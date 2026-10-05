NHL: hibátlan maradt az Anaheim, pont nélkül a Detroit és a Calgary

Az NHL új idényében a második meccsét is megnyerte, így egyelőre hibátlan mérleggel áll a Nyugati főcsoportban a Floridát hosszabbításban 3–2-re legyőző Anaheim. A Ducks közel állt ahhoz, hogy már a rendes játékidőben nyerjen, de Brad Marchand a harmadik harmadban 18 perc 10 másodpercnél egyenlített. A ráadás hajrájában, 46 másodperccel a vége előtt viszont Mikael Garnlund a Ducks javára döntötte el a meccset (egy balról belőtt korongba tette bele az ütőjét a kapu előtt).

A New York Rangers harmadszor nyert (egy vereség mellett) és vezeti a Keleti főcsoportot. A Utah Mammoth elleni mérkőzésen az utolsó harmad még 1–1-es döntetlennél kezdődött meg, ami után az otthon játszó Rangers 3–1-re meglépett, és bár a vendégeknek volt válaszuk, 1:15 perccel a vége előtt Eeli Tolvanen üres kapus góljával 4–2-re győztek a hazaiak. Kezdőként sorozatban a második meccsén iratkozott fel a pontszerzők közé Igor Sesztyorkin kapus. Az orosz hálóőr csütörtökön, a Tampa Bay Lighning elleni összecsapáson az NHL történetének 18. kapusaként talált a hálóba, most pedig gólpasszt adott. A Rangers tavaly zsinórban hétszer kapott ki otthon a szezon kezdetétől, most viszont mindkét meccsét megnyerte saját közönsége előtt. Sesztyorkin amennyiben folytatja sorozatát, akkor beállíthatja az NHL-rekordot, kapusként egymást követő három pontszerző meccs a csúcs, amelyet éppen az egykori Rangers-hálóőr, Henrik Lundqvist (2010–2011), Ed Belfour (2001–2002) és Tom Barrasso (1988–1989 és 1984–1985) tart.

A Winnipeg és a Vegas viszont vendégként tudott győzni 3–2-re, előbbi a Detroit, utóbbi a Vancouver otthonában, míg a Seattle hazai jégen ütötte ki 6–1 re a Calgaryt. A Detroit és a Calgary így két, illetve három meccs továbbra is nulla ponttal áll.

NHL

ALAPSZAKASZ

Detroit Red Wings–Winnipeg Jets 2–3

New York Rangers–Utah Mammoth 4–2

Anaheim Ducks–Florida Panthers 3–2 – hosszabbítás után

Seattle Kraken–Calgary Flames 6–1

Vancouver Canucks–Vegas Golden Knights 2–3