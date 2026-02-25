Cade Cunningham bejelentkezett az MVP-címért – NBA-legek

A HÉT TELJESÍTMÉNYE

Két játékos érte el a legalább negyven pontot a legutóbbi héten. A 2021-es első választott, Cade Cunningham a New York Knicks elleni győzelemből 42 ponttal, 13 gólpasszal és nyolc lepattanóval vette ki a részét.

CADE CUNNINGHAM WENT OFF AT MSG 🔥



42 PTS

8 REB

13 AST

2 BLK

5 3PM



4 straight wins for the @DetroitPistons! pic.twitter.com/kBpLahGMOq — NBA (@NBA) February 20, 2026

Másnap Anthony Edwards negyven ponttal keserítette a Dallas Mavericks életét. „Ma reggel felébredtem, és tudtam, hogy negyven pontot fogok szerezni. Láttam, hogy Cade negyven pontot dobott, és azt mondtam magamban: a fenébe, akkor nekem is negyven pontot kell szereznem” – mondta a Minnesota Timberwolves sztárja.

Ant was UNSTOPPABLE at home 😤



40 PTS

6 REB

5 3PM



3 wins in a row for the @Timberwolves! pic.twitter.com/OuzQZZD0oY — NBA (@NBA) February 21, 2026

A HÉT KÉRDÉSE

Az Athletic cikkében azzal foglalkozik, lehet-e Cade Cunningham az MVP? „A Knicks célja tehát az volt, hogy semlegesítse Cunninghamot. Cunningham azonban nem hagyta magát elsöpörni New York védekező taktikájával, hanem a mérkőzés elejétől a végéig szétzilálta azt, és karrierje talán legimpozánsabb teljesítményét nyújtotta” – olvasható a cikkben.

A Detroit továbbra is vezeti a Keleti konferenciát, mind a három meccsét megnyerte a harmadik helyen álló Knicks ellen. Visszatérve Cunninghamre, ő lett az első játékos a Pistons történetében, aki negyven pont és tíz gólpassz fölé jutott a Madison Square Gardenben. Cunningham jelenleg karrierje legjobbját nyújtja plusz-mínusz mutatót (8.1), támadási értékelést (1118.5) védekezési értékelést (109.9), gólpasszokat (9.7), labdaszerzéseket (1.5) és blokkokat (0.9) tekintve is.

„Úgy gondolom, hogy ez egy jó mérkőzés volt számunkra. Mindannyian üzenetet küldtünk. Minden este győzni akarunk. Minden este meg akarjuk mutatni magunkat és identitásunkat. A védekezéssel kezdjük, majd átmegyünk támadásba – pontokat szerzünk a festékben, védekezünk a festékben. Ez az üzenet, amit minden este el akarunk küldeni. Nagy este volt a mai” – mondta Cunningham, aki az NBA MVP-listáján februárban bekerült a legjobb öt közé. Cunningham mellett szól, hogy eddig mindössze hat meccset hagyott ki és 50 meccsen lépett pályára, míg Wembanyama 43, a sérült Shai-Gilgeous Alexander 49, Luka Doncic 44, Nikola Jokics pedig 42 meccsnél tart. A legutóbbi ötös listán Cunningham Victor Wembanyamát megelőzve a negyedik helyen állt.

A HÉT SZURKOLÓI

Két szurkoló is felkapott lett a héten a közösségi médiában. Egy kisfiú a Hornets játékosaitól kért el ruhadarabokat, majd amint megkapta, eldugta, így sorban több kosarastól is begyűjtött ereklyéket.

Néhány nappal később egy Suns-szurkoló dobta be a félpályás kosarat a szünetben, amiért hatalmas ovációt, továbbá nem mellékes módon tízezer dollárt, azaz nagyjából hárommillió forintot kapott.

A HÉT MEGEMLÉKEZÉSE

Két megemlékezés jutott a hétre. Jaren Jackson Jr. nyolc idényt töltött Memphisben, aztán a Grizzlies egy nyolc játékost tartalmazó trade keretein belül elcserélte a Jazzhez. Utahban viszont három meccs után kiderült Jackson várhatóan térdsérülés miatt az idény hátralevő részére kidőlt. A Jazz a Memphis vendégeként lépett pályára, ahol a házigazdák egy összefoglaló videóval búcsúztak korábbi játékosuktól.

