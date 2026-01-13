NBA: James Harden győztes estén előzte meg Shaquille O'Nealt

A Clippers legyőzte a Charlotte-ot, és bár a legtöbb pontot Kawhi Leonard (35) szerezte, fontos estéje volt James Hardennek is. A 32 pontig jutó 36 éves védő előzött az NBA örökpontlistáján: immár ő a kilencedik, elhagyván Shaquille O'Nealt (28 596). „Felemelő érzés, hogy együtt emlegetnek az NBA-történelem egyik meghatározó nagyemberével, akinek játékát csodálva nőttem fel. Egyúttal elismerése is annak a rengeteg munkának, amit ebbe a sportágba beletettem” – mondta a meccs után Harden.

The Clippers dynamic duo put on a show in their home victory 🔥



Kawhi Leonard: 35 PTS, 5 REB, 5 3PM

James Harden: 32 PTS, 4 REB, 10 AST, 4 STL



3 straight wins for the @LAClippers! pic.twitter.com/6f47kp4XCZ — NBA (@NBA) January 13, 2026

The entire Intuit Dome saluted James Harden shortly after hitting his milestone triple! https://t.co/EO6EkrhDyU pic.twitter.com/ZX9EkuyJBo — NBA (@NBA) January 13, 2026

A Utah hatalmas, 55 pontos verésbe szaladt bele az előző mérkőzésén, illett reagálnia, és meg is tette: a harmadik negyedben tízpontos hátrányból fordítva győzött Clevelandben. Keyonte George a 32 pontja felét abban a játékrészben szerezte, Lauri Markkanen 28 ponttal finiselt.

Az Indiana ezt az idényt kénytelen volt elengedni, de mintha éledezne, és a Boston legyőzésével először épített hármas sikerszériát – el is mozdult a liga utolsó helyéről. Pascal Siakam dobta a győztes kosarat 6.1 másodperccel a végső dudaszó előtt. A kameruni erőcsatár 21 pontig jutott, Jay Huff 20-ig, míg a Celtics legeredményesebbje a sérült Jaylen Brown távollétében Payton Pritchard volt (23).

Luka Doncic hiába szerzett 42 pontot, az nem volt elég a Lakersnek a Sacramento ellen, a hazaiak a 32 pontos DeMar DeRozan vezérletével győztek. Malik Monk hét triplát elsüllyesztve 26 pontig jutott a Kingsben, a veterán Russell Westbrook 22 ponttal és hét assziszttal jelentkezett korűábbi csapata ellen, míg a Lakersben LeBron James úgy zárt 22 ponttal, hogy mind az öt hármasát elrontotta.

A Philadelphia az első félidő végén 80 pontnál járt, és bár a termelése a folytatásban alaposan visszaesett, sikerült visszavágnia a Torontónak az egy nappal korábbi hosszabbításos vereségért. Tyrese Maxey 33, Joel Embiid 27 ponttal vette ki a részét a sikerből.

A Dallas négy kezdőjét is nélkülözte, de így is legyűrte a Brooklynt. Cooper Flagg 27 ponttal vezette a küldetést, a hajrában egymás után három fontos kosarat dobó Naji Marshall 22-t tett hozzá.

NBA, ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Utah Jazz 112–123

Indiana Pacers–Boston Celtics 98–96

Toronto Raptors–Philadelphia 76ers 102–115

Dallas Mavericks–Brooklyn Nets 113–105

Sacramento Kings–Los Angeles Lakers 124–112

Los Angeles Clippers–Charlotte Hornets 117–109