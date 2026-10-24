NBA: Tatum visszaverte a bajnokot; Wembanyamát kulcspillanatban blokkolták

Boston–New York 107–103. Mindkét csapat nyeretlenül várta a presztízsmeccset, és bár az utolsó negyed elején 12-vel vezetett a Celtics (94–82), a legutóbbi idény hajrájában megcsodált „Comeback Knicks” jelenség kis híján újra megképződött: 1:41 perccel a vége előtt már csak egy pont volt a hazai előny (99–98). Akkor azonban megint megrázta magát az addig is hatékony Jayson Tatum, két gyors duplával meglódította csapatát, majd beszórt egy hármast is, és onnan már nem tudott visszakapaszkodni a vendéggárda. Tatum 36 ponttal, kilenc lepattanóval, hét asszisztttal és három labdaszerzéssel volt a hazaiak vezére, Paul George és Neemius Queta 15-15 pontot dobott, a Knicks részéről Karl-Anthony Towns 22, OG Anunoby és Miles McBride 20-20, Jalen Brunson 19 ponttal finiselt.

Jayson Tatum WENT OFF in Boston's home opener! ☘️ 36 PTS ☘️ 9 REB ☘️ 7 AST ☘️ 3 STL ☘️ Celtics W The @celtics pick up the win in Boston. https://t.co/dhqXL8urAv — NBA (@NBA) October 24, 2026

San Antonio–Houston 110–114. A meccs nagy részében a Rockets vezetett, de végig szorosan alakult a csata, a Spurs közel volt ahhoz, hogy kiharcolja a hosszabbítást. És akkor jött a kulcsjelenet: két másodperccel a végső dudaszó előtt Amen Thompson csak emelkedett, csak emelkedett, és a csúcspontra érve blokkolta a ziccerben felugró Victor Wembanyama dobását! Fred VanVleet pedig bedobta a vendégeknek járó két büntetőt, amivel lezárta a meccset. Alperen Sengün 29 ponttal volt a Rockets legjobb dobója – a termés majdnem felét (14) az utolsó negyedben szüretelte –, Thompson és Kevin Durant 20-szal zárt, Wembanyama 25-tel vezette a hazai lőlapot.

AMEN THOMPSON. GAME-SEALING SWAT. FROM EVERY ANGLE. https://t.co/ebHjywKc1E — NBA (@NBA) October 24, 2026

Alpy TOOK OVER in Q4 🔥 🚀 29 PTS (14 in 4Q, game-high) 🚀 7 REB 🚀 7 AST The Rockets secure the victory in a thriller over the Spurs in Austin! https://t.co/y8TzLqFtOY — NBA (@NBA) October 24, 2026

Washington–Toronto 102–112. A Raptors a Chicago után a Wizards játékosait is sok (23) labdaeladásba hajszolta bele, és a jó védekezésre győzelem épült: Scottie Barnes 28 pontot és 14 lepattanót tett be a közösbe, míg RJ Barrett 23, Kawhi Leonard 16 ponttal zárt a két mérkőzés után hibátlan kanadaiaknál.

Scottie Barnes SHINED in the @Raptors’ win! 🦖 28 PTS 🦖 14 REB 🦖 5 AST 🦖 2 STL 🦖 2 BLK https://t.co/WRmqqcf6Si — NBA (@NBA) October 24, 2026

LA Lakers–LA Clippers 125–117. Egyelőre hibátlan a Lakers is. Austin Reaves 28 pontot szerzett, és mivel Luka Doncic 23 pontját egy szomorú karriercsúcs (11 labdaeladás) beárnyékolta, szükség volt a nyitányon szinte megállás nélkül zsákoló Walker Kessler újabb sokoldalú produkciójára: a nyáron a Jazztől megszerzett center 22 ponttal, nyolc lepattanóval, három labdaszerzéssel és hat (!) dobásblokkolással járult hozzá a városi rivális legyűréséhez.

