hellebuyck nyáron kérte a winnipegi klub vezetőit, hogy cseréljék el, részben családi okokból máshol szerette volna folytatni a pályafutását, és miután nem engedték el, nem jelent meg a Jets edzőtáborában. Csapata ezért eltiltotta, fizetést sem kapott – több mint 900 ezer dollártól esett el –, és az idényben eddig még egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára.

Korábban háromszor (2020, 2024, 2025) nyerte el a Vezina-trófeát, amelyet az alapszakasz legjobb kapusának ítélnek oda, és 2025-ben övé lett alapszakasz legértékesebb játékosát megillető Hart-díj is.

Hellebuyck máris írt egy apró fejezetet új klubja történetébe: ő lesz az első, aki 37-es mezszámmal áll majd a Devils kapujában.

 

NHL Connor Hellebuyck Winnipeg Jets
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