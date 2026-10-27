NBA: Curry hibátlanul dobott, az újonc csúcsot ért el – behúzta első győzelmét a Warriors

Cleveland–Minnesota 127–125. Anthony Edwards sokat tett azért, hogy a Wolves folytassa győzelmi sorozatát, 47 pontos idénycsúccsal zárt, de a hármasokat nagy hibaszázalékkal dobta (5/15). Az utolsó rossz kísérlete 3.9 másodperccel a hosszabbítás vége előtt került a jegyzőkönyvbe, akkor, amikor még volt esély az egyenlítésre. A lepattanó Peyton Watsoné lett, ő bedobta a megkapott két szabaddobást, a clevelandi előny ötpontosra hízott (127–122) – akkor már hiába hullott be egy Edwards-tripla. A 15 pontos hátrányból visszakapaszkodó hazai csapatban Donovan Mitchell 28-cal vezette a lőlapot, fontos volt James Harden (19 pont, 9 assziszt), Evan Mobley (18 pont, 10 lepattanó) és az újonc Meleek Thomas (16 pont) hozzájárulása is.

Denver–Golden State 114–134. A Wolvesszal ellentétben a Warriors nem vágyott a negyedikre: három vereség után nagyon kellett az első győzelem. A vendégek a nagyszünetre át is vették a vezetést, aztán a harmadik negyedben lerendezték a meccset. Abban a játékrészben Steph Curry volt a főszereplő – 24 pontjából 17-et akkor szerzett –, de összességében Yaxel Lendeborg produkálta a legszebb számokat (31 pontos karriercsúcs, 12 lepattanó, hat assziszt). Az újonc csapattárs útját tanácsaival egyengető Curryről még annyit, hogy az összes dobásából pontot szerzett: bement mind a nyolc mezőnydobása (három tripla volt) és pontokra váltotta mind az öt büntetőjét. A Nuggetsben DeMar DeRozan 21 ponttal, Nikola Jokics 19 ponttal és 11 assziszttal finiselt.

Steph was PERFECT from the field 💯 🏀 24 PTS (8-8 FGM) 🏀 3 3PM 🏀 WARRIORS ROAD WIN It's the first time in his career where he scored 20+ PTS in a game without missing a field goal! https://t.co/9CZ7vBJJTv — NBA (@NBA) October 27, 2026

Yaxel WENT OFF in Golden State's win 🔥 31 PTS (career-high) 12 REB (game-high) 6 AST He becomes the first @warriors rookie since Steph Curry (2/10/2010) to record 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST in a single game! https://t.co/FYe42bFtD8 — NBA (@NBA) October 27, 2026

THE ROOKIE AND THE VET. Steph coaching up Yaxel during a timeout 👏 Yaxel's got a game-high 15 PTS as the Warriors lead at the break! https://t.co/sw40wp0h7v — NBA (@NBA) October 27, 2026

Miami–Dallas 109–113. Cooper Flagg csupán egy mérkőzést volt kénytelen kihagyni vállsérülése miatt, és ereje teljében tért vissza: 29 ponttal és 11 ​assziszttal vezette idegenbeli győzelemre a dallasi csapatot. Természetesen Kyrie Irving visszatérése is sokat számított, statisztikailag 18 pontot, hat-hat lepattanót és asszisztot. A még nyeretlen floridaiaknál Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) legyártotta első tripla dupláját (29 pont, 15 lepattanó, 11 assziszt), de ez sem volt elég a negyedik vereség elkerüléséhez. Ő is elrontott négy büntetőt, a csapat 24-ből 11-et – ez sok volt.

COOPER FLAGG STUFFED THE STAT SHEET! 🏀 29 PTS 🏀 6 REB 🏀 11 AST 🏀 5 STL (CAREER-HIGH) 🏀 3 BLK 🏀 MAVS ROAD WIN Flagg (19 years, 309 days) becomes the first teenager in NBA history to record 25+ PTS, 10+ AST, 5+ REB, and 5+ STL in a single game 🤯 https://t.co/CHTA06b7PM — NBA (@NBA) October 27, 2026

Oklahoma–Phoenix 125–114. Ajay ‌Mitchell 30, Shai Gilgeous-Alexander 26 ponttal vezette idénybeli negyedik győzelmére az Oklahomát, amely első mérkőzését játszotta a hétvégén szárkapocscsonttörést szenvedő, hosszú időre kidőlő Jalen Williams nélkül.

Houston–Atlanta 120–110. Alperen Sengün tartja kiváló formáját, csapata pedig a hibátlan mérlegét: a török légiós 29 ponttal, valamint 9-9 lepattanóval és assziszttal járult hozzá az Atlanta legyűréséhez, a Rockets sorozatban negyedik győzelméhez.

Utah–Memphis 105–110. Akárcsak egy nappal korábban, megint nagy csatában őrizte meg veretlenségét a memphisi csapat. Ty Jerome 15 pontjából nyolcat az utolsó hat percben könyvelt el, fontos volt két jó büntetője 11.6 másodperccel a vége előtt. A Grizzlies korábban csupán egyszer indította négy győzelemmel az idényt.

Milwaukee–Indiana 110–102. A Bucksszal legutóbb ötven éve esett meg, hogy négy vereséggel kezdte a szezont; elsősorban Tyler Herrónak (23 pont, 10 lepattanó, hét assziszt) köszönhetően sikerült elkerülni a blama megismétlődését.

Boston–Chicago 134–99. Payton ​Pritchard a cseresorból érkezve lett a Celtics és a meccs legeredményesebb játékosa 28 ponttal. Tíz triplakísérletéből hét a megfelelő helyre ment a chicagóiak legnagyobb szomorúságára.

Charlotte–Washington 110–103. Brandon Miller is bátran tüzelt távolról, minden második hármasa beakadt (5/10), 39 pontos karriercsúcsára győzelmet épített a három sikernél tartó Hornets.

NBA, ALAPSZAKASZ

Denver Nuggets–Golden State Warriors 114–134

Cleveland Cavaliers–Minnesota Timberwolves 127–125 – h. u.

Miami Heat–Dallas Mavericks 109–113

Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns 125–114

Houston Rockets–Atlanta Hawks 120–110

Utah Jazz–Memphis Grizzlies 105–110

Milwaukee Bucks–Indiana Pacers 110–102

Boston Celtics–Chicago Bulls 134–99

Charlotte Hornets–Washington Wizards 110–103