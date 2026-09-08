Győzelem a Szavanna Trailen – jöhet Dél-Korea

– A Szavanna-győzelem mennyire volt betervezve?

– Fontos volt számomra a Szavanna Trail, ugyanis ez a sorozat harmadik, utolsó Golden Ticket versenye, a döntő pedig Dél-Koreában lesz – mondta a Csupasportnak Dalos Máté, aki 1:29:58-as idővel győzött a Szavanna Trail 23 kilométeres távján. – Az első két verseny remekül sikerült, így most egy biztonságit kellett futnom, hogy kvalifikáljak a döntőre. Szerencsére jól sikerült, győztem, így ott leszek októberben Dél-Koreában. Ott egyet kell majd futni, nagyon nehéz pályán, amely huszonnégy kilométeres, hozzá kétezerkétszáz méter szintemelkedéssel, ráadásul a világ legjobbjai vesznek részt ezen a megméretésen.

– Melyik volt a további két Golden Ticket-verseny?

– Az első a Császta Trail, a második pedig a Börzsöny Trail. Mindkét versenyen nagyon küzdöttünk Szabó Sándorral, de sikerült mindkétszer első helyen beérni – egyszer holtversenyben –, így a maximális pontszámot gyűjtöttem a kvalifikáció során.

– Hogyan ment a Szavanna Trail?

– Ahhoz képest, hogy azt gondoltam egysíkú lesz, beállok egy tempóra és végigmegyek, eléggé izgalmasra sikeredett. Kellemes meglepetésként ért, hogy mennyire változatos és izgalmas a terep. Fejben nagyon ott kellett lenni, a koncentráció egy pillanatra sem lankadhatott, és tempóváltásokra is szükség volt. Összességében elrepült ez a másfél óra, gyorsan vége lett, lefoglalt a pálya karakterisztikája. Folyamatosan jött mögöttem a szlovák Matej Haulík, de azért biztos volt végig az előnyöm. Egyébként nem nézegettem hátra, csak magamra figyeltem.

– Mi okozta a legnagyobb nehézséget?

– A meleg a pálya második felében nagy kihívást jelentett, de a verseny előtti hetekben hozzászokhattunk már az extrém időjáráshoz. Egyébként nem szeretek melegben futni, jobb, ha hűvösebb, nedvesebb az időjárás, de ezúttal ezt kellett megoldani, ami sikerült is.

– Hogyan néz ki a naptárja az októberi, Dél-Koreában rendezendő nagydöntőig?

– Szeptemberben lesz a spanyolországi La Gomerában a skyrunning-világbajnokság, ahol vertikál és sky távon indulok, majd következik az októberi nagydöntő Dél-Koreában. Utóbbi versenyen nem lesz konkrét célom, pontosabban csak az, hogy élvezzem a futást és végig jól érezzem magam.

Képek: trailrun.hu



