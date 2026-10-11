Nemzeti Sportrádió

NHL: Kaprizov négy ponttal zárt, a Minnesota legyőzte a Floridát

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.11. 08:41
Kirill Kaprizov remek formában kezdte az idényt (Fotó: Getty Images)
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jégkorong Philadelphia Flyers NHL Kirill Kaprizov Calgary Flames Minnesota Wild
Tizennégy mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) szombati játéknapján.

Kirill Kaprizov három találattal és egy gólpasszal vette ki a részét a Minnesota Wild floridai sikeréből. Az orosz klasszis remek formában kezdte az idényt, hiszen öt meccs után már hat gólja van.

A Calgary otthon, a Philadelphia és a Los Angeles idegenben maradt alul, így mindhárom csapat nyeretlen még a bajnokságban. 

Sorozatban negyedik győzelmét ünnepelte a Carolina Hurricanes, az Edmonton Oilers és a Vegas Golden Knights is. A kanadaiaknál Conor McDavid már 13 pontnál jár, miután a tizedik gólpasszát is kiosztotta a San Jose Sharks ellen.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Philadelphia Flyers 5–1
New Jersey Devils–Vancouver Canucks 4–1
San Jose Sharks–Edmonton Oilers 1–3
Florida Panthers–Minnesota Wild 1–4
Buffalo Sabres–Utah Mammoth 1–4
Chicago Blackhawks–Carolina Hurricanes 2–5
Colorado Avalanche–Toronto Maple Leafs 3–6
Montreal Canadiens–Detroit Red Wings 1–0 – szétlövéssel
Ottawa Senators–Nashville Predators 3–2 – szétlövéssel
Pittsburgh Penguins–Dallas Stars 2–1 – szétlövéssel
St. Louis Blues–Columbus Blue Jackets 5–3
New York Islanders–Tampa Bay Lightning 3–5
Calgary Flames–Anaheim Ducks 2–4
Vegas Golden Knights–Los Angeles Kings 2–1 – hosszabbítás után

 

jégkorong Philadelphia Flyers NHL Kirill Kaprizov Calgary Flames Minnesota Wild
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