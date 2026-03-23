NHL: Helsinkiben találkozik a Carolina és a Seattle

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.03.23. 21:33
A 20 évvel ezelőtti bajnok Carolina Hurricanes is Finnországba érkezik (Fotó: Getty Images)
Helsinki Seattle Kraken NHL Carolina Hurricanes
A Carolina Hurricanes és a Seattle Kraken novemberben Helsinkiben játszik két mérkőzést az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) alapszakaszában.

A finn fővárosban november 12-én és 14-én csap össze egymással a két gárda. Az NHL-hez 2021-ben csatlakozott Kraken fennállása során először játszik majd Észak-Amerikán kívül.

A következő idényben nemcsak Finnországban, hanem Németországban is lesz alapszakaszmeccs, ugyanis decemberben a Chicago Blackhawks és az Ottawa Senators Düsseldorfban találkozik kétszer.

Az NHL 2007 óta 42 találkozót szervezett Európában.

 

