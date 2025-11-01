NHL: nyert az Avalanche, Necas máris kezdi meghálálni az új szerződését

Cale Makar szintén egy gólt és egy asszisztot jegyzett, Scott Wedgewood pedig 21 védéssel járult hozzá a sikerhez. A Vegasban Tomas Hertl és Mitch Marner volt eredményes, de a címvédő először szenvedett hazai vereséget az idényben.

Magyar idő szerint szombat hajnalban az Islanders 3–1-re verte a Capitalst, míg a Ducks 5–2-re győzött a Red Wings ellen.



NHL, ALAPSZAKASZ

Vegas Golden Knights–Colorado Avalanche 2–4

Anaheim Ducks–Detroit Red Wings 5–2

Washington Capitals–New York Islanders 1–3