The Grizzlies paid tribute to Jaren Jackson Jr. in his first game back in Memphis 👏 pic.twitter.com/DCuoILhycY — NBA (@NBA) February 21, 2026

A Los Angeles Lakers korábbi edzője, Pat Riley tiszteletére állított szobrot. A Hírességek Csarnokába beválasztott, négyszeres bajnok edző az első, aki szobrot kapott a Lakerstől. Riley kilenc idényt töltött a Los Angeles-i franchise élén, ebből hétszer döntőbe jutott. A közel két és fél méter magas, 230 kilogrammos bronzszobor a híresen stílusos edzőt kedvenc viseletében, egy Giorgio Armani öltönyben örökíti meg, hozzá pedig krokodilbőr övet kapott.

„Bárcsak visszatérnének a kabátok és a nyakkendők” – mondta Riley az NBA edzőinek jelenlegi öltözködési szabályairól, amelyek szerint a csapat által kiadott pólókat, cipzáras és sima pulóvereket kell viselniük. „Úgy gondolom, hogy a közönség olyan embert akar látni a pálya szélén, aki úgy néz ki, mint egy vezető, úgy öltözik, mint egy vezető, és úgy viselkedik, mint egy vezető.”

Az ESPN emlékeztet, hogy a liga a 2020-as buborék ideje alatt vezette be a kötetlen öltözködést, és azóta sem tért vissza a régi szabályokhoz. Visszatérve Riley-hoz, a szobor megörökíti, ahogy az edző a jobb öklét a magasba emeli, ez az általa irányított Showtime Lakers jelzése. A szoboravatáson ott volt többek között Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Dwyane Wade és Michael Douglas is. Ő a nyolcadik Lakers-játékos, aki szobrot kap a Star Plazán, eddig Elgin Baylor, Kobe Bryant, Chick Hearn, Shaquille O'Neal, Jerry West, Johnson és Abdul-Jabbar kapott ilyen emléket..

„Nem tudom, hogyan kerültem ide, de ide kerültem, és most ott áll egy szobor” – mondta Riley. – És nagyon hálás vagyok. Tényleg. Ez több, mint hála. Nagyon hálás vagyok, hogy megtiszteltek, és hogy azok között lehetek, akik olyan óriások, hogy felugrottam a vállukra, és ők vitték a hátukon. Ők tették. És itt vagyok ma.”

A szobor talapzatán egy felirat található: „Eljön az idő, amikor kihívásokkal kell szembenézned, és amikor eljön az az idő, akkor meg kell állnod a helyed. Szilárdan kell állnod. Ki kell állnod magadért. Ki vagy, mit csinálsz és honnan jössz. Amikor eljön az az idő, akkor meg kell tenned.”

Pat Riley's statue has been unveiled in Los Angeles!



9 years.

7 finals.

4 championships.



Congrats to the Godfather of Showtime 👏 pic.twitter.com/QvwBuGuvGZ — NBA (@NBA) February 22, 2026

A HÉT FURCSASÁGA

Ritkán látható jelenet zajlott le Charlotte-ban, amikor a Hornets a Clevelandet fogadta. A vendégek sztárja, Donovan Mitchell Branod Miller testén keresztül fogta meg a labdát védekezésképpen, a végeredmény feldobás lett.

A HÉT KOSARA

A Suns kétszeri hosszabbítás után múlta felül az Orlandót. A győztes kosár Jalen Green nevéhez fűződik, aki a dudaszó pillanatában süllyesztett el egy triplát.

JALEN GREEN GAME-WINNER AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/jGJjWPf8HX — SportsCenter (@SportsCenter) February 22, 2026

A HÉT ELSZÓLÁSA

A korábban a TNT-n, már az ESPN-n futó Inside the NBA műsor 1990 óta van a műsoron. Az egyik műsorvezető, Charles Barkley az egyik adásban a Knicks csapatát Dicksnek nevezte, amely következtében Kenny Smith és Shaquille O’Neal is röhögőgörcsöt kapott.

