Nemzeti Sportrádió

NHL: a Capitals legyőzte a Penguinst Ovecskin utolsó hazai idénynyitóján

V. J.V. J.
2026.10.08. 09:14
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Fotó: Getty Images
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Washington Capitals Pittsburgh Penguins NHL Alekszandr Ovecskin
A Washington Capitals 5–3-ra legyőzte a Pittsburgh Penguinst a NHL alapszakaszában.

A Washington Capitals 5–3-ra legyőzte a Pittsburgh Penguinst Alekszandr Ovecskin utolsó hazai idénynyitó mérkőzésén. A Capitals már 23 másodperc után vezetett Anthony Beauvillier révén, Bryan Rust azonban gyorsan egyenlített. Pierre-Luc Dubois és Tom Wilson összjátéka után Wilson ismét előnyhöz juttatta a házigazdát, majd a második harmadban Dubois és Alex Tuch találataival 4–1-re elhúzott a Washington. A Pittsburgh Tommy Novak és Nick Robertson góljaival még 4–3-ra felzárkózott, de Ryan Leonard emberelőnyös találata a harmadik harmad elején eldöntötte a mérkőzést.

A Capitals legjobbja Tom Wilson volt, aki egy góllal és két gólpasszal zárt, Pierre-Luc Dubois pedig egy gólt és egy asszisztot jegyzett. Logan Thompson 27 védéssel járult hozzá a sikerhez. A mérkőzés különlegességét Ovecskin és Sidney Crosby újabb találkozója adta: a két sztár immár 22. egymást követő idényben nézett egymással farkasszemet, ám ezúttal egyikük sem szerzett pontot.

A Winnipeg Jets 3–2-re legyőzte a Colorado Avalanche-t, így sorozatban harmadik győzelmét aratta, és négy mérkőzés után is veretlen maradt a rendes játékidőben. A győzelemben kulcsszerepet játszott Kyle Connor, aki kétszer volt eredményes, így négy mérkőzés után már öt gólnál jár, amivel holtversenyben vezeti az NHL góllövőlistáját. A Jets kapujában Stuart Skinner 32 védéssel zárt, miközben csapata mindössze 19 alkalommal találta el a Colorado kapuját, vagyis a Winnipeg elsősorban hatékony védekezésének és kapusa teljesítményének köszönhette a sikert. Dylan Samberg két gólpasszt adott, Mark Scheifele pedig két assziszttal zárt. 

Az Edmonton Oilers 5–2-re legyőzte az Anaheim Ducksot idegenben, miután az első harmad végén még 0–2-es hátrányban volt. A Ducks mindkét gólját Beckett Sennecke szerezte emberelőnyből, a második harmadban azonban teljesen megfordult a mérkőzés képe: Evan Bouchard 11 másodperc után szépített, majd Kasperi Kapanen a 100. NHL-góljával egyenlített. Bouchard újabb találatával már az Oilers vezetett, majd Vaszilij Podkolzin és Connor McDavid is eredményes volt, így Edmonton öt gólt ütött a második játékrészben.

NHL, ALAPSZAKASZ
Washington Capitals–Pittsburgh Penguins 5–3
Winnipeg Jets–Colorado Avalanche 3–2
Anaheim Ducks–Edmonton Oilers 2–5

 

Washington Capitals Pittsburgh Penguins NHL Alekszandr Ovecskin
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