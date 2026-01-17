NBA: Kevin Durant 39 ponttal vezette győzelemre a Houstont

A Houston Rockets Kevin Durant 39 pontjának is köszönhetően győzött odahaza 110–105-re a Minnesota Timberwolves ellen. Az amerikai klasszis hat hárompontost dobott a mérkőzésen, ami ebben az idényben a legjobb teljesítménynek számít a ligában.

A Los Angeles Clippers óriási izgalmak után, hosszabbításban múlta felül 121–117–re a Toronto Raptorst idegenben. A vendégeknél James Harden 31 pontja mellett tíz gólpasszt is jegyzett.

Jaylon Tysonnak ugyancsak kiemelkedő estéje volt, hiszen Duranthoz hasonlóan 39 ponttal segítette 117–115-ös győzelemhez csapatát, a Cleveland Cavalierst a Philadelphia 76ers otthonában. A 23 éves alacsonybedobónak ez a teljesítménye ráadásul karriercsúcsot is jelentett.

NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–New Orleans Pelicans 127–119

Philadelphia 76ers–Cleveland Cavaliers 115–117

Brooklyn Nets–Chicago Bulls 112–109

Toronto Raptors–Los Angeles Clippers 117–121 – hosszabbítás után

Houston Rockets–Minnesota Timberwolves 110–105

Sacramento Kings–Washington Wizards 128–115