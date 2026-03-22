NBA: 40 pont Gilgeous-Alexandertől; sorozatban tizenegyedszer nyert a Thunder

Az Oklahoma City Thunder sima, 132–111-es győzelmet aratott a Washington Wizards otthonában, köszönhetően elsősorban Shai Gilgeous-Alexander 40 pontjának. A Thunder ezzel már 11 meccse veretlen, míg a fővárosiak sorozatban 15. alkalommal kaptak ki.

A játéknap egyik rangadóján a 111–106-ra nyerő Cleveland Cavaliers a negyedik negyedben fordítva törte meg a New Orleans Pelicans hazai hétmeccses sikersorozatát. Donovan Mitchell 27 pontig jutott, míg James Harden dupla duplával (20 pont, 10 gólpassz) segítette a győzelmet.

Drámai végjátékot hozott az Orlando–Lakers meccs: Luke Kennard 0.6 másodperccel a vége előtt dobott triplájával a Los Angeles 105–104-re nyert a Magic otthonában. LeBron James pályafutása 1612. mérkőzésén lépett pályára, amivel újabb csúcsot állított fel.

A Charlotte Hornets ismét remek támadójátékot mutatott be: LaMelo Ball 29 pontjával 124–101-re múlta felül a Memphis Grizzliest.

A San Antonio Spurs simán nyert az Indiana Pacers ellen (134–119): az újonc Dylan Harper első kezdőként játszott meccsén 24 pontig jutott, akárcsak Keldon Johnson.

Houstonban igazi thriller zajlott: Amen Thompson a dudaszó pillanatában pöccintette vissza Kevin Durant kihagyott dobását, így a Houston Rockets 123–122-re legyőzte a Miami Heat gárdáját. Utóbbi játékos Michael Jordant megelőzve feljött az ötödik helyre minden idők legtöbb pontot szerző játékosainak rangsorában.

Az Atlanta Hawks is folytatta hazai menetelését: Dyson Daniels 28 ponttal vezette győzelemre csapatát a Golden State Warriors ellen (126–110), ezzel már 10 meccses az atlantai hazai sikersorozat.

Dallasban hosszabbítás döntött: a Los Angeles Clippers 138–131-re nyert a Mavericks ellen, megszakítva négymeccses vereségszériáját. Darius Garland 41 ponttal és 11 gólpasszal brillírozott, míg Kawhi Leonard 34 pontot tett hozzá.

A Philadelphia 76ers idegenben nyert 126–116-ra a Utah Jazz ellen, Quentin Grimes 25 pontjának és VJ Edgecombe dupla duplájának (22 pont, 13 lepattanó) köszönhetően.

A Milwaukee Bucks 108–105-re győzött a Suns vendégeként, Ryan Rollins 26 pontos, 10 lepattanós, 7 gólpasszos teljesítményével, öt meccsre nyújtva a Phoenix vereségszériáját.

