A Detroit Pistons szoros első negyed után darálta be a Pelicanst az NBA-ben

A keleti éllovas, saját közönsége előtt játszó Detroit Pistonsnak csak az első negyedben okozott különösebb gondot a New Orleans Pelicans. A 30 pontja mellett 10 lepattanót és hét asszisztot jegyző Jalen Duren vezette michigani együttes a második és a negyedik negyedet is fölényesen nyerte, így javítani tudott az Atlanta Hawks elleni hosszabbításos zakó után.

Szinte végig vezetve, de szoros meccsen fektette két vállra az Orlando Magic a pocsék idényt futó, számos sérültet nélkülöző Sacramento Kings gárdáját. Paolo Banchero 30 pontot tett bele a közösbe, míg a másik oldalon a 33 pontot, hat lepattanót és 11 gólpasszt jegyző DeMar DeRozan gondoskodott arról, hogy izgalmas maradjon az összecsapás.

Kisebb meglepetés született Charlotte-ban, a keleti harmadik New York Knicks kifejezetten simán kikapott a sorozatban ötödik győzelmét arató Hornetstől. Hazai oldalon Kon Knueppel (26–11–8), míg a vendégeknél Jalen Brunson (26–2–13) emelkedett ki a mezőnyből.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–New York Knicks 114–103

Detroit Pistons–New Orleans Pelicans 129–108

Orlando Magic–Sacramento Kings 121–117