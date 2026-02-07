Mindhárom csapatunkra kulcsfontosságú meccs vár a női kézi BL-ben

Két hét után folytatódnak a női kézilabda Bajnokok Ligája küzdelmei, és mindhárom magyar együttes kedvező helyzetből várhatja a csoportkörből hátralévő három mérkőzést. Az A-csoportot a címvédő győriek vezetik, és amennyiben Per Johansson együttese nem kap ki a sereghajtó Buducsnoszt Podgoricától, biztosan a legjobb nyolc közé jut. Az ETO helyzetét nehezíti, hogy sérülések miatt a rendelkezésre álló keret továbbra is szűk, így ezúttal is feltűnhet beállóban Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen és adott esetben még a balszélső Bo van Wetering is. A montenegrói csapat az utóbbi időkben pénzügyi nehézségekkel küzdött, jelenleg az OTP-csoport segítségével igyekszik talpra állni.

Az ETO ugyanakkor nem veheti félvállról ellenfelét, a Buducsnoszt ebben az évadban legyőzte a beszterceieket és pontot szerzett Esbjergben. A győriek metzi sikerrel kezdték 2026-ot, majd hazai pályán kaptak ki a Lokitól az elitligában. Két hete Besztercén a Gloria negyven percig megnehezítette a dolgukat, ám a végjátékra felőrölték a román csapatot.

A csoport másik magyar szereplője, a DVSC tovább javíthat hazai mérlegén, pályaválasztóként ugyanis eddig csupán a Storhamart múlta felül a csapat. Most a szintén nyolcpontos dortmundiakat fogadják, és amennyiben a Loki nyer, biztosan ott lesz a rájátszásban. A Szikora Melindát is foglalkoztató német együttes ősszel szoros mérkőzésen 28–26-ra győzött hazai pályán a debreceniek ellen, ráadásul sokkal nehezebb a sorsolása, hiszen februárban még a metziekkel és a győriekkel is találkozik. Ezzel szemben a DVSC helyzete könnyebb, egy erdélyi túra mellett a Buducsnoszt elleni hazai találkozó van hátra.

Per Johansson, az ETO edzője A Buducsnoszt ellen az egyik legfontosabb a játék sebességének megszabása. Mi gyorsan akarunk kézilabdázni, ők egyértelműen a ritmus lelassítására törekszenek. Nagy küzdők, szenvedélyesen védekeznek, a kemény munka a DNS-ük része – a rendszerükből fakad. Ezért is lényeges emlékeztetni magunkat arra, hogy az előző idényben pontot vesztettünk Podgoricában.

Jesper Jensen, az FTC edzője Nem felejtettük el, hogy a Solától hazai pályán majdnem kikaptunk, így nem vehetjük félvállról a norvég csapatot. Győzni szeretnénk, de precíz játék szükséges hozzá. NS-vélemények

„Tisztában vagyunk azzal, mi forog kockán – a továbbjutásunk az eredménytől függhet –, de az ellenfelünk is ezzel a tudattal készül. Az első mérkőzésünkön sem védekezésben, sem támadásban nem játszottunk jól, ezért most mindenképpen többet kell nyújtanunk. Mindkét csapatnak ugyanannyi esélye van a győzelemre, de hazai pályán szerintem mi jöhetünk ki sikeresen a csatából” – bizakodott a mérkőzést megelőzően Jovana Jovovics, a debreceniek balátlövője az EHF-nek.

A BL-ben sorozatban négy győzelemnél tartó ferencvárosiak vasárnap a norvég Sola otthonában játszanak. Aktuális ellenfelük a mezőny egyetlen nyeretlen csapata, egyedül a Krim Ljubljana elleni idegenbeli meccsét nem vesztette el. Ugyanakkor szeptemberben kellemetlen perceket okozott Érden, az akkor még valódi arcát kereső FTC nagy hajrával tudott csak fordítani és megszerezni első győzelmét a csoportkörben. Azóta viszont csak egyszer kapott ki, három fordulóval a vége előtt a második, tehát automatikusan negyeddöntőt érő helyen áll. Így hatványozottan fontos neki a solai meccs, mivel február 14-én a CSM Bucuresti érkezik Érdre, majd az előző évad ezüstérmese, a dán Odense fogadja a zöld-fehéreket.

Két hete már sikerült. A mosonmagyar­óvári és az esztergomi csapat is legyőzte ellenfelét a női kézilabda Európa-ligában, a csoportkör felénél mindkét együttes négy-négy pontot gyűjtött. Az A-csoportban szereplő mosonmagyaróváriak biztosan múlták felül a norvég Larvikot, a korábbi Bajnokok Ligája-győztes klub mélyről építkezve jutott ki újra a nemzetközi porondra, de ebben az évadban egyelőre nem szerzett pontot, a magyarok vasárnap délután azon lesznek, hogy így is maradjon. Mivel a szintén négy-négy pontos Baia Mare és a Thüringer HC egymás ellen játszik szombaton, győzelme esetén továbbjutást érő helyre léphetne az MKC. Az esztergomiak remekül állnak a B-csoportban, Elek Gábor együttesénél csupán a dán NFH gyűjtött több pontot. A fennállása során először El-szereplő Esztergom Horváth Fanni irányításával és Bukovszky Anna fontos védéseivel január 24-én igazi körömrágós csatában győzött Franciaországban 31–30-ra, így a két csapat vasárnapi esztergomi mérkőzése is nagy izgalmakat ígér a Suzuki Arénában. Vasárnap az Európa-ligában játszik a mosonmagyaróvár és az Esztergom

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.00: Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.00: Storhamar HE (norvég)–Team Esbjerg (dán)

18.00: Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román)

B-CSOPORT

16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Ikast Handbold (dán)

NŐI EURÓPA-LIGA

B-CSOPORT

19.45: Nyköbing (dán)–Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)

Vaásrnap

16.00: Larvik (norvég)–Mosonmagyaróvár (Tv: Sport1)

18.00: Esztergom–Chambray (francia) (Tv: Sport1)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. GYŐR 11 10 – 1 366–280 +86 20 2. Metz 11 9 – 2 351–288 +63 18 3. Esbjerg 11 7 1 3 364–321 +43 15 4. Gloria Bistrita 11 6 – 5 328–345 –17 12 5. DEBRECEN 11 4 – 7 316–343 –27 8 6. Borussia Dortmund 11 4 – 7 312–348 –36 8 7. Storhamar 11 2 – 9 282–310 –28 4 8. Buducsnoszt 11 1 1 9 267–351 –84 3