NBA: Sengün vezérletével szárnyalt a Rockets; nagy pofont kapott a Magic

R. D. P.R. D. P.
2026.03.30. 07:55
Ez a labda is Alperen Sengüné lett... (Fotó: Getty Images)
NBA Alperen Sengün Houston Rockets Orlando Magic
Pascal Siakam 30 ponttal vezette győzelemre az Indiana Pacerst, Alperen Sengün 36-ig jutott, miközben a Toronto Raptors 52 ponttal ütötte ki az Orlando Magicet az NBA vasárnapi játéknapján (magyar idő szerint hétfő hajnalban).

Az Indiana Pacersnél Pascal Siakam brillírozott: 30 ponttal, 11 lepattanóval és 6 gólpasszal vezette 135–118-as győzelemre csapatát a Miami Heat ellen.

Brooklynban megszakadt a Nets rossz sorozata, miután Ochai Agbaji és az újonc Drake Powell a negyedik negyedben döntő szerepet játszott a Sacramento Kings elleni 116–99-es sikerben.

A Boston Celtics tartalékosan is nyert: Jayson Tatum 32 ponttal, 5 lepattanóval és 8 assziszttal vezette 114–99-es győzelemre csapatát a Charlotte Hornets ellen, amivel hárommeccsesre növelték győzelmi sorozatukat.

A Portland Trail Blazers kiütötte a Washington Wizardsot (123–88), Toumani Camara 23 ponttal és 7 lepattanóval, míg Scoot Henderson 21 ponttal és 7 gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A Toronto Raptors valósággal lemosta az Orlando Magicet (139–87), Scottie Barnes 23 ponttal és 15 gólpasszal újabb dupla duplát jegyzett.

A Houston Rocketsnél Alperen Sengün dominált: 36 pontot és 13 lepattanót szerzett a New Orleans Pelicans elleni 134–102-es győzelem során.

Az Oklahoma City Thunder 111–100-ra múlta felül a New York Knickst, Shai Gilgeous-Alexander 30 ponttal volt a mezőny legeredményesebbje.

A játéknap zárásaként a Denver Nuggets hátrányból fordítva verte meg a Golden State Warriorst 116–93-ra: Nikola Jokics 25 ponttal és 15 lepattanóval, míg Tim Hardaway Jr. a második félidőben szerzett pontjaival segítette a fordítást.

NBA
ALAPSZAKASZ
Milwaukee Bucks–Los Angeles Clippers 113–127
Indiana Pacers–Miami Heat 135–118
Brooklyn Nets–Sacramento Kings 116–99
Charlotte Hornets–Boston Celtics 99–114
Portland Trail Blazers–Washington Wizards 123–88
Toronto Raptors–Orlando Magic 139–87
New Orleans Pelicans–Houston Rockets 102–134
Oklahoma City Thunder–New York Knicks 111–110
Denver Nuggets–Golden State Warriors 116–93

 

NBA Alperen Sengün Houston Rockets Orlando Magic
Legfrissebb hírek

NBA: Embiid vezérletével fordított a Sixers, Spurs-henger Milwaukee-ban

Amerikai sportok
23 órája

Doncic 41 pontot szórt, Jokics tripla duplázott az NBA-ben

Amerikai sportok
2026.03.28. 10:25

A Detroit Pistons szoros első negyed után darálta be a Pelicanst az NBA-ben

Amerikai sportok
2026.03.27. 09:04

Brown vezérletével a Celtics megszakította a Thunder 12 meccses szériáját, Jokics történelmet írt

Amerikai sportok
2026.03.26. 09:25

Megszavazta a testület, két új csapattal bővülhet az NBA

Amerikai sportok
2026.03.25. 18:09

NBA: ebben az idényben már nem számíthat All Star-játékosára a Memphis

Amerikai sportok
2026.03.25. 13:19

NBA: a Pistons megállította a Lakerst, a Spurs már megnyerte a csoportját

Amerikai sportok
2026.03.24. 07:36

NBA: újabb tripla dupla Jokicstól; tovább menetel a Knicks

Amerikai sportok
2026.03.23. 07:55
Ezek is érdekelhetik