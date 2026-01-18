NBA: kikapott Portlandben a Lakers; 39 pont Wembanyamától

Dallasban Klay Thompson vezérletével a Mavericks magabiztos, 138–120-as győzelmet aratott a vendég Utah Jazz felett.

A Phoenix Suns Devin Booker visszatérésével diadalmaskodott New Yorkban. A sztárjátékos 27 ponttal vezette csapatát, amely egy kiélezett mérkőzés hajrájában bizonyult jobbnak a Knicksnél (106–99).

A Detroit Pistons már a mérkőzés elején döntött az Indiana ellen: Cade Cunningham, Duncan Robinson és Javonte Green egyaránt 16 ponttal járult hozzá a kiütéses, 121–78-as sikerhez.

Jaylen Brown atlantai születésűként tért vissza szülővárosába. A Boston Celtics játékosa 41 pontig jutott, csapata 132–106-ra kiütötte a Hawksot.

A nap egyik legizgalmasabb mérkőzését San Antonióban rendezték: Victor Wembanyama 39 ponttal és egy sorsdöntő lepattanóval vezette győzelemre a Spurst, amely 126–123-ra múlta felül a Minnesota Timberwolvest.

Miamiban Bam Adebayo karriercsúcsot jelentő hat triplát jegyzett, összesen 30 pontot dobott, a Heat pedig nagy csatában 122–120-ra legyőzte a címvédő Oklahoma City Thundert.



A Golden State Warriors Jimmy Butler III hiányában is magabiztosan nyert a Charlotte Hornets ellen. A cserepadról beszálló De’Anthony Melton idénybeli legjobb teljesítményével 24 pontig jutott, míg Draymond Green 20 ponttal segítette a 136–116-os sikert.

Denverben Jamal Murray vitte hátán a Nuggetset: a hátvéd 42 pontot szerzett, ebből hetet az utolsó két percben, amivel csapata 121–115-re fordított és legyőzte a Washington Wizardsot.

Portlandben sem maradt el a fölényes hazai győzelem: Shaedon Sharpe 25 ponttal vezette a Trail Blazerst, amely 132–116-ra múlta felül a Los Angeles Lakerst.

NBA

ALAPSZAKASZ

Dallas Mavericks–Utah Jazz 138–120

New York Knicks–Phoenix Suns 99–106

Detroit Pistons–Indiana Pacers 121–78

Atlanta Hawks–Boston Celtics 106–132

San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves 126–123

Miami Heat–Oklahoma City Thunder 122–120

Golden State Warriors–Charlotte Hornets 136–116

Denver Nuggets–Washington Wizards 121–115

Portland Trail Blazers–Los Angeles Lakers 132–116