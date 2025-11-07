NBA: nem akármilyen visszatérés, Jalen Green győzelemre vezette a Sunst
Jalen Green parádés teljesítménnyel mutatkozott be az idényben, és 29 ponttal, valamint hat hárompontossal vezette győzelemre a Phoenix Sunst a Los Angeles Clippers ellen. A hazai együttes 115–102-re nyert az NBA-ben magyar idő szerint péntek hajnalban.
A Sunsnál Devin Booker 24 ponttal segítette a csapatot, Grayson Allen 18 pontot és négy triplát dobott, míg Royce O’Neale 17 pontot szerzett öt hárompontossal. A Phoenix összesen 19 triplát értékesített, mindössze eggyel elmaradva az idénycsúcsától. A csapat ezzel az elmúlt négy mérkőzéséből a harmadikat nyerte meg.
A Clippersnél Ivica Zubac 23 ponttal és 11 lepattanóval remekelt, Cam Christie 17 ponttal, John Collins pedig 13-mal zárta az estét. A Los Angeles-i gárda sorozatban harmadik vereségét szenvedte el.
NBA
ALAPSZAKASZ
Phoenix Suns–Los Angeles Clippers 115–102
