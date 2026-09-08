Férfi kézilabda BL-erősorrend: változatlanul izgalmas mezőny 16 helyett 24 csapattal

24. CELJE

Két ínséges idény után tér vissza a legrangosabb európai kupasorozatba, de már elmúltak azok az idők, amikor a trófeáért küzd. Az olyan fiatal szlovén tehetségek miatt, mint amilyen a 18 éves Aljus Anzic mégis érdemes lesz figyelmet fordítani rá.

23. KRISTIANSTAD

A 2019–2020-as idényben szerepelt legutóbb a BL-ben, a csarnokában a 2010-es évek második felében általában Skandináviát meghazudtoló forró hangulat uralkodott. Könnyen verhető ellenfélnek tűnik a Szegednek.

22. KRIENS-LUZERN

Az első BL-idényére készül a svájci együttes, a legnagyobb nyári fogása a Kieltől megszerzett Nikola Bilyk, de a szintén osztrák Lukas Herburger is nagy erőssége lehet beállóként az újoncnak.

21. AARHUS

A dán bajnoki ezüstérmes a liga elődöntőjében a GOG-t kettős győzelemmel ejtette ki, a Barca és a Montpellier társaságából kiindulva valószínűleg csak az Európa-ligában folytathatja majd.

20. KOLSTAD

A világmegváltó, tőkeerős projektnek induló Kolstad az elmúlt néhány idényben már csak vegetált a BL-ben, 2025-ben mintegy nyolcmillió euróval tartozott a játékosainak. A 2025–2026-os csoportkörben csupán négy pontot gyűjtött, ez várhatóan az új rendszerben sem lesz elég semmire.

19. RK PARTIZAN

Egy évtized után láthatunk ismét szerb csapatot a BL-ben, a Partizan igencsak komolyan gondolja, hogy megveti a lábát: a belgrádi együttesnek Raúl González a vezetőedzője, aki szerb kapitányként májusban a mi orrunk alá is borsot tört a vb-selejtezőben. A nyáron egy sor új játékossal erősítette meg a keretét.

18. VARDAR SZKOPJE

2017 és 2019 győztese az anyagi csőd után feltámadott hamvaiból. A Jane Szandanszkiba a sikerkorszakban nem nyerni jártak az ellenfelek, a szenvedéllyel most sem lesz gond a pályán és a lelátón sem.

17. DINAMO BUCURESTI

A 23 éves Pergel Andrej minél több játéklehetőségében reménykedünk, a fiatal balátlövőnek óriási konkurenciával kell szembenéznie. Ő az 5. balátlövője az immár a Szegedbe hazaigazoló Rosta Miklós nélkül rohamozó bukarestieknek.

16. RK ZAGREB

A grúz jobbátlövő, Giorgi Csovrebadze még mindig az egyik leglátványosabb stílusú kézilabdázó. Páros lábról a mennyezetig felugorva bebombázott felső sarkos góljaival remélhetőleg végre eladja magát egy nagyobb célokért küzdő klubnak.

15. GOG

Tehetséggyár. Nem véletlenül nyerte meg az ifjúsági BL második kiírását is a lehető legsimábban. Kevin Möller, Lucas Pellas és Manuel Zehnder rutinja Óli Mittún, Emil Bak és Hjalte Lykke tehetségével még a Szegednek is feladhatja a leckét.

14. FC PORTO

A portugál válogatott egyik fele, a kapustehetség Diogo Marquessel és a rutinos irányító Rui Silva vezérletével két kihagyott idény után tér vissza.

13. NANTES

Az első az igazán jó csapatok közül, de a világ egyik legjobb irányítója, Aymeric Minne a Flensburghoz távozott, a sokoldalúságáról ismert Julien Bos a Kielcéhez ment. A Nantes, Wisla Plock, Vardar trió mellett nem lesz sok idő új taktikát kialakítani…

12. MONTPELLIER

A létszámbővítésnek köszönhetően mindhárom francia topcsapat részt vehet a BL-ben. Az edzőlegenda Pat­rice Canayer már nincs (a helyét egykori másodedzője, Érick Mathé vette át), a keretére jellemző változatosság igen. Bármit kinézünk belőlük.

11. PARIS SAINT-GERMAIN

Legutóbb a Veszprém, előtte a Szeged búcsúztatta az első kieséses körben, Rodrigo Corrales, Bjarki Már Elísson és Frederik Ladefoged sem tűnik olyan fogásnak, amelyik drasztikusan növelné az esélyeit.

