NHL: Nylander hosszabbításban döntött, Kucserov sorozatban kilencedik meccsén brillírozott
A Florida Panthers 4–3-ra nyert Buffalóban, ahol Anton Lundell a harmadik harmad közepén szerezte meg a győztes találatot, míg A.J. Greer két góllal járult hozzá a Sabres lendületének megtöréséhez. Detroitban a Red Wings Andrew Copp hosszabbításban szerzett góljával 4–3-ra múlta felül a Carolina Hurricanest.
A Seattle Kraken kétgólos hátrányból felállva nyert 4–2-re a New York Rangers ellen, a döntő gólt Berkly Catton szerezte egy kapu előtti kavarodás végén a harmadik játékrészben. Tampa Bayben tovább tart Nyikita Kucserov elképesztő formája, csapata pedig sorozatban tizedik győzelmét aratta a Philadelphia Flyers otthonában (5–1).
Montrealban Mike Matheson és Juraj Slafkovsky 38 másodperc alatt kétszer talált be a harmadik harmadban, ezzel törve meg a Vancouver Canucks ellenállását egy 6–3-as Canadiens-siker során.
A New Jersey Devils Jesper Bratt és Ondrej Palat duplájával 5–2-re verte a Minnesota Wildot, míg az Edmonton Oilers Evan Bouchard két góljára és egy gólpasszára alapozva győzött 4–1-re Chicagóban.
A játéknap egyik legnagyobb meglepetését Torontóban ünnepelhették: William Nylander hosszabbításban szerzett gólja 4–3-as Maple Leafs-sikert ért Denverben, ezzel megszakadt a Colorado Avalanche 17 meccses hazai győzelmi sorozata.
A Dallas Stars szintén idegenben nyert, Jason Robertson hajrábeli találatával 3–1-re múlta felül a Los Angeles Kingset.
NHL
ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Florida Panthers 3–4
Detroit Red Wings–Carolina Hurricanes 4–3 – hosszabbításban
New York Rangers–Seattle Kraken 2–4
Philadelphia Flyers–Tampa Bay Lightning 1–5
Montreal Canadiens–Vancouver Canucks 6–3
Minnesota Wild–New Jersey Devils 2–5
Chicago Blackhawks–Edmonton Oilers 1–4
Colorado Avalanche–Toronto Maple Leafs 3–4 – hosszabbításban
Los Angeles Kings–Dallas Stars 1–3