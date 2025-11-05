Még mindig hibátlan az OKC, tovább robog a Chicago – videó

Sorozatban harmadik győzelmét aratta a Toronto, a Raptors ezúttal hazai pályán verte meg a Milwaukee Bucksot. Scottie Barnes és RJ Barrett is 23 pontot dobott, míg a vendégeknél Janisz Adetokunbo 22-t.

Tyrese Maxey 39 pontot szórt a Chicago otthonában, de ez se volt elég a Philadelphia győzelméhez. A vendégek az első pillanatoktól kezdve vezettek, ám három másodperccel a mérkőzés vége előtt Nikola Vucsevics süllyesztett el egy saroktriplát, ezzel 113–111-re nyert a Bulls. A montenegrói 19 pontos, tíz lepattanós dupla duplával zárt, míg Josh Giddey tripla duplát ért el (29 pont, 15 lepattanó, 12 assziszt), ezzel ő lett a Chicago történetének második játékosa, aki sorozatban két meccsen is tripla duplázni tudott. Giddey előtt csak Michael Jordan volt erre képes, a Bulls pedig 6–1-re javította a mérlegét.

Chicago announcer goes WILD after @NikolaVucevic's game-winner tonight for the Bulls 🔊👂



"THE CARDIAC BULLS DO IT AGAIN." pic.twitter.com/VtSgeCRRbP — NBA (@NBA) November 5, 2025

Josh Giddey becomes the 2nd player in @chicagobulls franchise history to record back-to-back triple-doubles!



🔴 29 PTS

🔴 15 REB

🔴 12 AST



The other? Michael Jordan.



The Bulls move to 6-1 on the season 🔥 pic.twitter.com/029KPottea — NBA (@NBA) November 5, 2025

Két vereség után javított a Golden State. Steph Curry 28 (öt tripla), míg Moses Moody a padról 24 ponttal (öt tripla) vette ki a részét a Phoenix legyőzéséből, amelyben Devin Booker szezoncsúcsot jelentő 38 pontig jutott, míg Mark Williams 16 pontos, 16 lepattanós dupla duplát ért el. A Warriors hazai pályán így már 4–0-val áll, ellenben a Suns továbbra is nyeretlen idegenben.

Oscar Robinsont megelőzve Shai Gilgeous-Alexandernek van a harmadik leghosszabb legalább 20 pontot dobó sorozata. SGA sorozatban a 80. mérkőzésén ért el legalább 20-at, a kanadai a Clippers otthonában 30 pontig és 12 gólpasszig jutott. A Los Angelesben James Harden 25 ponttal fejezte be a találkozót, de ez kevés volt a győzelemhez, a Thunder 126–107-re nyert, így az NBA-ben egyedül hibátlan. Az Oklahoma City Thunder történelmének ez a legjobb rajtja, az OKC legutóbb április hatodikán bukott alapszakaszmeccset.

SGA tallies his 80th consecutive game with at least 20 PTS passing Oscar Robertson for the third-longest streak in NBA history 🤯



⛈️ 30 PTS

⛈️ 12 AST

⛈️ 4 3PM@okcthunder move to 8-0 for the best start in the franchise's OKC era! pic.twitter.com/AvJ0yBh4xt — NBA (@NBA) November 5, 2025

NBA

ALAPSZAKASZ

Toronto Raptors–Milwaukee Bucks 128–100

Atlanta Hawks–Orlando Magic 127–112

Chicago Bulls–Philadelphia 76ers 113–111

New Orlenas Pelicans–Charlotte Hornets 116–112

Golden State Warriors–Phoenix Suns 118–107

Los Angeles Clippers–Oklahoma City Thunder 107–126