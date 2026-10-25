NHL: Kucserov a Lightning történetének legeredményesebb játékosa lett

A Pittsburgh a Nashville-t, a Washington a Buffalót, a Columbus a Las Vegast, míg a Utah a Tampa Bayt győzte le ráadásban szerzett góllal.

A Toronto kanadai rangadót nyert meg 7–2-re Edmontonban, William Nylander két gólt is szerzett, amivel elérte a 300-as határt. Az Ottawa a háromgólos Drake Batherson vezérletével győzte le a New York Rangerst, míg a ligaelső Carolina a nap egyetlen kapott gól nélküli meccsét lehozó Pjotr Kocsetkov hibátlan kapusteljesítményének is köszönhetően nyert 4–0-ra St. Louisban.

Bár a Tampa Bay Lightning hosszabbításban kikapott Salt Lake Cityben a Utah-tól, Nyikita Kucserov egy gólpasszal klubtörténelmet írt, hiszen Steven Stamkost maga mögött hagyva 1138. pontjával a floridai csapat történetének legeredményesebb játékosa lett.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Philadelphia Flyers–Anaheim Ducks 4–5

New Jersey Devils–Los Angeles Kings 3–1

Boston Bruins–San Jose Sharks 6–4

Ottawa Senators–New York Rangers 7–4

Pittsburgh Penguins–Nashville Predators 3–2 – hosszabbítás után

Washington Capitals–Buffalo Sabres 4–3 – hosszabbítás után

Columbus Blue Jackets–Vegas Golden Knights 2–1 – hosszabbítás után

St. Louis Blues–Carolina Hurricanes 0–4

Edmonton Oilers–Toronto Maple Leafs 2–7

Utah Mammoth–Tampa Bay Lightning 5–4 – hosszabbítás után

Calgary Flames–Detroit Red Wings 4–1

Seattle Kraken–Minnesota Wild 1–5