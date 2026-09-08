Aranylabda-gála: a legjobb 10 fiatal játékos mind topligás, van köztük világbajnok, BL-győztes
Érdekesség, hogy a Bayern München a legjobb öt férfi és a legjobb öt női klub között is képviselteti magát, sőt a férficsapatot felkészítő Vincent Kompany személyében az edzők között is van jelöltje a bajor klubnak.
Ha már edzők: a férficsapatoknál dolgozók közül Kompanyn kívül a további négy jelölt egyaránt spanyol, míg a női csapatok éléről kiválasztott öt legjobb közül négy férfi – ketten szintén a spanyol sikolát képviselik. Az egyetlen nő a svéd Elena Sadiku, aki a Häckennel megnyerte a női Európa-kupa első kiírását.
A kapusok tízes férfilistáján ott van az idei világbajnoki döntő és az idei BL-finálé két-két „kesztyűse” (Unai Simón és Emiliano Martínez, illetve Matvej Szafonov és David Raya), és nem maradt le róla a vb zöld-foki felfedezettje, a veterán Vozinha sem.
A várakozásoknak megfelelően parádés a legjobb fiatal férfijátékosok listája: Lamine Yamal és Pau Cubarsí a világbajnokokat, Warren Zaïre-Emery a BL-győzteseket képviseli. Nem meglepő az sem, hogy mind a tízen topligában futballoznak, van közöttük friss Real Madrid-, Manchester City- és Juventus-igazolás is.
Az eredményhirdetés és a díjátadás október 26-án lesz. Az év legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát először 1956-ban átadó francia szaklap, az alapító France Football úgy döntött, hogy a jubileumi gála nem Párizsban, hanem – az első győztes, a díjat 41 évesen kiérdemlő angol Stanley Matthews tiszteletére – Londonban lesz.
ARANYLABDA 2026 – A JELÖLTEK
FIATAL JÁTÉKOSOK
Férfiak: Ajjub Buaddi (marokkói, Lille/Manchester City), Kerim Alajbegovic (bosnyák, Salzburg/Juventus), Yan Diomandé (elefántcsontparti, RB Leipzig/Real Madrid), Pau Cubarsí (spanyol, FC Barcelona), Lennart Karl (német, Bayern München), Éli Junior Kroupi (francia, AFC Bournemouth), Johan Manzambi (svájci, Freiburg/Aston Villa), Ibrahim Maza (algériai, Bayer Leverkusen), Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona), Warren Zaïre-Emery (francia, PSG)
Nők: Veerle Buurman (holland, Chelsea), Vicky López (spanyol, FC Barcelona), Felicia Schröder (svéd, BK Häcken/Real Madrid), Clara Serrajordi (spanyol, FC Barcelona), Lily Yohannes (amerikai, OL Lyonnes)
KAPUSOK
Férfiak: Jasszin Bunu (marokkói, Al-Hilal), Thibaut Courtois (belga, Real Madrid), Joan García (spanyol, FC Barcelona), Gregor Kobel (svájci, Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa/Chelsea), Édouard Mendy (szenegáli, Al-Ahli), David Raya (spanyol, Arsenal), Matvej Szafonov (orosz, PSG), Unai Simón (spanyol, Athletic Bilbao), Vozinha (zöld-foki-szigeteki, Deportivo Chaves/Colo-Colo)
Nők: Ann-Katrin Berger (német, Gotham FC), Cata Coll (spanyol, FC Barcelona), Hannah Hampton (angol, Chelsea), Lorena (brazil, Kansas City), Jamasita Ajaka (japán, Manchester City)
EDZŐK
Férficsapatoknál dolgozók: Mikel Arteta (spanyol, Arsenal), Unay Emery (spanyol, Aston Villa), Luis Enrique (spanyol, PSG), Luis de la Fuente (spanyol, spanyol válogatott), Vincent Kompany (belga, Bayern München)
Női csapatoknál dolgozók: Jonatan Giráldez (spanyol, OL Lyonnes), Andrée Jeglertz (svéd, Manchester City), Nils Nielsen (dán, japán válogatott), Pere Romeu (spanyol, Barcelona), Elena Sadiku (svéd, Celtic/BK Häcken)
KLUBOK
Férfiak: Arsenal (angol), Bayern München (német), Bodö/Glimt (norvég), Flamengo (brazil), PSG (francia)
Nők: Barcelona (spanyol), Bayern München (német), Club América (mexikói), Manchester City (angol), OL Lyonnes (francia)