Chuck accidentally calls the Knicks the "Dicks" and Kenny and Shaq have to hold back their laughter.#NBA75 #NewYorkForever #MileHighBasketball pic.twitter.com/4VncpMEx9i — The Hoops Log (@NBAFollowRadar) February 22, 2026

A HÉT SÉRÜLÉSE

Sajnos ez a hét sem múlt el komoly sérülés nélkül. Jusuf Nurkicot orrsövény-ferdülés miatt műtötték, emiatt az idény hátralevő részében már nem számíthat rá a Utah. A 31 éves Nurkic az első szezonjában a Jazz csapatában 41 mérkőzésen átlagosan 10,9 pontot és 10,4 lepattanót szerzett. A szezon után szabadügynök lesz.

A lehető legrosszabbkor sérült meg Jusuf Nurkic (Fotó: Getty Images)

Megsérült Dillon Brooks is. A Suns játékosának bal keze tört el, hétfőn meg is műtötték, várhatóan legalább négy-hat hétig nem játszhat. Brooks keze a Magic ellen kétszeres hosszabbítás után megnyert mérkőzésen sérült meg. Brooks jelenleg karrierje legjobb NBA-szezonját futja, átlagosan 20,9 pontot és 3,7 lepattanót szerez, miközben a szokásos kemény személyiségét megőrizve a védekezésből is kiveszi a részét.

A HÉT RANGADÓI

Pat Riley szoboravatójának napján a Los Angeles az örök rivális Bostont fogadta. A Celtics a második negyedben nagyrészt végig legalább tíz ponttal vezetett, végül 22 pontos különbséggel nyert. Jaylen Brown 32 ponttal, nyolc lepattanóval és hét assziszttal vezette a vendégeket, Payton Pritchard hat sikeres triplára (köztük a videóban látható bokatörőre) építette fel 30 pontos produkcióját.

ANKLE BREAKER OF THE YEAR?!? 🤯



Payton Pritchard dropped Vando off the screen 🤧 pic.twitter.com/KwZwm9BRF6 — SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2026

Payton Pritchard was unstoppable in the @celtics road W!



30 PTS (10-14 FGM)

4 REB

8 AST

6 3PM



3 wins in a row for Boston 🔥 pic.twitter.com/ZVlO1XWEod — NBA (@NBA) February 23, 2026

A Lakersben Luka Doncic 25, a karrierje 1600. alapszakasz-mérkőzését játszó LeBron James 20 pontot ért el. James még egy mutatóját kikerekítette: elérte 43 000. NBA-pontját (szintén alapszakaszi adat). Doncicot sok kritika érte, 22 mezőnykosarából csak kilenc volt pontos, hat büntetőjéből pedig csak három ment be. Emellett volt két eladott labdája, négy faultja, és neki volt a mérkőzés legrosszabb plusz-mínusz mutatója (mínusz 21). A régi rivalizálás mellett két végső esélyes is összecsapott.

„A Spurs legyőzte a Pistons csapatát a lehetséges NBA-döntő előzetesében”

– írja címében az NBA.com. A San Antonio sorozatban kilencedik győzelmét aratta, amikor 114–103-ra felülmúlta a Detroit Pistonst. Victor Wembanyama tündökölt a Keleti első ellen: 21 pontot, 17 lepattanót és hat blokkot szerzett, míg Devin Vassel hét triplát és 28 pontot dobott. „Ez egyértelműen egy olyan este volt, amikor megerősítettük a fejlődésünket és a potenciálunkat is. Ez egy jó teszt volt.” – mondta Wembanyama. Ellenben Cunninghamnek elég gyenge meccse volt, 26 mezőnykísérletéből csak ötöt dobott be, 16 pontos, tíz asszisztos dupla duplával zárt.

Wembanyama a harmadik szezonját tölti egy olyan csapatban, amely 2019 óta nem jutott be a rájátszásba. Detroit eközben arra törekszik, hogy ebben a szezonban a következő megtegye a következő lépést, és 2008 óta először nyerjen párharcot a rájátszásban.

Wemby DISRUPTS the game on both ends of the floor in tonight's road victory!



👽 21 PTS

👽 17 REB

👽 4 AST

👽 6 BLK



9 wins in a row for the @spurs! pic.twitter.com/jgVOfjhzw1 — NBA (@NBA) February 24, 2026

A LIGA ÁLLÁSA