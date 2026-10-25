NBA: Booker 43, Murray 42 pontot szórt; Jokics és Embiid tripla duplája

Három meccs után is nyeretlen az NBA új idényében a Miami Heat, amely öt ponttal kapott ki a másodszor nyerő Charlotte Hornetstől. A Hornets vezére a 34 pontot és nyolc lepattanót szerző Brandon Miller volt, aki a napokban írt alá új, 209 millió dolláros szerződést.

Brandon Miller looking comfortable in his new role as the Hornets #1 option… 34 PTS, 7 REB, 4 AST, 1 BLK, 10/29 FG https://t.co/ZsOr1dP3Hy — Basketball Performances (@NBAPerformances) October 25, 2026



A játéknap két legponterősebb, 40 pont fölötti egyéni teljesítményét a hosszabbításos Denver Nuggets–New Orleans Pelicans (141–135) meccs és a Phoenix Suns–Golden State Warriors (131–122) találkozó hozta. Előbbin a 16 kísérletből nyolc hármast értékesítő Jamal Murray 42 ponttal vezette győzelemre a hazaiakat, de Nikola Jokics pályafutásának 199. alapszakaszbeli tripla duplája (35 pont, ebből nyolc a hosszabbításban, 15 lepattanó, 10 gólpassz) is kellett ahhoz, hogy a Nuggets 23 pontos hátrányból hosszabbításra mentse a mérkőzést, majd meg is nyerje. A Phoenix Suns elsősorban Devin Booker 43 pontos (a legjobban a harmadik negyedet nyomta meg, amikor 17 pontot szerzett) teljesítményének köszönhetően szerezte meg idénybeli első győzelmét, míg a Golden State három meccs után is nyeretlen (a Warriors legutóbb 19 évvel ezelőtt kezdett ilyen gyengén).

Jamal Murray had one of those UNREAL heat check games to help Denver comeback. 42 PTS, 6 AST, 8/16 3FG, 0 TO, 68 TS% https://t.co/l8OIMCFcWa — Basketball Performances (@NBAPerformances) October 25, 2026

JOKIĆ TONIGHT: MOVES 11 TRIPLE-DOUBLES AWAY FROM THE ALL-TIME RECORD 🃏 35 points, 15 rebounds and 10 assists in the @nuggets' 23-point comeback W! https://t.co/yzGFakZYXy — NBA (@NBA) October 25, 2026

Devin Booker WENT OFF tonight against the Warriors. 43 PTS, 7 REB, 7 AST, 17/25 FG, 75 TS% THIS version of Devin Booker > https://t.co/TQGuswqfaX — Basketball Performances (@NBAPerformances) October 25, 2026

A három meccs után is hibátlan, a Keleti főcsoportban élen álló Philadelphia úgy nyert 127–116-ra a harmadik meccsét is elveszítő Milwaukee ellen, hogy LeBron James hátfájdalmai miatt pihent, a 28 ponttal, 11 lepattanóval és tíz assziszttal tripla duplát elérő center, Joel Embiid volt a hazaiak legjobbja.

Joel Embiid records his 10th career TRIPLE-DOUBLE in Philadelphia's home victory! 🔔 28 PTS 🔔 11 REB 🔔 10 AST @sixers move to 2-0 at home and 3-0 on the season! https://t.co/xoOZDeilYh — NBA (@NBA) October 25, 2026

Dióhéjban a többi meccsről: a Nyugati főcsoport tabelláját vezető Rockets kiemelkedő egyéni produkció nélkül is megszerezte harmadik győzelmét, a Hawks ellen nyert, a Bullsnak Caleb Wilson 30 pontja és 14 lepattanója is kevés volt a sikerhez a Washington ellen, a San Antonio számára a negyedik negyed elején bemutatott 17–5-ös periódus döntő volt a Dallasszal szemben, ahogy Victor Wembanyama 23 pontja is, míg a Cleveland a negyedik negyedben már 17 ponttal is vezetett a Brooklyn ellen, amely a végén nagy sorozatot produkált, de négy ponttal így is kikapott.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Miami Heat 115–110

Cleveland Cavaliers–Brooklyn Nets 125–121

Philadelphia 76ers–Milwaukee Bucks 127–116

Chicago Bulls– Washington Wizards 120–124

Dallas Mavericks–San Antonio Spurs 106–122

Denver Nuggets–New Orleans Pelicans 141–135 – hosszabbítás után

Atlanta Hawks–Houston Rockets 114–121

Phoenix Suns–Golden State Warriors 131–122