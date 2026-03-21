NHL: idegenbeli győzelemmel tette biztossá helyét a rájátszásban a Colorado

A Nyugati főcsoportot vezető Colorado Avalanche biztossá tette helyét a rájátszásban, miután idegenben 4–1-re legyőzte a Chicago Blackhawksot. Az Avalanche ráadásul 45–13–10-es mutatóval elérte a 100 pontot az alapszakaszban, és továbbra is őrzi első helyét a konferenciában. A Colorado egyébként mindössze a hatodik csapat lett az elmúlt 40 évben az NHL-ben, amely egyetlen idényben eljutott a három számjegyű pontig.

A címvédő Florida Panthers 4–1-es vereséget szenvedett a Calgary Flames otthonában, és továbbra is rossz passzban van, mivel legutóbbi négy mérkőzéséből hármat is elveszített. A Panthers szurkolói ráadásul azért is bánkódhattak, mert a finn Niko Mikkola egy ütközés után nem tudta folytatni a játékot. A Flames Coloradóból érkező új szerzeménye, a svéd Victor Olofsson első gólját jegyezte csapata színeiben.

NHL

ALAPSZAKASZ

Toronto Maple Leafs–Carolina Hurricanes 3–4 – hosszabbítás után

Washington Capitals–New Jersey Devils 2–1

Chicago Blackhawks–Colorado Avalanche 1–4

Calgary Flames–Florida Panthers 4–1

Utah Mammoth–Anaheim Ducks 1–4