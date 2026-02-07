Mindhárom csapatunkra kulcsfontosságú meccs vár a női kézi BL-ben
Két hét után folytatódnak a női kézilabda Bajnokok Ligája küzdelmei, és mindhárom magyar együttes kedvező helyzetből várhatja a csoportkörből hátralévő három mérkőzést. Az A-csoportot a címvédő győriek vezetik, és amennyiben Per Johansson együttese nem kap ki a sereghajtó Buducsnoszt Podgoricától, biztosan a legjobb nyolc közé jut. Az ETO helyzetét nehezíti, hogy sérülések miatt a rendelkezésre álló keret továbbra is szűk, így ezúttal is feltűnhet beállóban Kelly Dulfer, Kristina Jörgensen és adott esetben még a balszélső Bo van Wetering is. A montenegrói csapat az utóbbi időkben pénzügyi nehézségekkel küzdött, jelenleg az OTP-csoport segítségével igyekszik talpra állni.
Az ETO ugyanakkor nem veheti félvállról ellenfelét, a Buducsnoszt ebben az évadban legyőzte a beszterceieket és pontot szerzett Esbjergben. A győriek metzi sikerrel kezdték 2026-ot, majd hazai pályán kaptak ki a Lokitól az elitligában. Két hete Besztercén a Gloria negyven percig megnehezítette a dolgukat, ám a végjátékra felőrölték a román csapatot.
A csoport másik magyar szereplője, a DVSC tovább javíthat hazai mérlegén, pályaválasztóként ugyanis eddig csupán a Storhamart múlta felül a csapat. Most a szintén nyolcpontos dortmundiakat fogadják, és amennyiben a Loki nyer, biztosan ott lesz a rájátszásban. A Szikora Melindát is foglalkoztató német együttes ősszel szoros mérkőzésen 28–26-ra győzött hazai pályán a debreceniek ellen, ráadásul sokkal nehezebb a sorsolása, hiszen februárban még a metziekkel és a győriekkel is találkozik. Ezzel szemben a DVSC helyzete könnyebb, egy erdélyi túra mellett a Buducsnoszt elleni hazai találkozó van hátra.
Per Johansson, az ETO edzője
A Buducsnoszt ellen az egyik legfontosabb a játék sebességének megszabása. Mi gyorsan akarunk kézilabdázni, ők egyértelműen a ritmus lelassítására törekszenek. Nagy küzdők, szenvedélyesen védekeznek, a kemény munka a DNS-ük része – a rendszerükből fakad. Ezért is lényeges emlékeztetni magunkat arra, hogy az előző idényben pontot vesztettünk Podgoricában.
Nem felejtettük el, hogy a Solától hazai pályán majdnem kikaptunk, így nem vehetjük félvállról a norvég csapatot. Győzni szeretnénk, de precíz játék szükséges hozzá.
„Tisztában vagyunk azzal, mi forog kockán – a továbbjutásunk az eredménytől függhet –, de az ellenfelünk is ezzel a tudattal készül. Az első mérkőzésünkön sem védekezésben, sem támadásban nem játszottunk jól, ezért most mindenképpen többet kell nyújtanunk. Mindkét csapatnak ugyanannyi esélye van a győzelemre, de hazai pályán szerintem mi jöhetünk ki sikeresen a csatából” – bizakodott a mérkőzést megelőzően Jovana Jovovics, a debreceniek balátlövője az EHF-nek.
A BL-ben sorozatban négy győzelemnél tartó ferencvárosiak vasárnap a norvég Sola otthonában játszanak. Aktuális ellenfelük a mezőny egyetlen nyeretlen csapata, egyedül a Krim Ljubljana elleni idegenbeli meccsét nem vesztette el. Ugyanakkor szeptemberben kellemetlen perceket okozott Érden, az akkor még valódi arcát kereső FTC nagy hajrával tudott csak fordítani és megszerezni első győzelmét a csoportkörben. Azóta viszont csak egyszer kapott ki, három fordulóval a vége előtt a második, tehát automatikusan negyeddöntőt érő helyen áll. Így hatványozottan fontos neki a solai meccs, mivel február 14-én a CSM Bucuresti érkezik Érdre, majd az előző évad ezüstérmese, a dán Odense fogadja a zöld-fehéreket.
Két hete már sikerült. A mosonmagyaróvári és az esztergomi csapat is legyőzte ellenfelét a női kézilabda Európa-ligában, a csoportkör felénél mindkét együttes négy-négy pontot gyűjtött. Az A-csoportban szereplő mosonmagyaróváriak biztosan múlták felül a norvég Larvikot, a korábbi Bajnokok Ligája-győztes klub mélyről építkezve jutott ki újra a nemzetközi porondra, de ebben az évadban egyelőre nem szerzett pontot, a magyarok vasárnap délután azon lesznek, hogy így is maradjon. Mivel a szintén négy-négy pontos Baia Mare és a Thüringer HC egymás ellen játszik szombaton, győzelme esetén továbbjutást érő helyre léphetne az MKC.
Az esztergomiak remekül állnak a B-csoportban, Elek Gábor együttesénél csupán a dán NFH gyűjtött több pontot. A fennállása során először El-szereplő Esztergom Horváth Fanni irányításával és Bukovszky Anna fontos védéseivel január 24-én igazi körömrágós csatában győzött Franciaországban 31–30-ra, így a két csapat vasárnapi esztergomi mérkőzése is nagy izgalmakat ígér a Suzuki Arénában.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.00: Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.00: Storhamar HE (norvég)–Team Esbjerg (dán)
18.00: Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román)
B-CSOPORT
16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Ikast Handbold (dán)
NŐI EURÓPA-LIGA
B-CSOPORT
19.45: Nyköbing (dán)–Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)
Vaásrnap
16.00: Larvik (norvég)–Mosonmagyaróvár (Tv: Sport1)
18.00: Esztergom–Chambray (francia) (Tv: Sport1)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|11
|10
|–
|1
|366–280
|+86
|20
|2. Metz
|11
|9
|–
|2
|351–288
|+63
|18
|3. Esbjerg
|11
|7
|1
|3
|364–321
|+43
|15
|4. Gloria Bistrita
|11
|6
|–
|5
|328–345
|–17
|12
|5. DEBRECEN
|11
|4
|–
|7
|316–343
|–27
|8
|6. Borussia Dortmund
|11
|4
|–
|7
|312–348
|–36
|8
|7. Storhamar
|11
|2
|–
|9
|282–310
|–28
|4
|8. Buducsnoszt
|11
|1
|1
|9
|267–351
|–84
|3
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Brest
|11
|9
|–
|2
|369–324
|+45
|18
|2. FTC
|11
|8
|–
|3
|340–312
|+28
|16
|3. Odense
|11
|7
|1
|3
|364–337
|+27
|15
|4. CSM Bucuresti
|11
|7
|–
|4
|344–314
|+30
|14
|5. Ikast
|11
|7
|–
|4
|336–317
|+19
|14
|6. Podravka
|11
|2
|1
|8
|311–347
|–36
|5
|7. Ljubljana
|11
|2
|1
|8
|279–328
|–49
|5
|8. Sola
|11
|–
|1
|10
|283–347
|–64
|1