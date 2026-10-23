Nemzeti Sportrádió

NBA: LeBron Jamesék 29 pontos hátrányból fordítottak a Cleveland ellen

T. Z.T. Z.
2026.10.23. 07:46
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Emilee ChinnA Philadephia elképesztő meccsen fordított a Cleveland ellen (Fotó: Getty Images)
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Philadelphia 76ers NBA LeBron James Oklahoma City Thunder
Két mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi kosárlabdabajnokság (NBA) alapszakaszának legutóbbi játéknapján, magyar idő szerint pénteken hajnalban.

Tyrese Maxey 32, Joel Embiid pedig 24 ponttal járult hozzá ahhoz, hogy a Philadelphia 76ers 29 pontos hátrányból fordítva 114–106-ra legyőzze a Cleveland Cavalierst a gárda hazai idénynyitóján. Az új csapatában saját közönsége előtt debütáló LeBron James 17 ponttal és 10 lepattanóval zárt fantasztikus pályafutása legnagyobb fordítását hozó győzelmén, míg az ugyancsak új szerzemény Jaylen Brown 21 pontot szerzett. A Philadelphia ezzel második meccsén a második nagy skalpját gyűjtötte be az alapszakaszban, hiszen két napja a címvédő New York Knickset, majd a Keleti főcsoport előző idénybeli döntősét, a Clevelandet is két vállra fektette.

Az Oklahoma City Thunder is megnyerte idénybeli második mérkőzését az alapszakaszban: a 2025-ös NBA-bajnok a Denver Nuggetset győzte le odahaza 96–84-re. Chet Holmgren 12 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá csapata sikeréhez.

NBA
ALAPSZAKASZ
Philadelphia 76ers–Cleveland Cavaliers 114–106
Oklahoma City Thunder–Denver Nuggets 96–84

 

Philadelphia 76ers NBA LeBron James Oklahoma City Thunder
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