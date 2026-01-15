Hiába Sensabaugh 43 pontja, kikapott Chicagóban a Jazz

Kiélezett csatát vívott egymással Chicagóban a Bulls és a Utah Jazz, az első két negyedben hol egyik, hol pedig a másik fél vezetett. A mérkőzés szorosságát jelzi, hogy egyik csapat sem tudott 10 pontnál nagyobb előny szert tenni, ezzel együtt a nagyszünet után inkább a Bullsnak állt a zászló. A Jazz több ízben is egalizált, s így volt ez a meccs hajrájában is, amikor fél perccel a rendes játékidő vége előtt a találkozót 43 dobott ponttal záró Brice Sensabaugh dobott egy kétpontost. A végszó ezzel együtt a chicagóiak legjobbjáé, Nikola Vucsevicsé volt, aki négy másodperccel a vége előtt nyerte meg a meccset a Bullsnak.

Az első negyedet leszámítva végig vezetve tudott nyerni Dallasban a Denver Nuggets. A többek között Nikola Jokicsot nélkülöző coloradói együttes Aaron Gordon vezérletével tudott nyerni, így továbbra is a második helyen áll a Nyugati főcsoportban.

Nem sok esélyt adott a Raptors a Pacersnek, a torontói együttes végig vezetve, a dupla duplázó Scottie Barnes (26–7–13) vezetésével győzött, s tartja negyedik helyét a Keleti főcsoportban.

Philadelphiában gálázott a Cavs, a clevelandi együttes a 36 Donovan Mitchell vezérletével 26 pontot számolt rá a 76ersre, amelyben Joel Embiid rossz napot fogott ki, s az önmagához képest kevésnek mondható 20 ponttal zárta a meccset.

Nagy skalpot gyűjtött le a pocsék idényt futó Sacramento Kings a keleti második New York Knicks legyőzésével. A mostani sikerrel 30 százalékos győzelmi mutatót elérő kaliforniai együttest a DeMar DeRozan (27–6–5), Zach Lavine (26–5–1) páros vezette meglepően sima győzelemre.

A nap „roncsderbijét” a New Orleans Pelicans nyerte, miután kiélezett csatában legyűrte odahaza a Brooklyn Nets együttesét. A hazaiak legjobbja a 34 pontos Trey Murphy III volt.

A 33 pontot szóró Kawhi Leonard vezérletével gyűrte le a Los Angeles Clippers a gyengélkedő Wizardsot, s így tovább üldözi a már playin-helyen tanyázó Memphis Grizzliest – amely egyébként ma este lép pályára Orlandóban.

NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Toronto Raptors 101–115

Philadelphia 76ers–Cleveland Cavaliers 107–133

Chicago Bulls–Utah Jazz 128–126

New Orleans Pelicans–Brooklyn Nets 116–113

Dallas Mavericks–Denver Nuggets 109–118

Sacramento Kings–New York Knicks 112–101

Los Angeles Clippers–Washington Wizards 119–105