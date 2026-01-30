Nemzeti Sportrádió

NBA: hullámzó formában az OKC, most Minnesotában kapott ki a címvédő

2026.01.30. 08:25
Anthony Edwards 26 pontot szerzett a címvédő ellen (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján a címvédő Oklahoma City Thunder 123–111-re kikapott a Minnesota Timberwolves otthonában. Ezen kívül további hét mérkőzést bonyolítottak le magyar idő szerint pénteken hajnalban.

A Nyugati főcsoport első helyezettje, az Oklahoma City Thunder mostanság hullámzóan teljesít, a Minnesota Timberwolves ellen ugyanis már a harmadik vereségét szenvedte el az együttes az elmúlt hét nap történéseit figyelembe véve – ennek ellenére a címvédő továbbra is vezeti a konferenciát. A Minnesota elleni összecsapáson Shai Gilgeous-Alexander 30 pontig jutott, azonban ez sem volt elég a pontszerzéshez, merthogy a hazaiaknál a 26 pontos Anthony Edwards mellett többen is felnőttek a feladathoz, így például Jaden McDaniels 21, Naz Reid 18 pontig jutott.

Az OKC vasárnap a Denver ellen javíthat, a Minnesota pedig egy nappal korábban Memphisben lép pályára.

A játéknap kiemelkedő egyéni teljesítményét a dallasi Cooper Flagg nyújtotta: a 19 éves klasszis 49 pontot szerzett a Charlotte Hornets ellen, valamint összeszedett 10 lepattanót is, csapata ennek ellenére 123–121-re elveszítette a mérkőzést.  

NBA
ALAPSZAKASZ
Minnesota Timberwolves–Oklahoma City Thunder 123–111
Philadelphia 76ers–Sacramento Kings 113–111
Washington Wizards–Milwaukee Bucks 109–99
Chicago Bulls–Miami Heat 113–116
Atlanta Hawks–Houston Rockets 86–104
Dallas Mavericks–Charlotte Hornets 121–123
Denver Nuggets–Brooklyn Nets 107–103
Phoenix Suns–Detroit Pistons 114–96
 

 

