Aranylabda-gála: a legjobb 10 fiatal játékos mind topligás, van köztük világbajnok, BL-győztes

Érdekesség, hogy a Bayern München a legjobb öt férfi és a legjobb öt női klub között is képviselteti magát, sőt a férficsapatot felkészítő Vincent Kompany személyében az edzők között is van jelöltje a bajor klubnak.

Ha már edzők: a férficsapatoknál dolgozók közül Kompanyn kívül a további négy jelölt egyaránt spanyol, míg a női csapatok éléről kiválasztott öt legjobb közül négy férfi – ketten szintén a spanyol sikolát képviselik. Az egyetlen nő a svéd Elena Sadiku, aki a Häckennel megnyerte a női Európa-kupa első kiírását.

A kapusok tízes férfilistáján ott van az idei világbajnoki döntő és az idei BL-finálé két-két „kesztyűse” (Unai Simón és Emiliano Martínez, illetve Matvej Szafonov és David Raya), és nem maradt le róla a vb zöld-foki felfedezettje, a veterán Vozinha sem.

A várakozásoknak megfelelően parádés a legjobb fiatal férfijátékosok listája: Lamine Yamal és Pau Cubarsí a világbajnokokat, Warren Zaïre-Emery a BL-győzteseket képviseli. Nem meglepő az sem, hogy mind a tízen topligában futballoznak, van közöttük friss Real Madrid-, Manchester City- és Juventus-igazolás is.

Az eredményhirdetés és a díjátadás október 26-án lesz. Az év legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát először 1956-ban átadó francia szaklap, az alapító France Football úgy döntött, hogy a jubileumi gála nem Párizsban, hanem – az első győztes, a díjat 41 évesen kiérdemlő angol Stanley Matthews tiszteletére – Londonban lesz.

ARANYLABDA 2026 – A JELÖLTEK

FIATAL JÁTÉKOSOK

Férfiak: Ajjub Buaddi (marokkói, Lille/Manchester City), Kerim Alajbegovic (bosnyák, Salzburg/Juventus), Yan Diomandé (elefántcsontparti, RB Leipzig/Real Madrid), Pau Cubarsí (spanyol, FC Barcelona), Lennart Karl (német, Bayern München), Éli Junior Kroupi (francia, AFC Bournemouth), Johan Manzambi (svájci, Freiburg/Aston Villa), Ibrahim Maza (algériai, Bayer Leverkusen), Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona), Warren Zaïre-Emery (francia, PSG)

Nők: Veerle Buurman (holland, Chelsea), Vicky López (spanyol, FC Barcelona), Felicia Schröder (svéd, BK Häcken/Real Madrid), Clara Serrajordi (spanyol, FC Barcelona), Lily Yohannes (amerikai, OL Lyonnes)

Nominated for the 2026 Men's Young Talent of the Year ⬇️



🇧🇦 Kerim Alajbegović

🇲🇦 Ayyoub Bouaddi

🇪🇸 Pau Cubarsí

🇨🇮 Yan Diomandé

🇩🇪 Lennart Karl

🇫🇷 Éli Junior Kroupi

🇪🇸 Lamine Yamal

🇨🇭 Johan Manzambi

🇩🇿 Ibrahim Maza

🇫🇷 Warren Zaïre-Emery #ballondor pic.twitter.com/pQCe6SwtRZ — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Nominated for the 2026 Women's Young Talent of the Year ⬇️



🇳🇱 Veerle Buurman

🇪🇸 Vicky López

🇸🇪 Felicia Schröder

🇪🇸 Clara Serrajordi

🇺🇸 Lily Yohannes pic.twitter.com/pOYcX4fbck — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026



KAPUSOK

Férfiak: Jasszin Bunu (marokkói, Al-Hilal), Thibaut Courtois (belga, Real Madrid), Joan García (spanyol, FC Barcelona), Gregor Kobel (svájci, Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa/Chelsea), Édouard Mendy (szenegáli, Al-Ahli), David Raya (spanyol, Arsenal), Matvej Szafonov (orosz, PSG), Unai Simón (spanyol, Athletic Bilbao), Vozinha (zöld-foki-szigeteki, Deportivo Chaves/Colo-Colo)

Nők: Ann-Katrin Berger (német, Gotham FC), Cata Coll (spanyol, FC Barcelona), Hannah Hampton (angol, Chelsea), Lorena (brazil, Kansas City), Jamasita Ajaka (japán, Manchester City)



Nominated for the 2026 Men's Goalkeeper of the Year ⬇️



🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇪🇸 Joan García

🇨🇭 Gregor Kobel

🇦🇷 Emiliano Martínez

🇸🇳 Édouard Mendy

🇪🇸 David Raya

🇷🇺 Matvey Safonov

🇪🇸 Unai Simón

🇨🇻 Vozinha#ballondor pic.twitter.com/kwUl3QKX3f — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Nominated for the 2026 Women's Goalkeeper of the Year ⬇️



🇩🇪 Ann-Katrin Berger

🇪🇸 Cata Coll

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Hannah Hampton

🇧🇷 Lorena

🇯🇵 Ayaka Yamashita#ballondor pic.twitter.com/awJOGaOoLG — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

EDZŐK

Férficsapatoknál dolgozók: Mikel Arteta (spanyol, Arsenal), Unay Emery (spanyol, Aston Villa), Luis Enrique (spanyol, PSG), Luis de la Fuente (spanyol, spanyol válogatott), Vincent Kompany (belga, Bayern München)

Női csapatoknál dolgozók: Jonatan Giráldez (spanyol, OL Lyonnes), Andrée Jeglertz (svéd, Manchester City), Nils Nielsen (dán, japán válogatott), Pere Romeu (spanyol, Barcelona), Elena Sadiku (svéd, Celtic/BK Häcken)

Nominated for the 2026 Men's Coach of the Year ⬇️



Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Spain national team

Unai Emery - Aston Villa

Vincent Kompany - Bayern Munich

Luis Enrique - Paris-SG pic.twitter.com/R6QOpW9j9l — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Nominated for the 2026 Women's Coach of the Year ⬇️



Jonatan Giráldez - OL Lyonnes

Andrée Jeglertz - Manchester City

Nils Nielsen - Japan national team

Pere Romeu - FC Barcelona

Elena Sadiku - Celtic/BK Häcken pic.twitter.com/RkviTlGEh7 — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

KLUBOK

Férfiak: Arsenal (angol), Bayern München (német), Bodö/Glimt (norvég), Flamengo (brazil), PSG (francia)

Nők: Barcelona (spanyol), Bayern München (német), Club América (mexikói), Manchester City (angol), OL Lyonnes (francia)