NBA: Embiid vezérletével fordított a Sixers, Spurs-henger Milwaukee-ban

A philadelphiaiaknál Joel Embiid 29 ponttal és egy kulcsfontosságú blokkal vezette győzelemre csapatát, míg Paul George és Tyrese Maxey egyaránt 26 ponttal tért vissza. A Hornetsnél Brandon Miller jutott 29 pontig.

A Spurs továbbra is remek formában van: Stephon Castle tripla duplát (22 pont, 10 lepattanó, 10 gólpassz) ért el, Victor Wembanyama pedig 23 ponttal és 15 lepattanóval járult hozzá a 127–95-ös sikerhez a Janisz Adetokunbo nélkül felálló Bucks ellen.



A játéknap további mérkőzésein a Detroit Pistons simán megverte a Minnesota Timberwolvest, az Atlanta Hawks megszerezte edzője, Quin Snyder 500. győzelmét, a Phoenix Suns pontzáporos meccsen győzte le a Utah Jazzt, míg a Memphis Grizzlies egyetlen ponttal múlta felül a Chicago Bullst.

NBA

ALAPSZAKASZ

Milwaukee Bucks–San Antonio Spurs 95–127

Minnesota Timberwolves–Detroit Pistons 87–109

Charlotte Hornets–Philadelphia 76ers 114–118

Atlanta Hawks–Sacramento Kings 123–113

Memphis Grizzlies–Chicago Bulls 125–124

Phoenix Suns–Utah Jazz 134–109