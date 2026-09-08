Egri Imre: Nagyon feldobott, amikor szólt a mester, hiszen eljött a pillanat, amire vártam

Aligha alakulhatott volna mozgalmasabban Egri Imre elmúlt néhány hete. A 2007-ben született támadó a DVSC és a Karcag közötti kooperáció keretében az NB II-ben kapott rendszeres játéklehetőséget, s jó teljesítményével hamar felhívta magára a figyelmet. A Videoton elleni 2–1-es karcagi győzelemből góllal és a hajrában kiharcolt tizenegyessel vette ki a részét, néhány nappal később pedig már ismét Debrecenben készült.

„Nagyon gyorsan történtek egymás után az események, de sikerült feldolgoznom őket. Tudtam, hogy óriási lehetőség előtt állok, ezért egész héten erre készültem, fejben is próbáltam felkészíteni magam. Úgy voltam vele: itt a lehetőség, amire vártam” – mondta lapunknak Egri Imre.

A fiatal szélsőt a hét elején értesítették arról, hogy ismét a DVSC első csapatával készülhet. Mint mondta, arra nem számított, hogy ennyire gyorsan visszakerülhet az élvonalbeli együtteshez.

„A hét elején hívtak fel, hogy a Debrecennel készülök. Nem számítottam rá, hogy néhány jól sikerült karcagi meccs után megkapom a lehetőséget, de természetesen nagyon örültem neki. Főleg az utolsó három karcagi mérkőzés alatt kerültem olyan mentális és fizikai állapotba, hogy úgy éreztem, az NB I-ben is helyt tudok állni.”

Utolsó karcagi bajnokiján a Videoton ellen különösen fontos szerepet vállalt a sikerből. A fehérváriak vezető találata után három perccel egyenlített, majd a 90. percben ő harcolta ki azt a büntetőt, amelyből Könyves Norbert megszerezte a győztes gólt.

„A Videoton nagyon jó csapat, szoros mérkőzést játszottunk vele. Eldőlhetett volna mindkét irányba a meccs, de végig hittünk magunkban, és abban, hogy meg tudjuk nyerni. Nagyon örülök, hogy ekkora szerepet tudtam vállalni a győzelemben. Hogy fordulópont volt-e? Biztosan adott még egy plusz löketet ahhoz, ami utána következett.”

A következő lépés pedig gyorsabban jött, mint arra talán ő maga is számított. A DVSC-nél a sérülések miatt a hét közepén Gert Remmel vezetőedző már jelezte neki, jó eséllyel kezdő lesz Pakson.

„Nagyon feldobott, amikor szólt a mester, hiszen eljött a pillanat, amire vártam. Először a szüleimnek mondtam el a hírt. Nem izgultam különösebben, szerencsére nem vagyok izgulós típus. Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, mindegy, melyik osztályról van szó. Ugyanúgy futok ki a pályára, és próbálom kihozni magamból a maximumot.”

Egri nemcsak bekerült a kezdőbe, hanem csupán hat perc kellett ahhoz, hogy kulcsszereplővé váljon. Adrián Guerrero bal oldali beadásánál tudatosan nem közvetlenül a kapura fejelt: Szendrei Ákost kereste, aki közelről megszerezte a DVSC vezető gólját.

„Mielőtt jött a beadás, ránéztem a kapura, és láttam, hogy a védelem és a kapus is bent áll. Úgy éreztem, ha közvetlenül kapura fejelem, nem valószínű, hogy abból gól lesz. Láttam, hogy Szendrei ott van mellettem, ezért próbáltam elé tenni a labdát, hogy jobb helyzetből tudja kapura irányítani. Szerencsére ő is jól reagált, és gól lett belőle.”

A DVSC 4–2-re győzött, Egri 69 percet tölthetett a pályán első NB I-es mérkőzésén. A debreceniek Szendrei Ákos két találatával, Guerrero góljával és egy paksi öngóllal négy és fél év után nyertek ismét Pakson.

„Óriási dolog, hogy győzelemmel tudtam debütálni. Pakson négy gólt szerezni és megnyerni a mérkőzést hatalmas eredmény, és különleges érzés, hogy én is részese lehettem ennek. A mester annyit mondott előtte, hogy legyek végig fókuszált, csináljam azt, amit megbeszéltünk, és akkor minden rendben lesz.”

Egri az NB II és az élvonal között nem csupán a játék sebességében érzett különbséget. A legfontosabbnak azt tartja, hogy a legmagasabb osztályban szinte egyetlen pillanatra sem lehet kiengedni.

„Talán a fókuszáltság a legnagyobb különbség. Itt egy apró kihagyás is végzetes lehet. Egy elrontott helyzet vagy egy hiba hátul, és az ellenfél azonnal megbüntet. Gyorsabb a tempó, gyorsabban kell dönteni és gondolkodni, a játékosok technikai képzettsége is magasabb. Itt mindig a maximumot kell nyújtani.”

A saját erősségeiről is határozott elképzelése van.

„Dinamikus, gyors játékosnak tartom magam, szeretem az egy az egy elleni szituációkat és a cseleket. Támadóként pedig természetesen szeretnék minél több góllal és gólpasszal hozzájárulni a csapat eredményességéhez.”

A debreceni kezdőben ráadásul több olyan fiatal is szerepelt, akiket Egri már az akadémiai évekből jól ismer. A 19 éves szélsőnek külön öröm, hogy korábbi társai mellett teheti meg első lépéseit az NB I-ben.

„Nagyon jó érzés, hogy a kortársaimmal együtt lehetek a pályán az első osztályban. Patai Dáviddal és Tercza Gergővel már az akadémián és a kis Lokiban is játszottunk együtt, mindkettőjükkel nagyon jó a kapcsolatom. Pluszt ad, hogy most már a felnőttcsapatban is együtt futballozhatunk.”

Az első lépést tehát megtette, de egy sikeres bemutatkozás után sem akar túl messzire tekinteni.

„A következő lépcsőfok az lenne, hogy minél több játéklehetőséget kapjak. Akkor mondanám azt, hogy valóban megvetettem a lábam az NB I-ben, ha stabil kezdőként, folyamatosan jó teljesítménnyel tudnám segíteni a csapatot.”

És mit mondott volna, ha egy héttel korábban valaki azt állítja neki, hogy napokon belül kezdőként debütál az NB I-ben, gólpasszt ad és győz a DVSC?

„Azt válaszoltam volna neki: legyen igazad!”