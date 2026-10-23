Több sebből vérzett a New York Knicks bajnoki ünnepsége – sajtóhír

A címvédő vereséget szenvedett, de utólag az ünnepség több kellemetlen részletére is fény derült.

A meccs előtti ünnepség azzal kezdődött, hogy a főszereplők megkapták a bajnoki gyűrűiket. Elsőként Leon Rose klubelnök vette át a fekete dobozkát, és ki is nyitotta, büszkén mutatva a csillogó ékszert. Utána a játékosokon, majd a szakmai stábon volt a sor, ám utóbbiak zárva tartották, mert az edzők többségének nem készült el a gyűrűje. Ők üres dobozkákat vettek át, azzal az ígérettel, hogy idővel nekik is legyártják. A The Athletic úgy tudja, erről a stábot néhány órával az ünnepély előtt tájékoztatták.

A szaklaphoz olyan információ is eljutott, hogy a Knicks és a Madison Square Garden munkatársaihoz nyáron körlevelet küldött a klub elnöksége, s a levélben arról tájékoztatta a dolgozókat, hogy a csapat bajnoki elsőségéhez való hozzájárulásukért hálából ők is kapnak gyűrűt – nem olyat, mint a játékosok és az edzők, de méltót a bajnoki címhez. Az e-mailek alján kétféle gyűrűből választhattak a címzettek, ám aki kattintott a választási lehetőségekre, azzal szembesült, hogy az egész csak James Dolan, a Madison Square Garden tulajdonosa kísérlete volt, egy levelezési biztonsági rendszert ellenőrzött ilyen módon, és a dolgozók nem számíthatnak gyűrűre.

A The Athletic Dolannek tudja be azt is, hogy a meccs előtti ünnepségen a mikrofonállvány mögötti páholyba ültette Roger Goodellt, az NFL vezetőjét, míg Adam Silver, az NBA első embere szemben, a kamerák látóteréből kieső helyen, egy, a pálya melletti széken ült, és a szokásoktól eltérően beszédet sem mondhatott a bajnokcsapat tiszteletére.