NBA: James Harden győztes estén előzte meg Shaquille O'Nealt
A Clippers legyőzte a Charlotte-ot, és bár a legtöbb pontot Kawhi Leonard (35) szerezte, fontos estéje volt James Hardennek is. A 32 pontig jutó 36 éves védő előzött az NBA örökpontlistáján: immár ő a kilencedik, elhagyván Shaquille O'Nealt (28 596). „Felemelő érzés, hogy együtt emlegetnek az NBA-történelem egyik meghatározó nagyemberével, akinek játékát csodálva nőttem fel. Egyúttal elismerése is annak a rengeteg munkának, amit ebbe a sportágba beletettem” – mondta a meccs után Harden.
A Utah hatalmas, 55 pontos verésbe szaladt bele az előző mérkőzésén, illett reagálnia, és meg is tette: a harmadik negyedben tízpontos hátrányból fordítva győzött Clevelandben. Keyonte George a 32 pontja felét abban a játékrészben szerezte, Lauri Markkanen 28 ponttal finiselt.
Az Indiana ezt az idényt kénytelen volt elengedni, de mintha éledezne, és a Boston legyőzésével először épített hármas sikerszériát – el is mozdult a liga utolsó helyéről. Pascal Siakam dobta a győztes kosarat 6.1 másodperccel a végső dudaszó előtt. A kameruni erőcsatár 21 pontig jutott, Jay Huff 20-ig, míg a Celtics legeredményesebbje a sérült Jaylen Brown távollétében Payton Pritchard volt (23).
Luka Doncic hiába szerzett 42 pontot, az nem volt elég a Lakersnek a Sacramento ellen, a hazaiak a 32 pontos DeMar DeRozan vezérletével győztek. Malik Monk hét triplát elsüllyesztve 26 pontig jutott a Kingsben, a veterán Russell Westbrook 22 ponttal és hét assziszttal jelentkezett korűábbi csapata ellen, míg a Lakersben LeBron James úgy zárt 22 ponttal, hogy mind az öt hármasát elrontotta.
A Philadelphia az első félidő végén 80 pontnál járt, és bár a termelése a folytatásban alaposan visszaesett, sikerült visszavágnia a Torontónak az egy nappal korábbi hosszabbításos vereségért. Tyrese Maxey 33, Joel Embiid 27 ponttal vette ki a részét a sikerből.
A Dallas négy kezdőjét is nélkülözte, de így is legyűrte a Brooklynt. Cooper Flagg 27 ponttal vezette a küldetést, a hajrában egymás után három fontos kosarat dobó Naji Marshall 22-t tett hozzá.
NBA, ALAPSZAKASZ
Cleveland Cavaliers–Utah Jazz 112–123
Indiana Pacers–Boston Celtics 98–96
Toronto Raptors–Philadelphia 76ers 102–115
Dallas Mavericks–Brooklyn Nets 113–105
Sacramento Kings–Los Angeles Lakers 124–112
Los Angeles Clippers–Charlotte Hornets 117–109