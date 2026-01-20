NBA: az Oklahoma nagyon megverte a Clevelandet, a Detroit nagy csatában húzta be a keleti rangadót

A Martin Luther King napi program nagy eseménye az All Star-kezdőcsapatok kihirdetése volt. A keletieknél Janisz Adetokunbo (Milwaukee), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (New York), Cade Cunningham (Detroit) és Tyrese Maxey (Philadelphia), míg a nyugatiaknál Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (LA Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma), Nikola Jokics (Denver) és Victor Wembanyama (San Antonio) kezd majd február 15-én Los Angelesben, ha egyiküket sem hátráltatja sérülés. (A cseresorokat február elsején jelentik be.)

A közönség, a szakírók és a játékosok részvételével zajló voksolás eredményét többen „meg is hálálták” a játéknapon:

Shai Gilgeous-Alexander például 30 ponttal vezette győzelemre az Oklahomát Clevelandben.

SGA's 30 + Chet's 28 = @okcthunder W!



Thunder secure the MLK Day dub on the road ⛈️ pic.twitter.com/oD0jKPWiGd — NBA (@NBA) January 19, 2026

Janisz Adetokunbo 21 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá ahhoz, hogy a Milwaukee legyőzze az Atlantát, és megszakítsa hármas vereségszériáját.

🦌 THE GREEK FREAK 🦌



Giannis Antetokounmpo is set to make his 10th NBA All-Star appearance this year in Los Angeles! https://t.co/SWUlhvoF7r pic.twitter.com/TemYc2nUFX — NBA (@NBA) January 20, 2026

Tyrese Maxey 29 pontot és nyolc labdaszerzést jegyzőkönyvezett a Philadelphiában, amely az Indianát múlta felül hazai pályán.

🔔 THE TALENTED GUARD FROM PHILLY 🔔



Tyrese Maxey is set to make his 2nd NBA All-Star appearance this year in Los Angeles! https://t.co/hyNd2cCcbW pic.twitter.com/ywoPIlzJsV — NBA (@NBA) January 20, 2026

A keleti rangadón Cade Cunningham 16 ponttal és 14 assziszttal vette ki a részét a Detroit győzelméből, és bár odaát Jaylen Brown messzebbre, 32 pontig jutott, a végső dudaszó pillanatában nem célzott pontosan, így a Celtics nem tudott fordítani.

🏎️ DETROIT'S MOTOR(CADE) 🏎️



Cade Cunningham is set to make his 2nd NBA All-Star appearance this year in Los Angeles! https://t.co/zHH2PXr65n pic.twitter.com/pAvFwCq8nC — NBA (@NBA) January 20, 2026

Jalen Brunson visszatért bokasérülése után, azonban 22 pontja nem volt elég ahhoz, hogy a New York megszakítsa rossz szériáját: a Knicks sorozatban negyedszer, a legutóbbi 11 meccsén kilencedszer kapott ki, így a Madison Square Gardenben nem ünneplés volt, hanem pfujolás. A vendég Dallasban Max Christie (26) és Cooper Flagg (18) szerezte a legtöbb pontot.

🗽 THE BRUNSON BURNER 🗽



Jalen Brunson is set to make his 3rd NBA All-Star appearance this year in Los Angeles! https://t.co/wNLt0eL3YL pic.twitter.com/qz4ZGzAEYn — NBA (@NBA) January 20, 2026

Sokkal szebb élményben részesítette híveit Victor Wembanyama: a francia klasszis most dobta a legjobban a hármasokat az idényben (hetet vágott be), és 33 ponttal, valamint 10 lepattanóval vezette győzelemre a Spurst.

Wemby does Wemby things, Spurs win third straight!



👽 33 PTS

👽 10 REB

👽 2 STL

👽 2 BLK

👽 7–12 3PM

👽 10–18 FGM



San Antonio improves to 30–13 on the season. pic.twitter.com/4EkHnm6e2N — NBA (@NBA) January 20, 2026

A Golden State kiadós triplaeső keretében alaposan megszórta ellenfelét, az ismét All Star-kezdőnek megválasztott Stephen Curry 19 pontot és 11 asszisztot tett be a közösbe a Miami ellen, ám nem volt felhőtlen a jókedv, ugyanis Jimmy Butler (17 pont) térdsérülés miatt kiállni kényszerült a harmadik negyedben.

HISTORY FOR GOLDEN STATE FROM DEEP!



The Warriors have knocked down 20+ triples in four straight games, becoming just the third team in NBA history to accomplish the feat!



The only other teams to do it:



Cleveland Cavaliers: Dec. 20–27, 2024

Boston Celtics: Mar. 12–18, 2024 pic.twitter.com/M3LXFsn7ij — NBA (@NBA) January 20, 2026

Nincs ott a beszavazott tízek között James Harden, aki bár a Washington elleni meccs hajrájában elrontott két büntetőt, 36 pontja, kilenc gólpassza és hét lepattanója végül elég volt ahhoz, hogy a Clippers sorozatban hatodszor is győzzön.

James Harden was HOOPIN' in D.C. today!



🚢 36 PTS

🚢 9 AST

🚢 7 REB@LAClippers win their 6th in a row and improve to 13-2 in their last 15 games! pic.twitter.com/0rB6o031zK — NBA (@NBA) January 19, 2026

10 VARÁZSLAT A JÁTÉKNAPRÓL

A NAP ÖSSZEFOGLALÓJA

NBA, ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–Milwaukee Bucks 110–112

Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder 104–136

Washington Wizards–Los Angeles Clippers 106–110

New York Knicks–Dallas Mavericks 97–114

San Antonio Spurs–Utah Jazz 123–110

Philadelphia 76ers–Indiana Pacers 113–104

Brooklyn Nets–Phoenix Suns 117–126

Detroit Pistons–Boston Celtics 104–103

Golden State Warriors–Miami Heat 135–112