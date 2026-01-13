Nemzeti Sportrádió

NHL: Nylander hosszabbításban döntött, Kucserov sorozatban kilencedik meccsén brillírozott

R. D. P.R. D. P.
2026.01.13. 08:59
William Nylander vetett véget a Colorado Avalanche veretlenségi sorozatának (Fotó: Getty Images)
NHL William Nylander Nyikita Kucserov
Anton Lundell és William Nylander döntő góljai, Nyikita Kucserov újabb parádéja, valamint egy 17 meccses hazai veretlenségi sorozat vége is fémjelezte a hétfő esti (magyar idő szerint kedd hajnali) NHL-programot.

A Florida Panthers 4–3-ra nyert Buffalóban, ahol Anton Lundell a harmadik harmad közepén szerezte meg a győztes találatot, míg A.J. Greer két góllal járult hozzá a Sabres lendületének megtöréséhez. Detroitban a Red Wings Andrew Copp hosszabbításban szerzett góljával 4–3-ra múlta felül a Carolina Hurricanest.

A Seattle Kraken kétgólos hátrányból felállva nyert 4–2-re a New York Rangers ellen, a döntő gólt Berkly Catton szerezte egy kapu előtti kavarodás végén a harmadik játékrészben. Tampa Bayben tovább tart Nyikita Kucserov elképesztő formája, csapata pedig sorozatban tizedik győzelmét aratta a Philadelphia Flyers otthonában (5–1).

Montrealban Mike Matheson és Juraj Slafkovsky 38 másodperc alatt kétszer talált be a harmadik harmadban, ezzel törve meg a Vancouver Canucks ellenállását egy 6–3-as Canadiens-siker során.

A New Jersey Devils Jesper Bratt és Ondrej Palat duplájával 5–2-re verte a Minnesota Wildot, míg az Edmonton Oilers Evan Bouchard két góljára és egy gólpasszára alapozva győzött 4–1-re Chicagóban.

A játéknap egyik legnagyobb meglepetését Torontóban ünnepelhették: William Nylander hosszabbításban szerzett gólja 4–3-as Maple Leafs-sikert ért Denverben, ezzel megszakadt a Colorado Avalanche 17 meccses hazai győzelmi sorozata.

A Dallas Stars szintén idegenben nyert, Jason Robertson hajrábeli találatával 3–1-re múlta felül a Los Angeles Kingset.

NHL
ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Florida Panthers 3–4
Detroit Red Wings–Carolina Hurricanes 4–3 – hosszabbításban
New York Rangers–Seattle Kraken 2–4
Philadelphia Flyers–Tampa Bay Lightning 1–5
Montreal Canadiens–Vancouver Canucks 6–3
Minnesota Wild–New Jersey Devils 2–5
Chicago Blackhawks–Edmonton Oilers 1–4
Colorado Avalanche–Toronto Maple Leafs 3–4 – hosszabbításban
Los Angeles Kings–Dallas Stars 1–3

 

Ezek is érdekelhetik