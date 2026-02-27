NBA: rekorddöntés az újonctól, Durant mérföldkőhöz ért, sorozatban tizenegyedik meccsén nyert a Spurs

A Charlotte Hornets 133–109-re győzött az Indiana Pacers otthonában. Kon Knueppel ezzel az összecsapással megdöntötte az NBA egy idényre vonatkozó újonctripla-rekordját (207).

A Philadelphia 76ers hazai pályán 124–117-re múlta felül a Miami Heatet. Tyrese Maxey 28 ponttal, 11 assziszttal vezette sikerre csapatát. Corey Kispert és CJ McCollum korábbi csapatuk ellen villogott: összesen 58 pontot termeltek, így az Atlanta Hawks simán, 126–96-ra megverte a Washington Wizardsot.

Julian Champagnie 26 pontot dobott, a Spurs pedig 126–110-re győzte le a Brooklyn Netset. A texasi alakulat sorozatban 11. sikerét aratta. A Houston Rockets idegenben 113–108-ra fordított az Orlando Magic ellen. Kevin Durant 40 ponttal volt a mezőny legeredményesebb játékosa, elérte a 32 ezer pontos mérföldkövet.



Jerami Grant 27, Toumani Camara 16 ponttal járult hozzá ahhoz, hogy a Portland Trail Blazers 121–112-re legyőzze a Chicago Bullsot. A Sacramento Kings 130–121-re nyert a Dallas Mavericks vendégeként, köszönhetően Precious Achiuwa karriercsúcsot jelentő, 29 pontos teljesítményének.

Royce O'Neale 1.7 másodperccel a vége előtt dobott hárompontosával a Phoenix Suns 113–110-re fordított a Los Angeles Lakers ellen, ledolgozva 13 pontos hátrányát.

Saddiq Bey 42 ponttal vezette a New Orleans Pelicanst 129–118-as sikerre a Utah Jazz ellen Salt Lake Cityben. A Minnesota Timberwolves 94–88-ra nyert a tartalékos Los Angeles Clippers otthonában. Anthony Edwards 31, míg Donte DiVincenzo 18 ponttal járult hozzá a sikerhez.

NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Charlotte Hornets 109–133

Philadelphia 76ers–Miami Heat 124–117

Atlanta Hawks–Washington Wizards 126–96

Brooklyn Nets–San Antonio Spurs 110–126

Orlando Magic–Houston Rockets 108–113

Chicago Bulls–Portland Trail Blazers 112–121

Dallas Mavericks–Sacramento Kings 121–130

Phoenix Suns–Los Angeles Lakers 113–110

Utah Jazz–New Orleans Pelicans 118–129

Los Angeles Clippers–Minnesota Timberwolves 88–94