NHL: Helsinkiben találkozik a Carolina és a Seattle
A Carolina Hurricanes és a Seattle Kraken novemberben Helsinkiben játszik két mérkőzést az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) alapszakaszában.
A finn fővárosban november 12-én és 14-én csap össze egymással a két gárda. Az NHL-hez 2021-ben csatlakozott Kraken fennállása során először játszik majd Észak-Amerikán kívül.
A következő idényben nemcsak Finnországban, hanem Németországban is lesz alapszakaszmeccs, ugyanis decemberben a Chicago Blackhawks és az Ottawa Senators Düsseldorfban találkozik kétszer.
Az NHL 2007 óta 42 találkozót szervezett Európában.
