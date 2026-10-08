NHL: a Capitals legyőzte a Penguinst Ovecskin utolsó hazai idénynyitóján

A Washington Capitals 5–3-ra legyőzte a Pittsburgh Penguinst Alekszandr Ovecskin utolsó hazai idénynyitó mérkőzésén. A Capitals már 23 másodperc után vezetett Anthony Beauvillier révén, Bryan Rust azonban gyorsan egyenlített. Pierre-Luc Dubois és Tom Wilson összjátéka után Wilson ismét előnyhöz juttatta a házigazdát, majd a második harmadban Dubois és Alex Tuch találataival 4–1-re elhúzott a Washington. A Pittsburgh Tommy Novak és Nick Robertson góljaival még 4–3-ra felzárkózott, de Ryan Leonard emberelőnyös találata a harmadik harmad elején eldöntötte a mérkőzést.

The @Capitals strike first on the first shot and first goal of the game from Anthony Beauvillier!! 🚨 📺: @NHL_On_TNT & @streamonmax ➡️ https://t.co/3FhOPUDkba https://t.co/EQuFJ6nkPw — NHL (@NHL) October 7, 2026

A Capitals legjobbja Tom Wilson volt, aki egy góllal és két gólpasszal zárt, Pierre-Luc Dubois pedig egy gólt és egy asszisztot jegyzett. Logan Thompson 27 védéssel járult hozzá a sikerhez. A mérkőzés különlegességét Ovecskin és Sidney Crosby újabb találkozója adta: a két sztár immár 22. egymást követő idényben nézett egymással farkasszemet, ám ezúttal egyikük sem szerzett pontot.

Ovi & Sid https://t.co/Ll6lGqT8at — NHL (@NHL) October 8, 2026

A Winnipeg Jets 3–2-re legyőzte a Colorado Avalanche-t, így sorozatban harmadik győzelmét aratta, és négy mérkőzés után is veretlen maradt a rendes játékidőben. A győzelemben kulcsszerepet játszott Kyle Connor, aki kétszer volt eredményes, így négy mérkőzés után már öt gólnál jár, amivel holtversenyben vezeti az NHL góllövőlistáját. A Jets kapujában Stuart Skinner 32 védéssel zárt, miközben csapata mindössze 19 alkalommal találta el a Colorado kapuját, vagyis a Winnipeg elsősorban hatékony védekezésének és kapusa teljesítményének köszönhette a sikert. Dylan Samberg két gólpasszt adott, Mark Scheifele pedig két assziszttal zárt.

Four goals in four games for Kyle Connor!! 🔔 We have a 1-1 game! 📺: @SportsOnPrimeCA ➡️ https://t.co/eRAgLpATbo https://t.co/nHpPJNHE55 — NHL (@NHL) October 8, 2026

Az Edmonton Oilers 5–2-re legyőzte az Anaheim Ducksot idegenben, miután az első harmad végén még 0–2-es hátrányban volt. A Ducks mindkét gólját Beckett Sennecke szerezte emberelőnyből, a második harmadban azonban teljesen megfordult a mérkőzés képe: Evan Bouchard 11 másodperc után szépített, majd Kasperi Kapanen a 100. NHL-góljával egyenlített. Bouchard újabb találatával már az Oilers vezetett, majd Vaszilij Podkolzin és Connor McDavid is eredményes volt, így Edmonton öt gólt ütött a második játékrészben.

A rocket from Evan Bouchard for his sixth goal of the season!!! 🚀 The @EdmontonOilers take a one-goal lead! https://t.co/kiIEnDemJp — NHL (@NHL) October 8, 2026

NHL, ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–Pittsburgh Penguins 5–3

Winnipeg Jets–Colorado Avalanche 3–2

Anaheim Ducks–Edmonton Oilers 2–5