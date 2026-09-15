Retteghetnek a riválisok, a Kansas City csodafegyvert talált
A HÉT REKORDJA. Az NFL-idény első fordulójában 791 pont született, pontosan annyi, mint a 2012-es szezon nyitó hetében, ami rekordbeállítás. Ha csak a 13 vasárnapi meccset vesszük, azokon 693 pontot termeltek a csapatok, az 53.3 pontos átlag a valaha volt legmagasabb nyitó hét vasárnapján.
A HÉT CSAPATA. Ben Johnson, a Chicago Bears vezetőedzője az idény előtt merész kijelentést tett: mérkőzésenként 38 pontos átlagot ígért, amivel a csapata minden idők legtöbb pontját szerezné egy idényen belül – ezzel döntik meg a Denver Broncos 2013-as 606 pontos rekordját. A rajt kiválóan sikerült, a Caleb Williams vezette Chicago nyolc touchdownt és 59 pontot szerzett a Carolina otthonában, ami klubrekord idegenbeli meccsen (hat futott TD-re 1941 óta nem volt példa a Bears történetében), és a második legtöbb pont szezonnyitón az 1973-as Atlanta 62 pontja után. Az 59–37-es győzelem során a két csapat összesen 96 pontig jutott, ami első hetes NFL-rekord.
A HÉT TÁMADÓJA. Josh Allen az első forduló rangadóján 36–31-es sikerre vezette a Buffalo Billst Houstonban, ahol eddigi négy próbálkozása során mindig vereséget szenvedett. A két-két passzolt és futott touchdownt szerző Allen sikere nem sokon múlt – a houstoni Kamari Lassiter majdnem labdát szerzett a Bills győztes TD-je előtt, a másik oldalon pedig C. J. Stroud a vendégcsapat célterülete előtt ejtette és vesztette el a labdát. Buffalóban abban bízhatnak, hogy a jó csapatnak van szerencséje, és ha ez kitart, meglehet az első bajnoki cím.
A HÉT DEBÜTÁLÁSA. A holtidényben klubot váltó játékosok közül senki sem tüzelte fel annyira új szurkolótáborát, mint a februári Super Bowl legjobbja, Kenneth Walker III Kansas Cityben. A Seattle-ből érkezett futó 173 yarddal máris karriercsúcsot döntött, elkapásaival együtt 191 yardot szerzett, míg a teljes denveri támadóegység 176-ot. Patrick Mahomes mellett még sosem volt ilyen kaliberű futó, Andy Reid vezetőedző számára Walker lehetőségek tárházát nyitja meg, és rettentően megnehezíti az ellenfelek feladatát.
Walker 60 yardos touchdownja brazil kommentárral
A HÉT CSALÓDÁSA. Többek között mi is a Los Angeles Ramst kiáltottuk ki az NFL-idény favoritjának, de rémesen kezdődött a klub idénye. Ausztráliában a San Francisco 49ers 27–7-re legyőzte a Super Bowlnak otthont adó Ramst, amelynek új szupersztárja, Myles Garrett egyetlen statisztikai kategóriába sem iratkozott fel. Ráadásul térdsérüléssel bajlódik, amiért műteni kell, és egy hónapig biztosan nem játszhat. „Az úgynevezett álomcsapatok hátulütője, hogy túl nagy a nyomás rajtuk, és ahhoz, hogy ezzel megbirkózzanak, tökéletesen kell működniük. Papíron minden jó, de emberek vagyunk, és ez megnehezíti a dolgot” – fogalmazott Sean McVay vezetőedző a meccs után, aki egy ideig mégsem vetheti be a Garrett, Aaron Donald álomduót.
A HÉT VÉDŐJE. T. J. Watt, a Pittsburgh Steelers passzsiettetője kétszer sackelte az atlantai Cooper Rusht, és egyszer lehalászta a passzát is, és touchdownt szerzett. Ez volt a tizedik interceptionje, Julius Peppers után ő a második NFL-játékos, aki legalább 100 sacket és 10 interceptiont jegyzett karrierje során (a sackeket 1982 óta számolják), és Watt az első, aki két idénynyitón is eljutott két sack mellett egy interceptionig (az előző a 2017-es volt).
A HÉT ÚJONCA. Josiah Trotter linebackert, az ugyanezen a poszton négyszeres Pro Bowl-játékos Jeremiah Trotter fiát a draft második körében választotta ki a Tampa Bay Buccaneers. A Cincinnati elleni meccsen a Bengals 14 pontos előnyben volt, amikor Trotter lehalászta Joe Burrow passzát, és meg sem állt a labdával a célterületig. Egyszer sackelte is a Bemgals irányítóját, így ő az első az NFL történetében, aki sackkel és pick sixszel debütált.
A HÉT MERÉSZ DÖNTÉSE. A Detroit Lions 21–0-ra elhúzott a New Orleans elleni meccsén, de a 410 passzolt yarddal záró Tyler Shough vezérletével a Saints felzárkózott, és kiharcolta a hosszabbítást. A ráadásban egy-egy touchdownt szerzett mindkét csapat, s amíg a Lions megelégedett a jutalomrúgásért kapott egy ponttal, Kellen Moore 31–30-as detroiti vezetésnél Noah Fant TD-je után a kétpontos kísérlet mellett döntött – ezen a ponton eldőlt, hogy lesz győztes és vesztes is a meccsen, nem érhet véget döntetlennel. „A Detroit támadóegysége nagyon erős. Volt még másfél perc, nem akartam végignézni, hogy az alatt eljutnak egy mezőnygólig, és úgy nyernek” – indokolta döntését Moore az után, hogy Shough a kétpontos kísérletnél nem tudott a célterület sarkában két védő szorításában álló Bryce Lance-hoz passzolni.