WALKER KESSLER DOES IT AGAIN 🚨 After going 12-12 from the field with 10 dunks (most by a Laker since Shaq) in his debut, @WalkerKessler13 delivered a dominant all-around performance to push LA to 2-0! 22 PTS | 10-14 FGM | 8 REB | 3 STL | 6 BLK https://t.co/3wGnS6oG6V — NBA (@NBA) October 24, 2026

Golden State–Memphis 108–111. De'Anthony Melton hármasával 106–94-re vezetett a Warriors, 3:47 perc maradt hátra – ki gondolta volna, hogy lehetséges a fordulat? Természetesen a memphisiek! A hazai csapat következő kilenc mezőnydobásából egy sem ment be, az így helyzetbe kerülő Grizzlies pedig 17 pontot szórt válasz nélkül, és a 25 ponttal, 13 lepattanóval záró Cameron Boozer dobásával húsz másodperccel a vége előtt átvette a vezetést. Ott már tényleg nem volt fordulat, a Grizzlies a behúzta második győzelmét, a Warriors nyeretlen maradt.

Memphis' late 17-0 run, UNCUT 🍿 They erased a 12-point deficit to improve to 2-0! https://t.co/hhEPdcfvfJ — NBA (@NBA) October 24, 2026

Sacramento–Portland 120–128. Domantas Sabonis tripla duplát ért el (27 pont, 19 lepattanó, 10 assziszt), Darius Acuff Jr. a Kings történetének első tinédzsere lett, aki egy meccsen 33 pontig jutott (és egyben a liga első harminc pont feletti újonca az idényben), de ez sem volt elég: Deni Avdija (26), Damian Lillard (19) és Toumani Camara (19) vezérletével a Blazers a második meccsét is megnyerte.

33 POINTS FOR DARIUS ACUFF JR. TONIGHT 🔥 The No. 7 overall pick sets the @SacramentoKings single-game scoring record for a teenager and becomes the first NBA rookie to score 30+ this season! https://t.co/IxMgcbQ4oa — NBA (@NBA) October 24, 2026

Charlotte–Atlanta 81–128. A 19 pontot gyűjtő Jalen Johnson vezérletével az Atlanta nemcsak megőrizte veretlenségét, hanem története legnagyobb különbségű győzelmét is megünnepelhette. A csapatcsúcs egy ponttal javult, 2017-ben a Sacramentót 126–80-ra tángálta el a Hawks.

Indiana–Dallas 105–121. Noha a 24 pontos Kyrie Irving vezérletével a Mavs behúzta az első strigulát a győzelmek rovatába, öröme nem teljes: az előző idény legjobb újonca, Cooper Flagg vállsérülést szenvedett az első félidőben, a nagyszünet után már nem is játszott. A vétkes Aaron Nesmithre súlyos szabálytalanságot fújtak, aztán az esetet lerázó lökdösődés következményeképp – Naji Marshallhoz hasonlóan – technikait is kapott. Tyrese Haliburton 18 ponttal zárt, ez volt az első hazai meccse több mint egy évvel ezelőtti súlyos sérülése óta.

Aaron Nesmith was called for a Flagrant 1 for this play on Cooper Flagg. Double technicals were given to Nesmith and Naji Marshall after the play. https://t.co/P0xLooKo9S — ESPN (@espn) October 24, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Milwaukee Bucks–Chicago Bulls 125–132

Boston Celtics–New York Knicks 107–103

Charlotte Hornets–Atlanta Hawks 81–128

Indiana Pacers–Dallas Mavericks 105–121

Orlando Magic–Minnesota Timberwolves 93–115

Washington Wizards–Toronto Raptors 102–112

Miami Heat–Detroit Pistons 111–128

San Antonio Spurs–Houston Rockets 110–114

Utah Jazz–New Orleans Pelicans 120–119

Golden State Warriors–Memphis Grizzlies 108–111

Los Angeles Lakers–Los Angeles Clippers 125–117

Sacramento Kings–Portland Trail Blazers 120–128