NHL: Taraszenko hosszabbításban döntött, Kucserov átvette a vezetést a pontlistán

2026.03.22. 10:10
Nyikita Kucserov (Fotó: Getty Images)
A Minnesota Wild hosszabbításban 2–1-re megverte a Dallas Starst: Vlagyimir Taraszenko a hosszabbítás 4. percében szerezte meg a győztes gólt, a Wild kapujában Filip Gustavsson 28 védéssel járult hozzá a sikerhez. Tizenegy mérkőzést rendeztek az NHL legutóbbi játéknapján, magyar idő szerint szombat este és vasárnap hajnalban.

A játéknap egyik legjobb egyéni teljesítményét Nyikita Kucserov nyújtotta: két góllal és négy ponttal vezette 5–2-es győzelemre a Tampa Bay Lightningot az Edmonton Oilers ellen, és ezzel az NHL pontlistájának élére állt.

A Boston Bruins a harmadik harmadban fordítva 4–2-re megverte a Detroit Red Wingset, míg a Pittsburgh Penguins szétlövésben győzte le a Winnipeg Jetset.

Fontos sikert aratott a rájátszásért harcoló Nashville Predators is, amely Steven Stamkos vezérletével 4–1-re nyert a Vegas Golden Knights ellen. A játéknap további érdekessége, hogy a Montreal Canadiens 7–3-ra kiütötte a New York Islanderst: Cole Caufield mesterhármast és öt pontot jegyzett.

NHL
ALAPSZAKASZ
Pittsburgh Penguins–Winnipeg Jets 5–4 – szétlövésben
Nashville Predators–Vegas Golden Knights 4–1
San Jose Sharks–Philadelphia Flyers 1–4
Los Angeles Kings–Buffalo Sabres 1–4
Minnesota Wild–Dallas Stars 2–1 – hosszabbításban
Columbus Blue Jackets–Seattle Kraken 5–2
Vancouver Canucks–St. Louis Blues 1–3
Ottawa Senators–Toronto Maple Leafs 5–2
Montreal Canadiens–New York Islanders 7–3
Detroit Red Wings–Boston Bruins 2–4
Edmonton Oilers–Tampa Bay Lightning 2–5

 

