Jokics lökdösődött, Gilgeous-Alexander 36 ponttal vezette sikerre az OKC-t

A ligát vezető, címvédő Oklahoma City Thunder nyugati rangadón hosszabbításban nyert otthon 127–121-re a Denver Nuggets ellen. A hazaiaknál kilencmeccses kihagyás után visszatért Shai Gilgeous-Alexander, aki 36 ponttal (ebből 14-et a harmadik negyedben szerzett) és kilenc asziszttal vezette győzelemre csapatát.

Welcome back, Shai Gilgeous-Alexander 🔥



🏀 36 PTS

🏀 9 AST

🏀 2 STL

🏀 2 BLK



Thunder secure the OT win in SGA's return! pic.twitter.com/D4eZTAGe7C — NBA (@NBA) February 28, 2026

A másik oldalon Jamal Murray 39 pontja, illetve Nikola Jokics 23 ponttal, 17 lepattanóval és 14 assziszttal elért tripla duplája is kevésnek bizonyult. Az utolsó negyed még hatpontos vendégvezetésnél kezdődött meg, de 38 másodperccel a vége előtt már Jokicsnak kellett egyenlítenie egy duplával, 107–107-nél. A hosszabbításban viszont gyorsan meglépett öt ponttal az OKC Isaiah Joe triplájával, és ennek köszönhetően meg is nyerte a meccset.

A meccs krónikájához tartozik még, hogy a harmadik negyedben Lu Dort feltartotta egy indulásnál Jokicsot, aki elesett, majd számonkérte ellenfelét, és kialakult egy kisebb lökdösődés a két csapat játékosai között.

Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play.



Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM — ESPN (@espn) February 28, 2026

A Detroit is hosszabbításban nyert a Cleveland ellen. A Memphis a Dallas, a New York a sérült Janisz Adetokunbót továbbra is nélkülöző Milwaukee vendégeként tudott győzni. A Boston a 28 pontos Jaylen Brown vezérletével nyert 148–111-re a Brooklyn ellen.

NBA

ALAPSZAKASZ

Oklahoma City Thunder–Denver Nuggets 127–121 – hosszabbítás után

Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 122–119 – hosszabbítás után

Dallas Mavericks–Memphis Grizzlies 105–124

Milwaukee Bucks–New York Knicks 98–127

Boston Celtics–Brooklyn Nets 148–111



