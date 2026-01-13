NHL: Nylander hosszabbításban döntött, Kucserov sorozatban kilencedik meccsén brillírozott

A Florida Panthers 4–3-ra nyert Buffalóban, ahol Anton Lundell a harmadik harmad közepén szerezte meg a győztes találatot, míg A.J. Greer két góllal járult hozzá a Sabres lendületének megtöréséhez. Detroitban a Red Wings Andrew Copp hosszabbításban szerzett góljával 4–3-ra múlta felül a Carolina Hurricanest.

A Seattle Kraken kétgólos hátrányból felállva nyert 4–2-re a New York Rangers ellen, a döntő gólt Berkly Catton szerezte egy kapu előtti kavarodás végén a harmadik játékrészben. Tampa Bayben tovább tart Nyikita Kucserov elképesztő formája, csapata pedig sorozatban tizedik győzelmét aratta a Philadelphia Flyers otthonában (5–1).

TAMPA MAKES IT 10 IN A ROW ⚡ pic.twitter.com/34QVwsp2ZM — NHL (@NHL) January 13, 2026

Montrealban Mike Matheson és Juraj Slafkovsky 38 másodperc alatt kétszer talált be a harmadik harmadban, ezzel törve meg a Vancouver Canucks ellenállását egy 6–3-as Canadiens-siker során.

Juraj Slafkovský's last 12 games:



8 goals

10 assists

18 points pic.twitter.com/tFjSvvk5C7 — NHL (@NHL) January 13, 2026

A New Jersey Devils Jesper Bratt és Ondrej Palat duplájával 5–2-re verte a Minnesota Wildot, míg az Edmonton Oilers Evan Bouchard két góljára és egy gólpasszára alapozva győzött 4–1-re Chicagóban.

A játéknap egyik legnagyobb meglepetését Torontóban ünnepelhették: William Nylander hosszabbításban szerzett gólja 4–3-as Maple Leafs-sikert ért Denverben, ezzel megszakadt a Colorado Avalanche 17 meccses hazai győzelmi sorozata.

A Dallas Stars szintén idegenben nyert, Jason Robertson hajrábeli találatával 3–1-re múlta felül a Los Angeles Kingset.

NHL

ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Florida Panthers 3–4

Detroit Red Wings–Carolina Hurricanes 4–3 – hosszabbításban

New York Rangers–Seattle Kraken 2–4

Philadelphia Flyers–Tampa Bay Lightning 1–5

Montreal Canadiens–Vancouver Canucks 6–3

Minnesota Wild–New Jersey Devils 2–5

Chicago Blackhawks–Edmonton Oilers 1–4

Colorado Avalanche–Toronto Maple Leafs 3–4 – hosszabbításban

Los Angeles Kings–Dallas Stars 1–3