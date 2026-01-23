NHL: háromgólos Bruins-roham, Stamkos-mesterhármas és kapusbravúrok
A Boston Bruins villámrajtot vett, három gólt ütött mindössze 54 másodperc alatt az első harmad közepén, és 4–3-ra legyőzte a Vegas Golden Knightsot.
Izgalmas szétlövéses siker született Raleigh-ben, ahol a Chicago Blackhawks Oliver Moore döntő találatával a hatodik körben 4–3-ra múlta felül a Carolina Hurricanest.
Columbusban a kapusoké volt a főszerep: Jet Greaves 28 védéssel járult hozzá ahhoz, hogy a Blue Jackets Zach Werenski góljával 1–0-ra legyőzze a Dallas Starst.
A Buffalo Sabres idegenben nyert 4–2-re a Montreal Canadiens ellen, Ukko-Pekka Luukkonen 32 hárítással stabil hátteret biztosított csapatának.
Az est egyik legnagyobb fordítását a Nashville Predators mutatta be: háromgólos hátrányból felállva 5–3-ra megverte az Ottawa Senatorst, Steven Stamkos második mesterhármasát érte el az idényben.
A Florida Panthers szétlövésben 2–1-re nyert Winnipegben.
Az Edmonton Oilers felejthető estén van túl: az Anthony Mantha által 21 másodperc alatt szerzett két korai gól megalapozta a Pittsburgh Penguins 6–2-es idegenbeli sikerét.
NHL
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Vegas Golden Knights 4–3
Carolina Hurricanes–Chicago Blackhawks 3–4 – szétlövésben
Columbus Blue Jackets–Dallas Stars 1–0
Montreal Canadiens–Buffalo Sabres 2–4
Nashville Predators–Ottawa Senators 5–3
Winnipeg Jets–Florida Panthers 1–2 – szétlövésben
Edmonton Oilers–Pittsburgh Penguins 2–6
Minnesota Wild–Detroit Red Wings 4–3 – hosszabbításban