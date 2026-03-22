NHL: Taraszenko hosszabbításban döntött, Kucserov átvette a vezetést a pontlistán

A játéknap egyik legjobb egyéni teljesítményét Nyikita Kucserov nyújtotta: két góllal és négy ponttal vezette 5–2-es győzelemre a Tampa Bay Lightningot az Edmonton Oilers ellen, és ezzel az NHL pontlistájának élére állt.

A Boston Bruins a harmadik harmadban fordítva 4–2-re megverte a Detroit Red Wingset, míg a Pittsburgh Penguins szétlövésben győzte le a Winnipeg Jetset.

The #StanleyCup Playoffs picture in the East is starting to get real interesting 👀 pic.twitter.com/nNCqplesy6 — NHL (@NHL) March 22, 2026

Fontos sikert aratott a rájátszásért harcoló Nashville Predators is, amely Steven Stamkos vezérletével 4–1-re nyert a Vegas Golden Knights ellen. A játéknap további érdekessége, hogy a Montreal Canadiens 7–3-ra kiütötte a New York Islanderst: Cole Caufield mesterhármast és öt pontot jegyzett.

NHL

ALAPSZAKASZ

Pittsburgh Penguins–Winnipeg Jets 5–4 – szétlövésben

Nashville Predators–Vegas Golden Knights 4–1

San Jose Sharks–Philadelphia Flyers 1–4

Los Angeles Kings–Buffalo Sabres 1–4

Minnesota Wild–Dallas Stars 2–1 – hosszabbításban

Columbus Blue Jackets–Seattle Kraken 5–2

Vancouver Canucks–St. Louis Blues 1–3

Ottawa Senators–Toronto Maple Leafs 5–2

Montreal Canadiens–New York Islanders 7–3

Detroit Red Wings–Boston Bruins 2–4

Edmonton Oilers–Tampa Bay Lightning 2–5