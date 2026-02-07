Mindhárom csapatunkra kulcsfontosságú meccs vár a női kézi BL-ben

Nemzeti Sportrádió

2026.02.07.
Jovana Jovovicséknak a továbbjutás forog kockán a Dortmund ellen (Fotó: Czinege Melinda)
A sereghajtó Buducsnoszt elleni győzelem negyeddöntőt érne a Győrnek, míg a debreceniek biztossá tehetik helyüket a rájátszásban. A jó formában lévő FTC-nek hoznia kell a kötelezőt, ha szeretné megszerezni az első két hely valamelyikét.

Két hét után folytatódnak a női kézilabda Bajnokok Ligája küzdelmei, és mindhárom magyar együttes kedvező helyzetből várhatja a csoportkörből hátralévő három mérkőzést. Az A-csoportot a címvédő győriek vezetik, és amennyiben Per Johansson együttese nem kap ki a sereghajtó Buducsnoszt Podgoricától, biztosan a legjobb nyolc közé jut. Az ETO helyzetét nehezíti, hogy sérülések miatt a rendelkezésre álló keret továbbra is szűk, így ezúttal is feltűnhet beállóban Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen és adott esetben még a balszélső Bo van Wetering is. A montenegrói csapat az utóbbi időkben pénzügyi nehézségekkel küzdött, jelenleg az OTP-csoport segítségével igyekszik talpra állni.

Az ETO ugyanakkor nem veheti félvállról ellenfelét, a Buducsnoszt ebben az évadban legyőzte a beszterceieket és pontot szerzett Esbjergben. A győriek metzi sikerrel kezdték 2026-ot, majd hazai pályán kaptak ki a Lokitól az elitligában. Két hete Besztercén a Gloria negyven percig megnehezítette a dolgukat, ám a végjátékra felőrölték a román csapatot.

A csoport másik magyar szereplője, a DVSC tovább javíthat hazai mérlegén, pályaválasztóként ugyanis eddig csupán a Storhamart múlta felül a csapat. Most a szintén nyolcpontos dortmundiakat fogadják, és amennyiben a Loki nyer, biztosan ott lesz a rájátszásban. A Szikora Melindát is foglalkoztató német együttes ősszel szoros mérkőzésen 28–26-ra győzött hazai pályán a debreceniek ellen, ráadásul sokkal nehezebb a sorsolása, hiszen februárban még a metziekkel és a győriekkel is találkozik. Ezzel szemben a DVSC helyzete könnyebb, egy erdélyi túra mellett a Buducsnoszt elleni hazai találkozó van hátra.

Per Johansson, az ETO edzője

A Buducsnoszt ellen az egyik legfontosabb a játék sebességének megszabása. Mi gyorsan akarunk kézilabdázni, ők egyértelműen a ritmus lelassítására törekszenek. Nagy küzdők, szenvedélyesen védekeznek, a kemény munka a DNS-ük része – a rendszerükből fakad. Ezért is lényeges emlékeztetni magunkat arra, hogy az előző idényben pontot vesztettünk Podgoricában.


Jesper Jensen, az FTC edzője

Nem felejtettük el, hogy a Solától hazai pályán majdnem kikaptunk, így nem vehetjük félvállról a norvég csapatot. Győzni szeretnénk, de precíz játék szükséges hozzá.

NS-vélemények

„Tisztában vagyunk azzal, mi forog kockán – a továbbjutásunk az eredménytől függhet –, de az ellenfelünk is ezzel a tudattal készül. Az első mérkőzésünkön sem védekezésben, sem támadásban nem játszottunk jól, ezért most mindenképpen többet kell nyújtanunk. Mindkét csapatnak ugyanannyi esélye van a győzelemre, de hazai pályán szerintem mi jöhetünk ki sikeresen a csatából” – bizakodott a mérkőzést megelőzően Jovana Jovovics, a debreceniek balátlövője az EHF-nek.

A BL-ben sorozatban négy győzelemnél tartó ferencvárosiak vasárnap a norvég Sola otthonában játszanak. Aktuális ellenfelük a mezőny egyetlen nyeretlen csapata, egyedül a Krim Ljubljana elleni idegenbeli meccsét nem vesztette el. Ugyanakkor szeptemberben kellemetlen perceket okozott Érden, az akkor még valódi arcát kereső FTC nagy hajrával tudott csak fordítani és megszerezni első győzelmét a csoportkörben. Azóta viszont csak egyszer kapott ki, három fordulóval a vége előtt a második, tehát automatikusan negyeddöntőt érő helyen áll. Így hatványozottan fontos neki a solai meccs, mivel február 14-én a CSM Bucuresti érkezik Érdre, majd az előző évad ezüstérmese, a dán Odense fogadja a zöld-fehéreket.

 

Két hete már sikerült. A mosonmagyar­óvári és az esztergomi csapat is legyőzte ellenfelét a női kézilabda Európa-ligában, a csoportkör felénél mindkét együttes négy-négy pontot gyűjtött. Az A-csoportban szereplő mosonmagyaróváriak biztosan múlták felül a norvég Larvikot, a korábbi Bajnokok Ligája-győztes klub mélyről építkezve jutott ki újra a nemzetközi porondra, de ebben az évadban egyelőre nem szerzett pontot, a magyarok vasárnap délután azon lesznek, hogy így is maradjon. Mivel a szintén négy-négy pontos Baia Mare és a Thüringer HC egymás ellen játszik szombaton, győzelme esetén továbbjutást érő helyre léphetne az MKC.

Az esztergomiak remekül állnak a B-csoportban, Elek Gábor együttesénél csupán a dán NFH gyűjtött több pontot. A fennállása során először El-szereplő Esztergom Horváth Fanni irányításával és Bukovszky Anna fontos védéseivel január 24-én igazi körömrágós csatában győzött Franciaországban 31–30-ra, így a két csapat vasárnapi esztergomi mérkőzése is nagy izgalmakat ígér a Suzuki Arénában.

Vasárnap az Európa-ligában játszik a mosonmagyaróvár és az Esztergom

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.00: Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.00: Storhamar HE (norvég)–Team Esbjerg (dán)
18.00: Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román)
B-CSOPORT
16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Ikast Handbold (dán)
NŐI EURÓPA-LIGA
B-CSOPORT
19.45: Nyköbing (dán)–Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)
Vaásrnap
16.00: Larvik (norvég)–Mosonmagyaróvár (Tv: Sport1)
18.00: Esztergom–Chambray (francia) (Tv: Sport1)

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. GYŐR11101366–280+8620
2. Metz1192351–288+6318
3. Esbjerg11713364–321+4315
4. Gloria Bistrita1165328–345–1712
5. DEBRECEN1147316–343–278
6. Borussia Dortmund1147312–348–368
7. Storhamar1129282–310–284
8. Buducsnoszt11119267–351–843
    
A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Brest1192369–324+4518
2. FTC1183340–312+2816
3. Odense11713364–337+2715
4. CSM Bucuresti1174344–314+3014
5. Ikast1174336–317+1914
6. Podravka11218311–347–365
7. Ljubljana11218279–328–495
8. Sola11110283–347–641

 

 

