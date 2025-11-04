Nemzeti Sportrádió

Parádés feltámadások és drámai hajrák az NHL-ben; hét meccs után nyert a Blues

2025.11.04. 07:41
Pius Suter döntött az Edmonton Oilers ellen (Fotó: Getty Images)
A Toronto Maple Leafs háromgólos hátrányból fordítva 4–3-ra legyőzte hazai pályán a Pittsburgh Penguinst az NHL hétfői játéknapján (magyar idő szerint kedd hajnalban). A harmadik harmad elején a kanadaiak mindössze 3 perc 24 másodperc alatt háromszor találtak be, majd Bobby McMann a 14. percben megszerezte a győztes gólt. William Nylander két góllal és egy gólpasszal, Auston Matthews pedig egy-egy találattal és assziszttal vette ki a részét a sikerből.

A Vancouver Canucks hosszabbításban 5–4-re nyert Nashville-ben, miután Brock Boeser két másodperccel a ráadás vége előtt döntött. Boeser két góllal és egy gólpasszal zárt, a Canucks pedig továbbra is veretlen az olyan mérkőzéseken, amelyeket hosszabbítás vagy szétlövés dönt (4–0).

A St. Louis Blues 3–2-re múlta felül az Edmonton Oilerst, ezzel véget vetve hétmeccses nyeretlenségi sorozatának. A győztes gólt Pius Suter 1:23-mal a vége előtt szerezte, míg Robert Thomas egy gólt és egy gólpasszt jegyzett visszatérése után.

A Seattle Kraken 3–1-re verte a vendég Chicago Blackhawksot, amivel öt mérkőzés óta tartó pontszerző sorozatát (3–0–2) folytatta. Jordan Eberle és Matty Beniers egyaránt gólt és gólpasszt szerzett, Joey Daccord 29 lövést védett. A chicagóiak találatát Andre Burakovsky szerezte, aki korábban három idényt játszott Seattle-ben.

NHL
ALAPSZAKASZ
Toronto Maple Leafs–Pittsburgh Penguins 4–3
Nashville Predators–Vancouver Canucks 4–5 – hosszabbítás után
St. Louis Blues–Edmonton Oilers 3–2
Seattle Kraken–Chicago Blackhawks 3–1

 

Ezek is érdekelhetik