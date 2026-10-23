Nemzeti Sportrádió

Több sebből vérzett a New York Knicks bajnoki ünnepsége – sajtóhír

I. SZ.I. SZ.
2026.10.23. 12:13
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A New York Knicks bajnoki ünnepségén nem mindenkinek volt őszinte a boldogsága (Fotó: Getty Images)
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NBA Madison Square Garden bajnoki gyűrű Adam Silver New York Knicks
Az NBA új idényét címvédőként kezdő New York Knicks bajnoki ünneplése mögötti visszásságokra hívta fel a figyelmet az amerikai The Athletic szaklap.

Mint arról beszámoltunk, az NBA-idény első játéknapján a New York Knicks a Philadelphia 76erst fogadta, és a mérkőzés előtt ünnepség keretében köszöntötték a bajnokcsapatot és a Knicks dolgozóit.

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A bajnoki címvédő otthonában aratott győzelmet a LeBron Jamesszel erősítő Philadelphia.

A címvédő vereséget szenvedett, de utólag az ünnepség több kellemetlen részletére is fény derült.

A meccs előtti ünnepség azzal kezdődött, hogy a főszereplők megkapták a bajnoki gyűrűiket. Elsőként Leon Rose klubelnök vette át a fekete dobozkát, és ki is nyitotta, büszkén mutatva a csillogó ékszert. Utána a játékosokon, majd a szakmai stábon volt a sor, ám utóbbiak zárva tartották, mert az edzők többségének nem készült el a gyűrűje. Ők üres dobozkákat vettek át, azzal az ígérettel, hogy idővel nekik is legyártják. A The Athletic úgy tudja, erről a stábot néhány órával az ünnepély előtt tájékoztatták.

A szaklaphoz olyan információ is eljutott, hogy a Knicks és a Madison Square Garden munkatársaihoz nyáron körlevelet küldött a klub elnöksége, s a levélben arról tájékoztatta a dolgozókat, hogy a csapat bajnoki elsőségéhez való hozzájárulásukért hálából ők is kapnak gyűrűt – nem olyat, mint a játékosok és az edzők, de méltót a bajnoki címhez. Az e-mailek alján kétféle gyűrűből választhattak a címzettek, ám aki kattintott a választási lehetőségekre, azzal szembesült, hogy az egész csak James Dolan, a Madison Square Garden tulajdonosa kísérlete volt, egy levelezési biztonsági rendszert ellenőrzött ilyen módon, és a dolgozók nem számíthatnak gyűrűre.

A The Athletic Dolannek tudja be azt is, hogy a meccs előtti ünnepségen a mikrofonállvány mögötti páholyba ültette Roger Goodellt, az NFL vezetőjét, míg Adam Silver, az NBA első embere szemben, a kamerák látóteréből kieső helyen, egy, a pálya melletti széken ült, és a szokásoktól eltérően beszédet sem mondhatott a bajnokcsapat tiszteletére.

 

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