Rosta Miklós (labdával) visszatérése Szegedre új variációs lehetőségeket ad az edző Michael Apelgrennek (Fotók: Árvai Károly)

10. SZEGED

Michael Apelgren variációs lehetőségei egyértelműen bővültek a nyáron. Ugyan a Szuperkupát nem sikerült megnyerniük a Veszprém ellen, Nikola Portner, Dmitro Horiha, Lukács Péter és Rosta Miklós is jó benyomást tett ránk. A továbbjutás szempontjából kulcskérdés lenne, hogy Bánhidi Bence és Lazar Kukics minél hamarabb felépüljön.

9. KIELCE

Tizenkét, sikerekkel teli év után a Dujsebajev-érának nyáron vége lett, immár Krzysztof Lijewski dirigálja az elmúlt időszakban a lengyel trónt is elveszítő együttest. A világ egyik legjobb kapusa, Dejan Miloszavljev személye garancia lehet a stabil teljesítményre.

8. WISLA PLOCK

A Kielce elleni „szent háborúját” uralja Fazekas Gergő, Ilic Zoran és Szita Zoltán csapata, de a BL négyes döntője egyelőre csak álom. Torbjörn Bergerudot Miljan Vujoviccsal pótolta a vezetőség, a dán balszélső Frederik Bjerre gólvágóként érkezett, Mirsad Terzic visszavonulása még a Veszprém-drukkerek szeméből is könnyeket csalhat elő.

7. MELSUNGEN

Azzal, hogy megnyerte az Európa-ligát, a Flensburgot „golyózta ki”. Újoncként a BL-rutin hiányozhat, de a keretét sikerült megerősítenie például a svájci irányítótehetség Luca Sigristtel és a csúcskategóriás beálló Johannes Gollával. Palasics Kristóf és Sipos Adrián hasznos tagjai lehetnek a halálcsoport túlélésében.

6. SPORTING CP

Ha eljutnak odáig, és nem valamelyik magyar csapat ellen játsszák majd a negyeddöntőt, akkor nagyon fogunk Ricardo Costáéknak drukkolni, hogy jussanak be a kölni négyes döntőbe. Egy hipergyors, mégis taktikus csapat, amelyiknek a meccsei rendre tele vannak látványos megmozdulásokkal.

5. AALBORG

A Barcát Kölnben hosszabbításra kényszerítette Simon Dahl legénysége. Niklas Landin még mindig legenda, a belső posztokon Juri Knorr, Thomas Arnoldsen, Sander Sagosen és Mads Hoxer négyese továbbra is zseniális. A balszélső posztra hazatérő Magnus Landin kettes védőként is kulcsszereplő lehet.

4. FÜCHSE BERLIN

Hogy miért tesszük csak a 4. helyre azt a csapatot, amelyikben ott van a világ legjobbja, Matthias Gidsel? Dejan Miloszavljev és Lasse Andersson személyében a második és a harmadik legfontosabb játékosa igazolt el a nyáron. Ez bizony átmeneti idénynek ígérkezik, mielőtt jövőre Simon Pytlick, Dika Mem és Théo Monar érkezik. A kisebb nyomás akár jótékony hatással is lehet tavasszal a berliniekre.

3. VESZPRÉM

A világ legjobb kapusa, Emil Nielsen garanciának tűnik, hogy a magyar bajnok 2022 óta először harcolja ki a kölni részvételt. Xavier Pascual variációs lehetőségei a beálló, egyben klasszis védő Lukas Jörgensennel és a már több mint tehetséges jobbszélső Imre Bencével nőttek.

2. BARCA

Soha se fogadj a 12-szeres BL-győztes ellen – talán ez az előző idény legnagyobb tanulsága. Carlos Ortega ismét nagyon összerakta a katalánokat, akiken ismét nagyon nehéz lesz fogást találni. Emil Nielsent Sergey Hernándezre cserélték, Domen Makuc helyére Janus Smárason érkezett.

1. MAGDEBURG

Bőven voltak változások Magdeburgban, de Bennet Wiegert személye garancia a zökkenőmentes átmenetre. Dominik Kuzmanovic és Matej Mandic horvát kapuspárosa félelmetesnek tűnik, Gísli Kristjánsson és Felix Claar továbbra is az egy az egyezés királyai Gidsel mellett.