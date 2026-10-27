Nemzeti Sportrádió

NBA: Curry hibátlanul dobott, az újonc csúcsot ért el – behúzta első győzelmét a Warriors

K. Zs.K. Zs.
2026.10.27. 10:44
Steph Curry hibátlan dobóteljesítménnyel vezette győzelemre a Warriorst (Fotó: Getty Images)
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Golden State Warriors NBA Cleveland Cavaliers Itt van Amerika!
Az Oklahoma, a Houston és a Memphis a negyedik mérkőzését is megnyerte az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) 2026–2027-es idényében, ugyanez nem sikerült a Minnesotának: a Cleveland kiélezett, hosszabbításba torkolló csatában megfosztotta veretlenségétől a Wolvest (127–125) a magyar idő szerint keddre virradóra megrendezett játéknapon. A Milwaukee és a Golden State behúzta az első strigulát a győzelmek rovatába.

Cleveland–Minnesota 127–125. Anthony Edwards sokat tett azért, hogy a Wolves folytassa győzelmi sorozatát, 47 pontos idénycsúccsal zárt, de a hármasokat nagy hibaszázalékkal dobta (5/15). Az utolsó rossz kísérlete 3.9 másodperccel a hosszabbítás vége előtt került a jegyzőkönyvbe, akkor, amikor még volt esély az egyenlítésre. A lepattanó Peyton Watsoné lett, ő bedobta a megkapott két szabaddobást, a clevelandi előny ötpontosra hízott (127–122) – akkor már hiába hullott be egy Edwards-tripla. A 15 pontos hátrányból visszakapaszkodó hazai csapatban Donovan Mitchell 28-cal vezette a lőlapot, fontos volt James Harden (19 pont, 9 assziszt), Evan Mobley (18 pont, 10 lepattanó) és az újonc Meleek Thomas (16 pont) hozzájárulása is.

Denver–Golden State 114–134. A Wolvesszal ellentétben a Warriors nem vágyott a negyedikre: három vereség után nagyon kellett az első győzelem. A vendégek a nagyszünetre át is vették a vezetést, aztán a harmadik negyedben lerendezték a meccset. Abban a játékrészben Steph Curry volt a főszereplő – 24 pontjából 17-et akkor szerzett –, de összességében Yaxel Lendeborg produkálta a legszebb számokat (31 pontos karriercsúcs, 12 lepattanó, hat assziszt). Az újonc csapattárs útját tanácsaival egyengető Curryről még annyit, hogy az összes dobásából pontot szerzett: bement mind a nyolc mezőnydobása (három tripla volt) és pontokra váltotta mind az öt büntetőjét. A Nuggetsben DeMar DeRozan 21 ponttal, Nikola Jokics 19 ponttal és 11 assziszttal finiselt.

Miami–Dallas 109–113. Cooper Flagg csupán egy mérkőzést volt kénytelen kihagyni vállsérülése miatt, és ereje teljében tért vissza: 29 ponttal és 11 ​assziszttal vezette idegenbeli győzelemre a dallasi csapatot. Természetesen Kyrie Irving visszatérése is sokat számított, statisztikailag 18 pontot, hat-hat lepattanót és asszisztot. A még nyeretlen floridaiaknál Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) legyártotta első tripla dupláját (29 pont, 15 lepattanó, 11 assziszt), de ez sem volt elég a negyedik vereség elkerüléséhez. Ő is elrontott négy büntetőt, a csapat 24-ből 11-et – ez sok volt.

Oklahoma–Phoenix 125–114. Ajay ‌Mitchell 30, Shai Gilgeous-Alexander 26 ponttal vezette idénybeli negyedik győzelmére az Oklahomát, amely első mérkőzését játszotta a hétvégén szárkapocscsonttörést szenvedő, hosszú időre kidőlő Jalen Williams nélkül.

Houston–Atlanta 120–110. Alperen Sengün tartja kiváló formáját, csapata pedig a hibátlan mérlegét: a török légiós 29 ponttal, valamint 9-9 lepattanóval és assziszttal járult hozzá az Atlanta legyűréséhez, a Rockets sorozatban negyedik győzelméhez.

Utah–Memphis 105–110. Akárcsak egy nappal korábban, megint nagy csatában őrizte meg veretlenségét a memphisi csapat. Ty Jerome 15 pontjából nyolcat az utolsó hat percben könyvelt el, fontos volt két jó büntetője 11.6 másodperccel a vége előtt. A Grizzlies korábban csupán egyszer indította négy győzelemmel az idényt.

Milwaukee–Indiana 110–102. A Bucksszal legutóbb ötven éve esett meg, hogy négy vereséggel kezdte a szezont; elsősorban Tyler Herrónak (23 pont, 10 lepattanó, hét assziszt) köszönhetően sikerült elkerülni a blama megismétlődését.

Boston–Chicago 134–99. Payton ​Pritchard a cseresorból érkezve lett a Celtics és a meccs legeredményesebb játékosa 28 ponttal. Tíz triplakísérletéből hét a megfelelő helyre ment a chicagóiak legnagyobb szomorúságára. 

Charlotte–Washington 110–103. Brandon Miller is bátran tüzelt távolról, minden második hármasa beakadt (5/10), 39 pontos karriercsúcsára győzelmet épített a három sikernél tartó Hornets.

NBA, ALAPSZAKASZ
Denver Nuggets–Golden State Warriors 114–134
Cleveland Cavaliers–Minnesota Timberwolves 127–125 – h. u.
Miami Heat–Dallas Mavericks 109–113
Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns 125–114
Houston Rockets–Atlanta Hawks 120–110
Utah Jazz–Memphis Grizzlies 105–110
Milwaukee Bucks–Indiana Pacers 110–102
Boston Celtics–Chicago Bulls 134–99
Charlotte Hornets–Washington Wizards 110–103

 

Golden State Warriors NBA Cleveland Cavaliers Itt van Amerika!
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