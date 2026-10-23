NHL: szétlövésben kapott ki a címvédő Carolina

A játéknap rangadóját Edmontonban rendezték, ahol az Oilers szétlövéssel múlta felül 6–5-re a címvédő Carolina Hurricanest. Connor McDavid és Leon Draisaitl egyaránt két góllal és három gólpasszal zárt, míg Ryan Nugent-Hopkins a rendes játékidőben egy gólt és egy gólpasszt jegyzett, majd a szétlövésben is betalált, ezzel eldöntve a mérkőzést. Az edmontoni együttes sorozatban a harmadik, az előző kilenc találkozójából pedig a nyolcadik győzelmét aratta. Az „olajosok” kapusa, Devon Levi 22 védést mutatott be a mérkőzésen.

Ismét nagy pofonba szaladt bele a Vegas Golden Knights, amely két napja a Tampa Bay Lightningtól kapott ki 6–2-re, most pedig a St. Louis Blues vendégeként maradt alul – ugyancsak nagyon simán, 6–2-re. A Blues szeptemberben szerződtetett játékosa, Justin Barron pályafutása során először szerzett négy pontot egy mérkőzésen.

Eközben Michael DiPietro 28 védéssel érte el pályafutása első kapott gól nélküli mérkőzését a ligában, David Pastrnák pedig két góllal és két gólpasszal vette ki a részét a Boston Bruins 6–0-s győzelméből a Nashville Predators elleni összecsapáson. Érdekesség, hogy a 27 éves DiPietro a múlt pénteken szerezte meg első NHL-es győzelmét, amikor 26 védéssel segítette 4–2-es sikerhez csapatát az Anaheim Ducks otthonában. A mostani teljesítmény azonban annál is inkább nagy jelentőségű volt számára, mert a Bruins ezen az estén rendezte meg a Hockey Fights Cancer elnevezésű, a rák elleni küzdelem fontosságára felhívó jótékonysági eseményét.

NHL

ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Nashville Predators 6–0

Toronto Maple Leafs–New York Rangers 5–4

Ottawa Senators–San Jose Sharks 2–6

New Jersey Devils–Anaheim Ducks 4–1

Pittsburgh Penguins–Florida Panthers 4–0

New York Islanders–Los Angeles Kings 2–3 – hosszabbításban

St. Louis Blues–Veges Golden Knights 6–2

Dallas Stars–Winnipeg Jets 3–2 – hosszabbításban

Calgary Flames–Minnesota Wild 2–1

Edmonton Oilers–Carolina Hurricanes 6–5 – szétlövésben

Seattle Kraken–Utah Mammoth 5–3

Vancouver Canucks–Detroit Red Wings 2–5