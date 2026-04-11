Knueppel, Flagg vagy 26 év után döntetlen – duke-os szobatársak versenyeznek az NBA év újonca címért

A HÉT REKORDJA

A legutóbbi draft első helyén kiválasztott Cooper Flagg április 4-én 51 pontot dobott az Orlando Magic ellen 138–127-re elvesztett mérkőzésen. Egy esetnél Jason Kidd edző és Naji Marshall is büntetőt reklamált, amikor Desmond Bane szabálytalanságot követett el Flagg ellen. A büntetők helyett a két reklamálót kiszórták, Flagg pedig 24 pontos negyedik negyeddel állt bosszút.

„Nagyszerű érzés. Már tudom, hogy az edző mellettem áll, és Naji is… Tudom, hogy ő is biztosan mellettem áll a pályán. Látni az érzelmeiket, ahogy értem küzdenek és a bíróval vitatkoznak, határozottan meghatott, és még jobban motivált” – mondta Flagg. Az újonc 30 mezőnykísérletéből 19-et értékesített, az 51 ponttal a januári 49 pontos karrierrekordját döntötte meg.

A Dallas már harmincpontos hátrányban volt, amikor Flagg elkezdte a negyedik negyedes pontgyártást. Ez volt a Mavericks 14. egymást követő hazai veresége, ez pedig az 1993–1994-es idény óta a leghosszabb sorozat. „Mindig jó érzés, amikor ilyen hangulatba kerülök. A csapattársaim vigyáznak rám, segítenek, de én nyerni szeretek. Ez volt a legfőbb célom. Nehéz teljes mértékben élvezni a játékot, amikor a mérkőzés nagy részében 20, 10 vagy 15 ponttal vezetnek ellenünk” – vélte Flagg, aki az NBA első tinédzsere lett, aki ötven pont fölé jut egy meccsen.

Cooper Flagg vs Magic



51 PTS

6 REBS

3 AST

3 STLS



Let's keep in mind he's supposed to be a college freshman RN... pic.twitter.com/2WeLAn1TwL — Frankie Vision (@Frankie_Vision) April 4, 2026

A HÉT BEJELENTÉSE

A Naismith Kosárlabda Hírességek Csarnoka nyilvánosságra hozta a 2026-os évfolyam névsorát, amelyben kilenc új tag szerepel, akiket az augusztus 14-15-én megrendezendő beiktatási ünnepségsorozat keretében köszönthetnek. A bejelentésre Indianapolisban, a 2026-os NCAA négyes döntő házigazda városában került sor.

A nevek között szerepel Joey Crawford játékvezető, Mark Few és Doc Rivers edzők, Amar’e Stoudemire játékos, továbbá az 1996-os amerikai női válogatott, valamint Elena Delle Donne, Chamique Holdsclaw és Candace Parker.

A HÉT KÉRDÉSE

Visszavonul-e Doc Rivers az idény végén? A Milwaukee edzője egy nyilatkozatban arra utalt, hogy a Bucks gondokkal teletűzdelt idénye után véget ér a karrierje. „Erre nem fogok válaszolni, de vannak unokáim, akiket szeretnék látni” – mondta Rivers a riportereknek, amikor a Bucks 96–90-es brooklyni veresége előtt a jövőjéről kérdezték.

A 64 éves Riversnek még egy éve van hátra a szerződéséből, ám a Bucks vezetősége a jövő héten dönt a munkaköréről – tudta meg Shams Charania, az ESPN riportere. Rivers idén nyáron bekerül a Hírességek Csarnokába, csak Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan és Pat Riley rendelkezik több győzelemmel edzőként, mint ő, aki 2008-ban a Boston élén nyert bajnokságot. Miután megtudta, hogy bekerül a Hall of Fame-be, Rivers így nyilatkozott: „Azok nélkül a játékosok nélkül, akiket edzettem, és azok nélkül az edzők nélkül, akikkel együtt dolgoztam, nem lennék itt. Egyikünk sem él elszigetelten. Mindannyian más emberekkel élünk és lélegzünk együtt, és mások segítenek nekünk eljutni oda, ahol most vagyunk.”

Rivers a 2023–2024-es szezon közepén csatlakozott a Buckshoz, amely úgy vágott neki ennek az idénynek, hogy a bajnoki cím a cél. Sikerült megtartani Janisz Adetokunbót és érkezett Myles Turner. A 8–5-ös rajt után viszont sorozatban hét vereség következett, és azután már nem is sikerült a negatív mérlegből kijönni. Riversnek az edzősködésen kívül számos érdeklődési köre van, és ha visszavonulna, valószínűleg keresett műsorvezető lenne – korábban már dolgozott a televízióban. „Jelenleg hét unokám van, és mindannyian nyolcévesek vagy annál fiatalabbak. És minden alkalommal megőrülök, amikor kihagyom a nagyszülők napját az iskolában. Valószínűleg itt az ideje, hogy többet látogassam meg őket. A többit pedig rátok bízom” – mondta Rivers.

