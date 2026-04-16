NHL: ismét eljutott ötven győzelemig a Dallas

Sorozatban harmadszor, története során pedig hetedszer jutott el 50 győzelemig az alapszakaszban a Dallas Stars.

A texasiak remek formában vannak, egymás után ötödször nyertek, Esa Lindell és Justin Hryckowian is gólt és gólpasszt jegyzett, majd a szétlövésben Wyatt Johnston próbálkozása döntött. A Stars második helyen zárt nyugaton, és készülhet a Minnesota Wild ellen.

A Dallasszal ellentétben a Toronto borzasztóan zárta az alapszakaszt, hiszen a kanadaiak egymás után a hetedik vereségüket szenvedték el, és már korábban kiderült, hogy lemaradnak a rájátszásról. A Maple Leafs ezúttal Ottawában maradt alul. A torontóiak egyetlen gólját szerző William Nylander sorozatban az ötödik idényben jutott el 30 gólig az alapszakaszban.

Már korábban eldőlt, hogy a címvédő Panthers nem jut be a rájátszásba, a floridaiak azonban a számukra borzasztó idényt legalább egy magabiztos győzelemmel zárták, nyolc gólt rámoltak be a Detroit hálójába. Luke Kunin és Mike Benning is duplázott, utóbbi első két gólját szerezte az NHL-ben.

Tampában nyert, de így is utolsó helyen végzett keleten a New York Rangers, míg a Chicago és a Vegas hazai pályán győzött.

JÉGKORONG,

NHL, ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Dallas Stars 3–4 – szétlövéssel

Florida Panthers–Detroit Red Wings 8–1

Tampa Bay Lightning–New York Rangers 2–4

Ottawa Senators–Toronto Maple Leafs 3–1

Chicago Blackhawks–San Jose Sharks 5–2

Vegas Golden Knights–Seattle Kraken 4–1