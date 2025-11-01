Nemzeti Sportrádió

NHL: nyert az Avalanche, Necas máris kezdi meghálálni az új szerződését

2025.11.01. 08:14
Martin Necas idegenben remekelt (Fotó: Getty Images)
Martin Necas góllal és két gólpasszal járult hozzá a Colorado Avalanche 4–2-es győzelméhez a Vegas Golden Knights otthonában az NHL pénteki játéknapán, nem sokkal azután, hogy aláírta új, nyolcéves, 92 millió dolláros szerződését.

Cale Makar szintén egy gólt és egy asszisztot jegyzett, Scott Wedgewood pedig 21 védéssel járult hozzá a sikerhez. A Vegasban Tomas Hertl és Mitch Marner volt eredményes, de a címvédő először szenvedett hazai vereséget az idényben.

Magyar idő szerint szombat hajnalban az Islanders 3–1-re verte a Capitalst, míg a Ducks 5–2-re győzött a Red Wings ellen.


NHL, ALAPSZAKASZ
Vegas Golden Knights–Colorado Avalanche 2–4
Anaheim Ducks–Detroit Red Wings 5–2
Washington Capitals–New York Islanders 1–3

