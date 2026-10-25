Maratoni kajak-kenu vb: öt magyar érem a záró napon

A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint női K-2-ben a tavaly, Győrben harmadik Sinkó Panna és Csépe Panna ezúttal a dobogó második fokára állhatott fel. A kettős a 26.2 kilométeres táv végén mindössze bő egy másodperccel maradt el a győztes spanyol egységtől. A szám másik magyar indulója, a Reisz Janka, Tokai Zsófia páros a nyolcadik helyen zárt.

A férfiak hasonló számában, 29.8 kilométeren Boros Adrián és Erdélyi Tamás harmadikként ért célba dán és argentin riválisa mögött, míg Sellyei Csanád és Kolozsvári Brúnó a nyolcadik helyen végzett. A Boros, Erdélyi duó sorozatban harmadszor lett bronzérmes, míg Borosnak ez már a kilencedik vb-érme K-2-ben.

A női kenusok 15.4 kilométeres döntőjében Matkovics Sára pályafutása első felnőtt világbajnoki érmét szerezte, egy ezüstöt. Kisbán Zsófia a hatodik helyen ért célba ugyanebben a versenyszámban, a győzelem pedig a chilei María Mailliardé lett.

A férfi kenu párosok között a Soltész Péter, Buday Domonkos duó ugyancsak hatodikként zárt.

Az ifjúságiaknál két érmet gyűjtöttek a magyarok a zárónapon, mindkettőt férfi K-2-ben: Görbe Dávid és Tóth Domonkos az idei Európa-bajnoki címük mellé vb-ezüstöt szereztek, míg Mayer Hunor és Pálinkás Ármin harmadikként ért célba.

A szakág első dél-amerikai vb-jén a különböző korosztályokban 34 magyar versenyzett, az összesített mérleg 3 arany-, 8 ezüst- és 6 bronzérem.