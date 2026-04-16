NHL: ismét eljutott ötven győzelemig a Dallas

2026.04.16. 07:13
A Dallas szétlövés után győzte le a Buffalót (Fotó: Getty Images)
Florida Panthers jégkorong NHL Dallas Stars
Hat mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) szerdai játéknapján.

Sorozatban harmadszor, története során pedig hetedszer jutott el 50 győzelemig az alapszakaszban a Dallas Stars.

A texasiak remek formában vannak, egymás után ötödször nyertek, Esa Lindell és Justin Hryckowian is gólt és gólpasszt jegyzett, majd a szétlövésben Wyatt Johnston próbálkozása döntött. A Stars második helyen zárt nyugaton, és készülhet a Minnesota Wild ellen.

A Dallasszal ellentétben a Toronto borzasztóan zárta az alapszakaszt, hiszen a kanadaiak egymás után a hetedik vereségüket szenvedték el, és már korábban kiderült, hogy lemaradnak a rájátszásról. A Maple Leafs ezúttal Ottawában maradt alul. A torontóiak egyetlen gólját szerző William Nylander sorozatban az ötödik idényben jutott el 30 gólig az alapszakaszban.

Már korábban eldőlt, hogy a címvédő Panthers nem jut be a rájátszásba, a floridaiak azonban a számukra borzasztó idényt legalább egy magabiztos győzelemmel zárták, nyolc gólt rámoltak be a Detroit hálójába. Luke Kunin és Mike Benning is duplázott, utóbbi első két gólját szerezte az NHL-ben.

Tampában nyert, de így is utolsó helyen végzett keleten a New York Rangers, míg a Chicago és a Vegas hazai pályán győzött.

JÉGKORONG, 
NHL, ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Dallas Stars 3–4 – szétlövéssel
Florida Panthers–Detroit Red Wings 8–1
Tampa Bay Lightning–New York Rangers 2–4
Ottawa Senators–Toronto Maple Leafs 3–1
Chicago Blackhawks–San Jose Sharks 5–2
Vegas Golden Knights–Seattle Kraken 4–1

 

Legfrissebb hírek

Huszák Alexandra: Az olaszok ellen győzni kell!

Jégkorong
12 órája

Szlovákia az utolsó harmadban szerzett gólokkal verte a mieinket

Jégkorong
13 órája

Jégkorong: vereség Svájc ellen az U18-as vb főpróbáján

Utánpótlássport
17 órája

Kiss Patrik: Teljesen új impulzusok értek itt az elmúlt másfél hétben

Jégkorong
19 órája

NHL: a Capitals lemaradt a rájátszásról, Ovecskin jövője bizonytalan

Amerikai sportok
21 órája

Női hoki-vb: elégedett lehet a kezdéssel a magyar válogatott

Jégkorong
Tegnap, 7:12

Kiütéssel egy lépésre a címvédéstől a Gyergyó

Jégkorong
2026.04.14. 20:30

Gőzerővel készül férfiválogatottunk a májusi világbajnokságra

Jégkorong
2026.04.14. 17:31
Ezek is érdekelhetik