Retteghetnek a riválisok, a Kansas City csodafegyvert talált

A HÉT REKORDJA. Az NFL-idény első fordulójában 791 pont született, pontosan annyi, mint a 2012-es szezon nyitó hetében, ami rekordbeállítás. Ha csak a 13 vasárnapi meccset vesszük, azokon 693 pontot termeltek a csapatok, az 53.3 pontos átlag a valaha volt legmagasabb nyitó hét vasárnapján.

A HÉT CSAPATA. Ben Johnson, a Chicago Bears vezetőedzője az idény előtt merész kijelentést tett: mérkőzésenként 38 pontos átlagot ígért, amivel a csapata minden idők legtöbb pontját szerezné egy idényen belül – ezzel döntik meg a Denver Broncos 2013-as 606 pontos rekordját. A rajt kiválóan sikerült, a Caleb Williams vezette Chicago nyolc touchdownt és 59 pontot szerzett a Carolina otthonában, ami klubrekord idegenbeli meccsen (hat futott TD-re 1941 óta nem volt példa a Bears történetében), és a második legtöbb pont szezonnyitón az 1973-as Atlanta 62 pontja után. Az 59–37-es győzelem során a két csapat összesen 96 pontig jutott, ami első hetes NFL-rekord.

A HÉT TÁMADÓJA. Josh Allen az első forduló rangadóján 36–31-es sikerre vezette a Buffalo Billst Houstonban, ahol eddigi négy próbálkozása során mindig vereséget szenvedett. A két-két passzolt és futott touchdownt szerző Allen sikere nem sokon múlt – a houstoni Kamari Lassiter majdnem labdát szerzett a Bills győztes TD-je előtt, a másik oldalon pedig C. J. Stroud a vendégcsapat célterülete előtt ejtette és vesztette el a labdát. Buffalóban abban bízhatnak, hogy a jó csapatnak van szerencséje, és ha ez kitart, meglehet az első bajnoki cím.

A HÉT DEBÜTÁLÁSA. A holtidényben klubot váltó játékosok közül senki sem tüzelte fel annyira új szurkolótáborát, mint a februári Super Bowl legjobbja, Kenneth Walker III Kansas Cityben. A Seattle-ből érkezett futó 173 yarddal máris karriercsúcsot döntött, elkapásaival együtt 191 yardot szerzett, míg a teljes denveri támadóegység 176-ot. Patrick Mahomes mellett még sosem volt ilyen kaliberű futó, Andy Reid vezetőedző számára Walker lehetőségek tárházát nyitja meg, és rettentően megnehezíti az ellenfelek feladatát.

Walker 60 yardos touchdownja brazil kommentárral

When did I miss the part where Kenneth Walker became the best player in the entire NFL?? pic.twitter.com/4VUtltxOjn — John Frascella (Football) (@NFLFrascella) September 15, 2026

A HÉT CSALÓDÁSA. Többek között mi is a Los Angeles Ramst kiáltottuk ki az NFL-idény favoritjának, de rémesen kezdődött a klub idénye. Ausztráliában a San Francisco 49ers 27–7-re legyőzte a Super Bowlnak otthont adó Ramst, amelynek új szupersztárja, Myles Garrett egyetlen statisztikai kategóriába sem iratkozott fel. Ráadásul térdsérüléssel bajlódik, amiért műteni kell, és egy hónapig biztosan nem játszhat. „Az úgynevezett álomcsapatok hátulütője, hogy túl nagy a nyomás rajtuk, és ahhoz, hogy ezzel megbirkózzanak, tökéletesen kell működniük. Papíron minden jó, de emberek vagyunk, és ez megnehezíti a dolgot” – fogalmazott Sean McVay vezetőedző a meccs után, aki egy ideig mégsem vetheti be a Garrett, Aaron Donald álomduót.

A HÉT VÉDŐJE. T. J. Watt, a Pittsburgh Steelers passzsiettetője kétszer sackelte az atlantai Cooper Rusht, és egyszer lehalászta a passzát is, és touchdownt szerzett. Ez volt a tizedik interceptionje, Julius Peppers után ő a második NFL-játékos, aki legalább 100 sacket és 10 interceptiont jegyzett karrierje során (a sackeket 1982 óta számolják), és Watt az első, aki két idénynyitón is eljutott két sack mellett egy interceptionig (az előző a 2017-es volt).

TJ Watt today:



2 sacks

1 INT

1 TDpic.twitter.com/dZk4hcwxb0 — Underdog NFL (@UnderdogNFL) September 13, 2026

A HÉT ÚJONCA. Josiah Trotter linebackert, az ugyanezen a poszton négyszeres Pro Bowl-játékos Jeremiah Trotter fiát a draft második körében választotta ki a Tampa Bay Buccaneers. A Cincinnati elleni meccsen a Bengals 14 pontos előnyben volt, amikor Trotter lehalászta Joe Burrow passzát, és meg sem állt a labdával a célterületig. Egyszer sackelte is a Bemgals irányítóját, így ő az első az NFL történetében, aki sackkel és pick sixszel debütált.

Josiah Trotter is having a DEBUT FOR THE AGES



Pick Six

Sack

7 Tackles



Bucs look like they found one outta @MizzouFootball pic.twitter.com/jdNiX3KT9A — PFF (@PFF) September 13, 2026

A HÉT MERÉSZ DÖNTÉSE. A Detroit Lions 21–0-ra elhúzott a New Orleans elleni meccsén, de a 410 passzolt yarddal záró Tyler Shough vezérletével a Saints felzárkózott, és kiharcolta a hosszabbítást. A ráadásban egy-egy touchdownt szerzett mindkét csapat, s amíg a Lions megelégedett a jutalomrúgásért kapott egy ponttal, Kellen Moore 31–30-as detroiti vezetésnél Noah Fant TD-je után a kétpontos kísérlet mellett döntött – ezen a ponton eldőlt, hogy lesz győztes és vesztes is a meccsen, nem érhet véget döntetlennel. „A Detroit támadóegysége nagyon erős. Volt még másfél perc, nem akartam végignézni, hogy az alatt eljutnak egy mezőnygólig, és úgy nyernek” – indokolta döntését Moore az után, hogy Shough a kétpontos kísérletnél nem tudott a célterület sarkában két védő szorításában álló Bryce Lance-hoz passzolni.

A HÉT EDZŐI HÚZÁSA. John Harbaugh 18 év után hagyta el a Baltimore Ravenst, amellyel Super Bowlt is nyert, és csatlakozott a New York Giantshez vezetőedzőként. A 63 éves, rutinos szakember pontosan tudja, hogyan kell szót érteni a huszonéves sportolókkal, de amit első Giants-meccse előtt meglépett, arra senki sem számított: a találkozó előtti öltözői beszédet nem ő tartotta meg a játékosok előtt, hanem édesapja, a 87 éves Jack Harbaugh, aki 2002-ben edzőként egyetemi bajnok lett. Jack Harbaugh a szűk negyedóra alatt beszélt többek között Muhammad Aliról és a 25 évvel ezelőtti terrortámadásról is, és úgy feltüzelte a játékosokat, hogy esélyt sem adtak a nagy rivális Dallas Cowboysnak (amelytől eddig mind a nyolc első hetes, főműsoridős meccsükön kikaptak) – a meccslabdát pedig természetesen Jack Harbaugh kapta meg a csapattól. „Minden szava beütött. Egy 87 éves ember beszélt arról, hogy a tiszteletet nem kikönyörögni, hanem kiérdemelni kell, a székhez szegezett minket” – mondta róla Chris Manhertz, a Giants tight endje.