Janisz Adetokunbo és Doc Rivers is távozhat a Bucksból (Fotó: Getty Images)

A HÉT PLETYKÁJA

Maradva a Milwaukee-nál, Adetokunbót nem cserélték el februárban, de a helyzet nem csillapodott azóta sem. Ő azt állítja, hogy játszani szeretne, annak ellenére, hogy a Bucks már biztosan nem jut a rájátszásba, a csapat viszont sérülésekre hivatkozva nem engedi pályára.

Az egyszeres MVP görög ebben a szezonban 36 mérkőzésen lépett pályára, ami messze a legkevesebb a 13 éves karrierje során. A milwaukee-beli jövőjéről szóló állandó spekulációk már egy ideje bosszantják Riverst is, aki meg is szólalt az ügyben: „A legnehezebb az egészben, hogy én vagyok a középpontban, pedig semmi közöm sincs hozzá. Ezekről a döntésekről nem az edzők határoznak. De a baj a mi bajnokságunkkal az, hogy mi, edzők vagyunk azok, akik a reflektorfényben állunk, és nekünk kell itt ülni és válaszolni ezekre a kérdésekre.”

A New York Times cikke szerint most ismét előkerült Adetokunbo elcserélése, állítólag a Boston Celtics lehet a célpont. Februárban a Miami Heat, a Golden State Warriors, a Minnesota Timberwolves és a New York Knicks négyese volt versenyben, ehhez lépett fel a Celtics, amelynek edzőjét, Joe Mazzullát nemrég dicsérte a görög.

„A döntésem minden szempontból a győzelemre és a csapatkultúrára épül” – nyilatkozta Adetokunbo, akinek még egy szezon van hátra a szerződéséből. A Boston versenyképességét jól mutatja, hogy Jrue Holiday elcserélése és Jayson Tatum súlyos sérülése után is második keleten.

A HÉT NYILATKOZATA

Jayson Tatum március elején tért vissza Achilles-ín-szakadása után, azóta 32 pont volt a legjobb teljesítménye. Péntek hajnalban, alig egy évvel a sérülése után Tatum visszatért a Madison Square Gardenbe.

„Igen, gondoltam rá. Nem vagyok valami izgatott attól, hogy visszatérjek oda szerepelni. Amikor legutóbb ott játszottam, az értelemszerűen traumatikus élmény volt számomra – nyilatkozta Tatum a meccs előtt, hozzátéve: – Nyilvánvalóan tudtam, hogy egyszer át kell lépnem ezt az akadályt, és újra ott kell pályára lépnem. Szóval ez csütörtökön lesz. Nem mintha túlzottan örülnék neki. De ez is a játék része. Úgy döntöttem, hogy visszatérek és játszom, szóval nem feltétlenül hagyok ki bizonyos mérkőzéseket. Jelenleg nem tudok egymást követő meccseket megvívni, de úgy döntöttem, hogy visszatérek és játszom, szóval ez csak egy újabb találkozó a menetrendben.”

A Boston Tatum visszatérése óta 13 győzelemnél és három vereségnél tart. A Celtics kikapott a New York vendégeként, Tatum 24 pontos, 13 lepattanós dupla duplával tért vissza az MSG-be. „Ez egy nagy pillanat volt, egy nagy akadály számomra. Ideges voltam és izgatottan vártam, hogy visszatérhessek ide. Természetesen nyerni akartam és remekül játszani, de ennél is fontosabb volt, hogy a saját lábamon tudjak lejönni a pályáról.”

Despite the loss to the Knicks, Jayson Tatum went to work in his first game back at Madison Square Garden since his Achilles injury last May 💪



24 PTS | 13 REB | 8 AST pic.twitter.com/H3q3Tottds — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 10, 2026

A HÉT VISSZATÉRÉSE

A hét visszatérése cím azonban nem Tatumot, hanem Cade Cunninghamet illeti, aki háromhetes szünet után játszott ismét. A Keleti konferencia első helyét megszerző Pistonst Cunningham 26 perc alatt 13 ponttal segítette a Bucks elleni győzelem során.

„Nagyon jól éreztem magam a pályán. Köszönetet kell mondanom az orvosi stábnak és az edzőknek, mert olyan állapotba hoztak, hogy a pályán töltött minden percben kényelmesen éreztem magam” – mondta az idényben 61 mérkőzésen 24.5 pontot, 9.9 gólpasszt és 5.6 lepattanót átlagoló Cunningham. A Pistons sztárja miatt került először középpontba az NBA új szabálya, mely szerint 65 mérkőzést kell játszani ahhoz, hogy jelölhessenek az év végi díjakra. Cunningham így az MVP-versenyből is kiszállt és az All NBA-csapatokban sem kaphat helyet.

J.B. Bickerstaff, a Pistons edzője így értékelt: „Tisztelem, amit ezzel a szabályzattal elérni akarnak – a szurkolók sok pénzt fizetnek azért, hogy a szupersztárokat játszani lássák, nem pedig pihenni. Ez nehéz helyzetbe hoz engem, de tudom, hogy az emberek kivételekről beszélnek. Nem tudom pontosan, hogy ez hogyan működik, ezért egyszerűen befejezem a szezont, és meglátom, mi lesz.”

