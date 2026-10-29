Jokics elérte a kétszáz tripla duplát, debütált az első helyen drafolt AJ Dybantsa – videók

Történelmet írt Nikola Jokics magyar idő szerint csütörtök hajnalban. A Denver Nuggets klasszisa 21 pontot és 13 lepattantót szerzett és 10 asszisztot osztott ki a New Orleans Pelicans elleni találkozón, amellyel pályafutása 200. tripla dupláját érte el – napra pontosan 11 évvel a bemutatkozása után. Az NBA történetében ezzel ő lett a második játékos, akinek ez sikerült, a csúcsot 209-cel Russel Westbrook tartja.

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for becoming the second player to reach 200 triple-doubles! https://t.co/L9s4qZQ2G6 — NBA (@NBA) October 29, 2026

Három vereség után sorozatban a második győzelmét aratta a Golden State Warriors. Steph Curry ismét megmutatta, miért a sportág történetének egyik legjobb játékosa, 44 pontot szerzett, amellyel beállította LeBron James rekordját. Mindkét klasszisnak így már 15 meccse van, amelyeken 40 pontnál többet szereztek azóta, hogy elmúltak 35 évesek. Curry mellett az év újonca címre pályázó Yaxel Lendeborg is brillírozott, az ő termése ezúttal 26 pont és 9 lepattanó volt.

CHEF CURRY COOKED IN MINNESOTA! 🧑‍🍳 44 PTS (19 in 2Q) 🧑‍🍳 8 REB 🧑‍🍳 6 AST 🧑‍🍳 6 3PM 🧑‍🍳 GOLDEN STATE W @StephenCurry30 (15 games) ties LeBron James for the most 40+ point games at age 35 or older in NBA history! https://t.co/LlkdYCLXvT — NBA (@NBA) October 29, 2026

A Lakers győzelmével ért véget a Los Angeles-i derbi, amely Keaton Wagler buzzer beaterjéről és a Clippers kabalájának félpályás, létráról dobott kosaráról maradhat emlékezetes. Ha pedig már félpályások, nem Wagler volt az egyetlen, aki az este során kosarat szerzett a kezdőkörből, ezt Nikola Jovic, VJ Edgecombe és Tre Jones is megtette.

FROM THE TOP OF THE LADDER. ON THE FIRST TRY. Chuck the Condor! 🤯 https://t.co/Z1NsBSBdFa — NBA (@NBA) October 29, 2026

ONE NIGHT. FOUR HALF-COURT SHOTS. 🤯 Featuring... Nikola Jović, Keaton Wagler, VJ Edgecombe and Tre Jones! https://t.co/74sH2U80hT — NBA (@NBA) October 29, 2026

Egyedüliként a ligában öt meccs után is veretlen a Houston Rockets, amelynek több mint tíz év után ez a legjobb startja. Hosszabbítás után nyert ezúttal a San Antonio Spurs, Victor Wembanyama pedig ismét remekelt, 36 pont és 14 lepattanó volt a mérlege. Már 19 ponttal is vezetett a Chicago Bulls a harmadik negyedben a New York Knicks ellen, Jalen Brunsonék azonban nemcsak, hogy visszajöttek a meccsbe a hajrában, hanem az utolsó percekben úgy húzták be a találkozót, hogy végig a kezükben tartották az eseményeket.

Igazi csapatmunkának mondható a Philadelphia 76ers győzelme az Indiana Pacers felett, mivel négy játékosuk is húsz pont felett zárt, ráadásul a 13 pontot összehozó LeBron James a tíz asszisztjával egy újabb dupla duplát is beírhat a neve mellé. Kisebb bokasérülése után a Cleveland Cavaliers ellen debütált az NBA-ben az első helyen draftolt AJ Dybantsa. A 19 éves újonc ráadásul csapata legtöbb pontját szerezte, erre pedig mindössze hat elsőként választott játékos volt előtte képes a bemutatkozásán.

AJ Dybantsa’s NBA journey is officially underway! In his @WashWizards debut: 🧙‍♂️ 19 PTS 🧙‍♂️ 8-12 FGM https://t.co/5lSPqFutTy — NBA (@NBA) October 29, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–Miami Heat 117–129 (25–34, 31–35, 29–28, 32–32)

Cleveland Cavaliers–Washington Wizards 121–111 (34–42, 25–27, 33–23, 29–19)

Detroit Pistons–Charlotte Hornets 97–89 (21–22, 23–29, 32–19, 21–19)

Indiana Pacers–Philadelphia 76ers 109 –114 (25–25, 27–37, 36–13, 21–39)

Toronto Raptors–Orlando Magic 129–99 (32–25, 37–28, 34–23, 26–23)

Chicago Bulls–New York Knicks 127–133 (33–34, 29–22, 34–34, 31–43)

Milwaukee Bucks–Houston Rockets 100–132 (21–23, 14–34, 34–38, 31–37)

Minnesota Timberwolves–Golden State Warriors 114–119 (23–30, 25–34, 33–29, 33–26)

New Orleans Pelicans–Denver Nuggets 91–104 (18–37, 27–20, 28–22, 18–25)

Utah Jazz–San Antonio Spurs 111–117 (32–22, 23–29, 30–34, 20–20, 6–12) – hosszabbítás után

Dallas Mavericks–Oklahoma City Thunder 120–96 (33–30, 32–29, 29–22, 26–15)

Los Angeles Clippers–Los Angeles Lakers 87–103 (22–25, 16–31, 28–29, 21–18)