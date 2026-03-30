NBA: Sengün vezérletével szárnyalt a Rockets; nagy pofont kapott a Magic

Az Indiana Pacersnél Pascal Siakam brillírozott: 30 ponttal, 11 lepattanóval és 6 gólpasszal vezette 135–118-as győzelemre csapatát a Miami Heat ellen.

Brooklynban megszakadt a Nets rossz sorozata, miután Ochai Agbaji és az újonc Drake Powell a negyedik negyedben döntő szerepet játszott a Sacramento Kings elleni 116–99-es sikerben.

A Boston Celtics tartalékosan is nyert: Jayson Tatum 32 ponttal, 5 lepattanóval és 8 assziszttal vezette 114–99-es győzelemre csapatát a Charlotte Hornets ellen, amivel hárommeccsesre növelték győzelmi sorozatukat.

A Portland Trail Blazers kiütötte a Washington Wizardsot (123–88), Toumani Camara 23 ponttal és 7 lepattanóval, míg Scoot Henderson 21 ponttal és 7 gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A Toronto Raptors valósággal lemosta az Orlando Magicet (139–87), Scottie Barnes 23 ponttal és 15 gólpasszal újabb dupla duplát jegyzett.

A Houston Rocketsnél Alperen Sengün dominált: 36 pontot és 13 lepattanót szerzett a New Orleans Pelicans elleni 134–102-es győzelem során.

Az Oklahoma City Thunder 111–100-ra múlta felül a New York Knickst, Shai Gilgeous-Alexander 30 ponttal volt a mezőny legeredményesebbje.

A játéknap zárásaként a Denver Nuggets hátrányból fordítva verte meg a Golden State Warriorst 116–93-ra: Nikola Jokics 25 ponttal és 15 lepattanóval, míg Tim Hardaway Jr. a második félidőben szerzett pontjaival segítette a fordítást.

NBA

ALAPSZAKASZ

Milwaukee Bucks–Los Angeles Clippers 113–127

Indiana Pacers–Miami Heat 135–118

Brooklyn Nets–Sacramento Kings 116–99

Charlotte Hornets–Boston Celtics 99–114

Portland Trail Blazers–Washington Wizards 123–88

Toronto Raptors–Orlando Magic 139–87

New Orleans Pelicans–Houston Rockets 102–134

Oklahoma City Thunder–New York Knicks 111–110

Denver Nuggets–Golden State Warriors 116–93