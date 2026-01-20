NBA: az Oklahoma nagyon megverte a Clevelandet, a Detroit nagy csatában húzta be a keleti rangadót
A Martin Luther King napi program nagy eseménye az All Star-kezdőcsapatok kihirdetése volt. A keletieknél Janisz Adetokunbo (Milwaukee), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (New York), Cade Cunningham (Detroit) és Tyrese Maxey (Philadelphia), míg a nyugatiaknál Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (LA Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma), Nikola Jokics (Denver) és Victor Wembanyama (San Antonio) kezd majd február 15-én Los Angelesben, ha egyiküket sem hátráltatja sérülés. (A cseresorokat február elsején jelentik be.)
A közönség, a szakírók és a játékosok részvételével zajló voksolás eredményét többen „meg is hálálták” a játéknapon:
Shai Gilgeous-Alexander például 30 ponttal vezette győzelemre az Oklahomát Clevelandben.
Janisz Adetokunbo 21 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá ahhoz, hogy a Milwaukee legyőzze az Atlantát, és megszakítsa hármas vereségszériáját.
Tyrese Maxey 29 pontot és nyolc labdaszerzést jegyzőkönyvezett a Philadelphiában, amely az Indianát múlta felül hazai pályán.
A keleti rangadón Cade Cunningham 16 ponttal és 14 assziszttal vette ki a részét a Detroit győzelméből, és bár odaát Jaylen Brown messzebbre, 32 pontig jutott, a végső dudaszó pillanatában nem célzott pontosan, így a Celtics nem tudott fordítani.
Jalen Brunson visszatért bokasérülése után, azonban 22 pontja nem volt elég ahhoz, hogy a New York megszakítsa rossz szériáját: a Knicks sorozatban negyedszer, a legutóbbi 11 meccsén kilencedszer kapott ki, így a Madison Square Gardenben nem ünneplés volt, hanem pfujolás. A vendég Dallasban Max Christie (26) és Cooper Flagg (18) szerezte a legtöbb pontot.
Sokkal szebb élményben részesítette híveit Victor Wembanyama: a francia klasszis most dobta a legjobban a hármasokat az idényben (hetet vágott be), és 33 ponttal, valamint 10 lepattanóval vezette győzelemre a Spurst.
A Golden State kiadós triplaeső keretében alaposan megszórta ellenfelét, az ismét All Star-kezdőnek megválasztott Stephen Curry 19 pontot és 11 asszisztot tett be a közösbe a Miami ellen, ám nem volt felhőtlen a jókedv, ugyanis Jimmy Butler (17 pont) térdsérülés miatt kiállni kényszerült a harmadik negyedben.
Nincs ott a beszavazott tízek között James Harden, aki bár a Washington elleni meccs hajrájában elrontott két büntetőt, 36 pontja, kilenc gólpassza és hét lepattanója végül elég volt ahhoz, hogy a Clippers sorozatban hatodszor is győzzön.
10 VARÁZSLAT A JÁTÉKNAPRÓL
A NAP ÖSSZEFOGLALÓJA
NBA, ALAPSZAKASZ
Atlanta Hawks–Milwaukee Bucks 110–112
Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder 104–136
Washington Wizards–Los Angeles Clippers 106–110
New York Knicks–Dallas Mavericks 97–114
San Antonio Spurs–Utah Jazz 123–110
Philadelphia 76ers–Indiana Pacers 113–104
Brooklyn Nets–Phoenix Suns 117–126
Detroit Pistons–Boston Celtics 104–103
Golden State Warriors–Miami Heat 135–112