NHL: Helsinkiben találkozik a Carolina és a Seattle

A finn fővárosban november 12-én és 14-én csap össze egymással a két gárda. Az NHL-hez 2021-ben csatlakozott Kraken fennállása során először játszik majd Észak-Amerikán kívül.

A következő idényben nemcsak Finnországban, hanem Németországban is lesz alapszakaszmeccs, ugyanis decemberben a Chicago Blackhawks és az Ottawa Senators Düsseldorfban találkozik kétszer.

Az NHL 2007 óta 42 találkozót szervezett Európában.