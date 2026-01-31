Jokics egy hónap után pazar játékkal tért vissza, tomboltak a denveriek

Nikola Jokics még december végén szenvedett térdsérülést, 16 mérkőzést kényszerült kihagyni – társai igyekeztek kitenni magukért, 10-et megnyertek ezekből –, de magyar idő szerint szombat hajnalban elérkezett a visszatérés pillanata. Edzője nem akarta túlterhelni, 25 percig tartotta játékban a szerb óriást, aki ez idő alatt 31 pontot és 12 lepattanót termelt. A negyedik negyed egy kulcsfontosságú négyperces időszakában 11 pont került a neve mellé, a Denver akkor ugrott meg 16-tal, és tette biztossá a Clippers legyőzését. Tim Hardaway Jr. 22 ponttal járult hozzá a sikerhez, a vendégeknél James Harden 25-ig jutott.

A Lakers fővárosi vendégjátékára Alekszandr Ovecskin is kíváncsi volt; a helyi NHL-király az első sorból figyelhette, amint Luka Doncic már az első félidőben eljut tripla dupláig (26 pont, 11 assziszt, 10 lepattanó), majd a végső dudaszóig tovább pumpálja számait (37, 13, 11). LeBron James is legyártott 20 pontot, és ezúttal nemcsak ő jelentkezett látványos zsákolással, hanem a publikum által a pályára követelt fia, Bronny is. Deandre Ayton 28 ponttal és 13 lepattanóval finiselt, Malaki Branham 17-tel vezette a Washingtont.

A Detroit korán nagy előnyt szerzett a Golden State otthonában, és Cade Cunningham (29 pont, 11 assziszt) vezérletével győzött is. Stephen Curry 23 pontot dobott a hazaiaknál, de a térde megint fájt, nem tudta végigjátszani a meccset.

A New York sorozatban ötödször győzött, Jalen Brunson 26, OG Anunoby 24 pontot tett be a közösbe a Portland legyőzése érdekében.

A Cleveland ötös sikerszériája ellenben megszakadt, a Phoenix Dillon Brooks 27 pontjára alapozva legyűrte a Cavst.

A Toronto jó úton volt, hogy megnyerje az egymást követő ötödik idegenbeli mérkőzését is, csakhogy az Orlando nagyot hajrázott: Desmond Bane a 32 pontja felét az utolsó negyedben dobta, és csapata a 13 pontos hátrányát ledolgozva megfordította a meccset.

A Boston elsősorban Payton Pritchard 29 pontjának köszönhette a Sacramento legyőzését, de Neemias Queta dupla duplája (10 pont, 15 lepattanó) is sokat számított.

A New Orleans megint megtréfált egy előrébb álló csapatot: Saddiq Bey és Derik Queen egyaránt 22 pontot szerzett a Memphis ellen, amúgy gyenge idényt futó csapatuk a harmadikat nyerte meg a legutóbbi négy mérkőzéséből.

A Brooklyn sem nyer túl gyakran ebben a kiírásban, de ezúttal megtette: Jegor Gyomin 25 ponttal és 10 lepattanóval segítette lezárni a hetes kudarcszériát, sőt felállított egy ligarekordot is a Utah ellen – egyvégtében a 34. meccsén dobott be legalább egy triplát, újoncnak ilyesmi korábban nem sikerült.

NBA, ALAPSZAKASZ

Washington Wizards–Los Angeles Lakers 111–142

Boston Celtics–Sacramento Kings 112–93

New Orleans Pelicans–Memphis Grizzlies 114–106

New York Knicks–Portland Trail Blazers 127–97

Orlando Magic–Toronto Raptors 130–120

Denver Nuggets–Los Angeles Clippers 122–109

Phoenix Suns–Cleveland Cavaliers 126–113

Utah Jazz–Brooklyn Nets 99–109

Golden State Warriors–Detroit Pistons 124–131