Nemzeti Sportrádió

NHL: Kucserov a Lightning történetének legeredményesebb játékosa lett

I. SZ.I. SZ.
2026.10.25. 07:53
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Nyikita Kucserov vesztes meccsen döntött klubrekordot (Fotó: Getty Images)
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NHL Carolina Hurricanes Tampa Bay Lightining
Az NHL legutóbbi játéknapján 12 mérkőzésből négy hosszabbításban dőlt el, míg idegenben aratott fölényes győzelmet a Toronto, a Carolina és a Minnesota.

A Pittsburgh a Nashville-t, a Washington a Buffalót, a Columbus a Las Vegast, míg a Utah a Tampa Bayt győzte le ráadásban szerzett góllal.

A Toronto kanadai rangadót nyert meg 7–2-re Edmontonban, William Nylander két gólt is szerzett, amivel elérte a 300-as határt. Az Ottawa a háromgólos Drake Batherson vezérletével győzte le a New York Rangerst, míg a ligaelső Carolina a nap egyetlen kapott gól nélküli meccsét lehozó Pjotr Kocsetkov hibátlan kapusteljesítményének is köszönhetően nyert 4–0-ra St. Louisban.

Bár a Tampa Bay Lightning hosszabbításban kikapott Salt Lake Cityben a Utah-tól, Nyikita Kucserov egy gólpasszal klubtörténelmet írt, hiszen Steven Stamkost maga mögött hagyva 1138. pontjával a floridai csapat történetének legeredményesebb játékosa lett.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Philadelphia Flyers–Anaheim Ducks 4–5
New Jersey Devils–Los Angeles Kings 3–1
Boston Bruins–San Jose Sharks 6–4
Ottawa Senators–New York Rangers 7–4
Pittsburgh Penguins–Nashville Predators 3–2 – hosszabbítás után
Washington Capitals–Buffalo Sabres 4–3 – hosszabbítás után
Columbus Blue Jackets–Vegas Golden Knights 2–1 – hosszabbítás után
St. Louis Blues–Carolina Hurricanes 0–4
Edmonton Oilers–Toronto Maple Leafs 2–7
Utah Mammoth–Tampa Bay Lightning 5–4 – hosszabbítás után
Calgary Flames–Detroit Red Wings 4–1
Seattle Kraken–Minnesota Wild 1–5

 

NHL Carolina Hurricanes Tampa Bay Lightining
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