Kon Knueppel és Cooper Flagg (Fotó: Getty Images)

A HÉT TÉMÁJA

Előző héten az MVP-jelöltekről írtunk, ezúttal pedig az újoncokat vesszük górcső alá. A draft pillanatában mindenki egyértelműnek gondolta, hogy ez a díj Cooper Flagghez kerül, de egyetemi csapattársa, Kon Knueppel is belépett a versenybe.

KON KNUEPPEL

A Charlotte által a negyedik helyen kiválasztott Knueppel nagyon megbízható, hiszen 79 meccsen játszott. Ami ennél is fontosabb, konzisztens teljesítménnyel és hatalmas volumennel dobja a triplákat. Az újonc triplarekordot (206) már korábban megdöntötte, de könnyen lehet, hogy a 275 sikeres hárompontos is meglesz az alapszakasz végére. Az NBA-ben mindössze 25-ször ért el egy játékos 270 sikeres triplát, ebből Curry tízet tudhat magáénak.

A Charlotte guardja a Phoenix ellen döntötte meg a Hornets franchise-rekordját, amelyet Kemba Walker tartott 260-nal. „Azt hiszem, talán egy kicsit túlteljesítettem a saját elvárásaimat” – mondta Knueppel, akinek dobásait felállva figyelte a Charlotte közönsége. „Ezt határozottan érezni. Ez teszi igazán édessé a sikeres dobásokat, de egy dobó számára megnyugtató, amikor a kihagyott dobások után a közönség hangosan felkiált: »ooooh«. Megnyugtató egy dobónak, hogy a szurkolók hisznek abban, hogy minden dobásod be fog menni.”

COOPER FLAGG

A decemberben 19. életévét betöltő Flagg hatalmas elvárásokkal érkezett a ligába. A 206 centiméter magas játékos a Luka Doncic okozta űrt próbálja betölteni Dallasban. Lábsérülés miatt Flagg több meccset is kihagyott, de a meccsenként 21.2 pont, 6.6 lepattanó, 4.5 gólpassz, 1.2 labdaszerzés és 0.9 blokk mind jobb, mint Knueppelé. Igaz, nem sokkal. Knueppelnek ellenben meccsenként 7.9 triplakísérletéből 3.4 sikeres, ami 43 százalékos hatékonyságot jelent.

Flagg erős hajrával zárja az alapszakaszt, a korábban említett 51 pontos teljesítmény után 45 pontot szórt, ezzel ő lett az NBA legfiatalabb játékosa, aki egymást követő meccseken legalább 45 pontig jutott.

COOPER FLAGG ERUPTED AGAIN ‼️



TONIGHT: 45 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 STL

FRIDAY: 51 PTS, 6 REB, 3 STL



HE'S NOW THE YOUNGEST PLAYER (19 YEARS, 105 DAYS) IN NBA HISTORY TO RECORD 45+ PTS IN BACK-TO-BACK GAMES 🤯 pic.twitter.com/Tdt1JYviCv — NBA (@NBA) April 6, 2026

LEHET DÖNTETLEN?

Amikor Flagg 20 vagy több pontot szerez, a Dallas mérlege 15–17, Knueppelnél a Charlotte mutatója 19–17. Knueppel átlagos labdabirtoklási ideje 2.1 perc mérkőzésenként, ami azt jelenti, hogy a pályán töltött idejének körülbelül hét százalékában van nála a labda. Flagg sokkal többet irányít a Dallasban: 4.3 perc labdabirtoklási idővel rendelkezik meccsenként, ami a pályán töltött idejének 12.7 százalékát jelenti.

Flagg nyolc, pont nélküli mérkőzést is összehozhatna, még így is több pontot átlagolna, mint Knueppel. A Charlotte játékosa viszont elhibázhatná a következő 276 hárompontosdobását, és még így is jobb dobószázalékot érne el, mint Flagg. Az NBA hetente jelentkező listáján Knueppel végzett az élen, elsősorban a tripláinak, a hatékonyságának és a Charlotte meglepő sikereire gyakorolt hatásának köszönhetően.

Azonban az NBA cikke nem zárja ki a döntetlent sem. Eddig négy alkalommal fordult elő holtverseny az Év újonca díjért: 1999–2000-ben Elton Brand és Steve Francis, 1994–1995-ben Grant Hill és Jason Kidd, 1970–1971-ben Geoff Petrie és Dave Cowens, valamint 1951–1952-ben Mel Hutchins és Bill Tosheff nyert.

A HÉT BESZÓLÁSA

„Shai Gilgeous-Alexander és én biztosan levernénk Kobe-t és Shaqet” – írta ki közösségimédia-oldalára Chet Holmgren. Shaquille O’Neal válaszára sem kellett sokat várni: „Chet, nem fogok hazudni... a tested olyan, mint a röntgenfelvételem.”

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ NYK (#3 in East) wins 4th straight

▪️ TOR rises to #5 in East

▪️ HOU (#5 in West) wins 8th straight pic.twitter.com/BPYreC8Kxr — NBA (@NBA) April 10, 2026

A RÁJÁTSZÁS ÁGRAJZA