Visszavonult Russell Westbrook

A 37 éves irányító szerdán a közösségi oldalán jelentette be, hogy 18 szezon után felhagy az élsporttal.

Westbrook 2008 és 2019 között az Oklahoma City Thunderben játszott. Ezt követően a Houston Rockets, a Washington Wizards, a Los Angeles Lakers, a Los Angeles Clippers, a Denver Nuggets és a Sacramento Kings együttesét erősítette. Három évvel ezelőtt a Utah Jazzhez igazolt, de végül nem lépett pályára a csapatban.

Őt tartják az egyik legjobb NBA-játékosnak azok közül, akik soha nem nyertek bajnoki címet a ligában, az All Star-csapatba kilencszer is bekerült, 2012-ben pedig az amerikai válogatottal olimpiai aranyérmet nyert. Westbrook tartja a tripla duplák (három statisztikai mutatóban két számjegyű teljesítmény) NBA-rekordját 209-cel.