NHL: máris van 10 gólos játékos az idényben, elit társasághoz csatlakozott

Calgary–Carolina 3–2. A Hurricanes hetes győzelmi sorozattal érkezett a Flameshez, ráadásul zsinórban ötször nyert vendégként (csapatcsúcs), de most kimaradtak a helyzetek – a hazai kapuban Devin Cooley az idénybeli legjobb meccsét fogta ki (34 védés). A két csapat 2–2-vel fordult az utolsó harmadra, amelyben egy gól esett, Jegor Sarangovics ütötte nem egészen öt perccel a végső dudaszó előtt. A Hurricanes győzelmi szériája tehát megszakadt, az eddig gyengélkedő Calgary pedig reménykedhet, hogy ez a szép siker erőt ad a folytatásra.

Yegor Sharangovich with the go-ahead goal for the @NHLFlames! 🔥 https://t.co/SyGphpGNRI — NHL (@NHL) October 19, 2026

Minnesota–Columbus 2–1. Ez a meccs kevésbé volt kiélezett – 34 lövés ment a vendégek kapujára, csupán 14 a hazaiakéra –, de itt is csupán egy gól döntött: Kirill Kaprizov második harmad eleji emberfóros találata után kialakult a végeredmény. Az orosz balszélső az első, aki ebben az NHL-idényben elérte a tízgólos határt, arra pedig még nem volt példa a Minnesota történetében, hogy valaki ilyen gyorsan (kilenc meccs után) eljusson tízig (az eddigi csapatrekordot Brian Rolston húsz éve állította fel 12 mérkőzéssel). A liga jelenleg aktív játékosai közül csupán kettőnek, Auston Matthewsnak (6 mérkőzés, 2018–2019) és Alekszandr Ovecskinnek (8, 2017–2018) van gyorsabb tízese, a kilences „klubnak” Kaprizov előtt David Pastrnák (2018–19, 2019–20), Nyikita Kucserov (2017–18) és Sidney Crosby (2016–17) lett a tagja.

THE THRILL HAS REACHED DOUBLE DIGITS!!! 😤 Kirill Kaprizov is the first player to hit 10 goals this season! https://t.co/zGg3yuWlj6 — NHL (@NHL) October 18, 2026

NHL, ALAPSZAKASZ

Minnesota Wild–Columbus Blue Jackets 2–1

Calgary Flames–Carolina Hurricanes 3–2