NHL: háromgólos Bruins-roham, Stamkos-mesterhármas és kapusbravúrok

A Boston Bruins villámrajtot vett, három gólt ütött mindössze 54 másodperc alatt az első harmad közepén, és 4–3-ra legyőzte a Vegas Golden Knightsot.

Izgalmas szétlövéses siker született Raleigh-ben, ahol a Chicago Blackhawks Oliver Moore döntő találatával a hatodik körben 4–3-ra múlta felül a Carolina Hurricanest.

Columbusban a kapusoké volt a főszerep: Jet Greaves 28 védéssel járult hozzá ahhoz, hogy a Blue Jackets Zach Werenski góljával 1–0-ra legyőzze a Dallas Starst.

Have a night, Jet Greaves! 🙅



He turned aside all 28 shots tonight to earn his third career @pepsi shutout! pic.twitter.com/9KW0FwuPup — NHL (@NHL) January 23, 2026

A Buffalo Sabres idegenben nyert 4–2-re a Montreal Canadiens ellen, Ukko-Pekka Luukkonen 32 hárítással stabil hátteret biztosított csapatának.

Az est egyik legnagyobb fordítását a Nashville Predators mutatta be: háromgólos hátrányból felállva 5–3-ra megverte az Ottawa Senatorst, Steven Stamkos második mesterhármasát érte el az idényben.

Steven Stamkos is turning back the clock! 🧢 pic.twitter.com/RxOFZYVDOc — NHL (@NHL) January 23, 2026

A Florida Panthers szétlövésben 2–1-re nyert Winnipegben.

Az Edmonton Oilers felejthető estén van túl: az Anthony Mantha által 21 másodperc alatt szerzett két korai gól megalapozta a Pittsburgh Penguins 6–2-es idegenbeli sikerét.

NHL

ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Vegas Golden Knights 4–3

Carolina Hurricanes–Chicago Blackhawks 3–4 – szétlövésben

Columbus Blue Jackets–Dallas Stars 1–0

Montreal Canadiens–Buffalo Sabres 2–4

Nashville Predators–Ottawa Senators 5–3

Winnipeg Jets–Florida Panthers 1–2 – szétlövésben

Edmonton Oilers–Pittsburgh Penguins 2–6

Minnesota Wild–Detroit Red Wings 4–3 – hosszabbításban