Parádés feltámadások és drámai hajrák az NHL-ben; hét meccs után nyert a Blues

A Vancouver Canucks hosszabbításban 5–4-re nyert Nashville-ben, miután Brock Boeser két másodperccel a ráadás vége előtt döntött. Boeser két góllal és egy gólpasszal zárt, a Canucks pedig továbbra is veretlen az olyan mérkőzéseken, amelyeket hosszabbítás vagy szétlövés dönt (4–0).

A St. Louis Blues 3–2-re múlta felül az Edmonton Oilerst, ezzel véget vetve hétmeccses nyeretlenségi sorozatának. A győztes gólt Pius Suter 1:23-mal a vége előtt szerezte, míg Robert Thomas egy gólt és egy gólpasszt jegyzett visszatérése után.

A Seattle Kraken 3–1-re verte a vendég Chicago Blackhawksot, amivel öt mérkőzés óta tartó pontszerző sorozatát (3–0–2) folytatta. Jordan Eberle és Matty Beniers egyaránt gólt és gólpasszt szerzett, Joey Daccord 29 lövést védett. A chicagóiak találatát Andre Burakovsky szerezte, aki korábban három idényt játszott Seattle-ben.

NHL

ALAPSZAKASZ

Toronto Maple Leafs–Pittsburgh Penguins 4–3

Nashville Predators–Vancouver Canucks 4–5 – hosszabbítás után

St. Louis Blues–Edmonton Oilers 3–2

Seattle Kraken–Chicago Blackhawks 3–1