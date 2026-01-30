NBA: hullámzó formában az OKC, most Minnesotában kapott ki a címvédő

A Nyugati főcsoport első helyezettje, az Oklahoma City Thunder mostanság hullámzóan teljesít, a Minnesota Timberwolves ellen ugyanis már a harmadik vereségét szenvedte el az együttes az elmúlt hét nap történéseit figyelembe véve – ennek ellenére a címvédő továbbra is vezeti a konferenciát. A Minnesota elleni összecsapáson Shai Gilgeous-Alexander 30 pontig jutott, azonban ez sem volt elég a pontszerzéshez, merthogy a hazaiaknál a 26 pontos Anthony Edwards mellett többen is felnőttek a feladathoz, így például Jaden McDaniels 21, Naz Reid 18 pontig jutott.

Az OKC vasárnap a Denver ellen javíthat, a Minnesota pedig egy nappal korábban Memphisben lép pályára.

A játéknap kiemelkedő egyéni teljesítményét a dallasi Cooper Flagg nyújtotta: a 19 éves klasszis 49 pontot szerzett a Charlotte Hornets ellen, valamint összeszedett 10 lepattanót is, csapata ennek ellenére 123–121-re elveszítette a mérkőzést.

NBA

ALAPSZAKASZ

Minnesota Timberwolves–Oklahoma City Thunder 123–111

Philadelphia 76ers–Sacramento Kings 113–111

Washington Wizards–Milwaukee Bucks 109–99

Chicago Bulls–Miami Heat 113–116

Atlanta Hawks–Houston Rockets 86–104

Dallas Mavericks–Charlotte Hornets 121–123

Denver Nuggets–Brooklyn Nets 107–103

Phoenix Suns–Detroit Pistons 114–96