A HÉT EDZŐI HÚZÁSA. John Harbaugh 18 év után hagyta el a Baltimore Ravenst, amellyel Super Bowlt is nyert, és csatlakozott a New York Giantshez vezetőedzőként. A 63 éves, rutinos szakember pontosan tudja, hogyan kell szót érteni a huszonéves sportolókkal, de amit első Giants-meccse előtt meglépett, arra senki sem számított: a találkozó előtti öltözői beszédet nem ő tartotta meg a játékosok előtt, hanem édesapja, a 87 éves Jack Harbaugh, aki 2002-ben edzőként egyetemi bajnok lett. Jack Harbaugh a szűk negyedóra alatt beszélt többek között Muhammad Aliról és a 25 évvel ezelőtti terrortámadásról is, és úgy feltüzelte a játékosokat, hogy esélyt sem adtak a nagy rivális Dallas Cowboysnak (amelytől eddig mind a nyolc első hetes, főműsoridős meccsükön kikaptak) – a meccslabdát pedig természetesen Jack Harbaugh kapta meg a csapattól. „Minden szava beütött. Egy 87 éves ember beszélt arról, hogy a tiszteletet nem kikönyörögni, hanem kiérdemelni kell, a székhez szegezett minket” – mondta róla Chris Manhertz, a Giants tight endje.
A HÉT MEGLEPETÉSE. John Harbaugh öccse, Jim Harbaugh a Los Angeles Chargers vezetőedzőjeként közel sem kezdte ilyen jól az idényt. A fogadóirodák előzetesen a Chargers Arizona elleni mérkőzését ítélték meg a legegyoldalúbb párharcnak, ehhez képest a Cardinals 26–14-re győzött Los Angelesben. Érdekesség, hogy a pálya másik szélén is olyan vezetőedző állt, akinek a testvére ugyanebben a beosztásban dolgozik az NFL-ben: a Green Bay Packerst irányító Matt LaFleur öccse, Mike LaFleur most mutatkozott be főedzőként – ugyanabban a stadionban, ahol ezelőtt támadókoordinátorként segítette a Los Angeles Ramst. Az Arizona nyolc év után nyert újra az első héten, és a liga legerősebb csoportjában, az NFC nyugati négyesében egyelőre megelőzi a Ramst.
A HÉT GESZTUSA. Először játszottak NFL-alapszakaszmeccset Ausztráliában, a San Francisco 49ers–Los Angeles Rams összecsapáson több mint százezer néző gyűlt össze a Melbourne Cricket Groundon. A mérkőzés első pontjait a San Franciscó-i Eddy Pineiro szerezte, a mezőnygól után a játékvezetők a házigazda iránti tiszteletből nem a szokásos kézjellel erősítették meg a kísérlet sikerességét, hanem az ausztrál foci bírói mozdulatával deklarálták a pontokat.
Aki nincs otthon az ausztrál fociban, de már látta az 1994-es labdarúgó-vb-t, annak beugorhat a svéd Kennet Andersson gólöröme.
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Csütörtök
Seattle Seahawks–New England Patriots 13–10 (0–0, 0–7, 3–3, 10–0)
Péntek
Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 7–27 (0–3, 7–7, 0–7, 0–10) – Melbourne-ben
Vasárnap kora este
Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers 33–27 (14–3, 10–7, 3–10, 6–7)
Detroit Lions–New Orleans Saints 31–30 (7–0, 0–0, 14–14, 3–10, 7–6) – hosszabbítás után
Tennessee Titans–New York Jets 10–23 (3–7, 0–3, 0–10, 7–3)
Indianapolis Colts–Baltimore Ravens 23–41 (6–14, 7–17, 3–0, 7–10)
Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons 20–13 (3–7, 10–0, 0–3, 7–3)
Carolina Panthers–Chicago Bears 37–59 (7–14, 17–17, 7–14, 6–14)
Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns 34–10 (14–0, 10–0, 10–3, 0–7)
Houston Texans–Buffalo Bills 31–36 (7–3, 13–21, 0–3, 10–9)
Vasárnap éjjel
Las Vegas Raiders–Miami Dolphins 27–13 (7–0, 10–6, 10–7, 0–0)
Minnesota Vikings–Green Bay Packers 39–22 (3–9, 7–10, 7–3, 22–0)
Philadelphia Eagles–Washington Commanders 24–22 (0–3, 14–6, 3–0, 7–13)
Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals 14–26 (7–7, 0–6, 7–3, 0–10)
Hétfő
New York Giants–Dallas Cowboys 28–20 (7–0, 7–7, 7–7, 7–6)
Kedd
Kansas City Chiefs–Denver Broncos 31–10 (7–7, 7–0, 10–3, 7–0)
A 2. FORDULÓ MENETRENDJE
Péntek
2.15: Buffalo Bills–Detroit Lions (Tv: Arena4)
Vasárnap
19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers
19.00: Baltimore Ravens–New Orleans Saints
19.00: Chicago Bears–Minnesota Vikings
19.00: Houston Texans–Cincinnati Bengals
19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
19.00: New York Jets–Green Bay Packers
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Cleveland Browns
19.00: Tennessee Titans–Philadelphia Eagles
22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars
22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders
22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks
22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)
22.25: San Francisco 49ers–Miami Dolphins
Hétfő
2.20: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Los Angeles Rams–New York Giants (Tv: Arena4)