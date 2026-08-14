Korábbi NBA-játékosok jelezték, jelentkeznének a női liga jövő évi draftjára

Ha valaki azt mondja, hogy egy 208 cm magas korábbi NBA-center jövőre a női profi ligában szeretne pályára lépni, elsőre aligha gondoljuk komoly bejelentésnek. A 34 éves Enes Kanter Freedom azonban ezt tette: közölte, hivatalosan is jelentkezne a 2027-es WNBA-draftra.

Kanter egyértelművé tette, hogy akciójával a WNBA jogosultsági, részvételi szabályait akarja tesztelni. Azt állítja, hogy a jelenlegi irányelvek alapján jogosultnak tartja magát a jelentkezésre, és szerinte a szabályokat mindenkire azonos módon kell alkalmazni.

Néhány nappal később egy másik korábbi NBA-játékos, Royce White is bejelentette, hogy részt venne a WNBA-drafton, és azt állította, transzneműként kíván nevezni. Ami elsőre volt NBA-játékosok provokációjának tűnt, rövid idő alatt a liga jogosultsági szabályainak látványos tesztjévé vált.

A vita kulcsa a WNBA kollektív szerződésének egyik mondata, amely szerint csak nők jogosultak a WNBA-ben játszani.

A nyilvánosan hozzáférhető szabályozás azonban nem részletezi külön, hogy pontosan milyen kritérium alapján kell meghatározni a „nő” fogalmát, illetve milyen eljárással kell elbírálni a transznemű sportolók jogosultságát.

A történetre reagált Stephen A. Smith, az ESPN sportcsatorna neves NBA-szakértője is, aki szerint lehet vitatni, hogy a két volt NBA-játékos akciója mennyiben komoly szándékú és mennyiben tudatos provokáció, de a bejelentések valódi problémára világítanak rá. Szerinte a WNBA nyitva hagyta az ajtót, amikor nem határozta meg kellő egyértelműséggel a jogosultság feltételeit. Smith szerint Cathy Engelbert ligabiztosnak, a liga vezetőségének és a játékosok szakszervezetének kellene világos szabályokat alkotnia.

A kérdés azonban nem csak a WNBA problémája. A női kategória védelme az elmúlt években az olimpiai mozgalom egyik legvitatottabb témájává vált, különösen a párizsi olimpia ökölvívóversenyei körül kialakult vita után. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új szabálya szerint SRY-pozitív sportoló nem indulhat az olimpiai női kategóriában, a szervezet ezt a verseny tisztaságának és a sportolók biztonságának védelmével indokolja.

A Kanter–White ügy megmutatta, hogy a szabályozás körül vannak olyan kérdések, amelyekre a női profi sportnak előbb-utóbb egyértelmű választ kell adnia. A nemzetközi olimpiai mozgalom már megpróbálta kijelölni a saját határát. A WNBA-nek most azt kell megmutatnia, hol húzza meg a sajátját.