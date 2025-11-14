NFL: tovább menetel az első kiemelés és a csoportgyőzelem felé a Patriots – videó

Tom Brady távozása után beköszöntött a „tél” Bostonban, aminek a liga összes többi csapatának szurkolója örült, ellentétben a Pats-drukkerekkel. A kérdés csak az volt, meddig tart a szenvedés, mikor virágzik fel a liga történetének egyik legsikeresebb csapata újra. Nos, úgy néz ki, már idén! A Patriots a liga messze legkönnyebb sorsolásával ugyan, de már 9–2-es mérlegnél jár, jó esélye van a Super Bowl-esélyes Buffalo Bills előtt megnyernie csoportját, sőt, az AFC első kiemelésére is.

Az irányító Drake Maye egész szezonban pazar, akár MVP is lehet, s ezúttal a New York Jets ellen is remekelt (281 yard, TD, eladott labda nélkül), de a sztár mégsem ő, hanem az egyre több szerephez jutó újonc futó, TreVeyon Henderson volt, aki 19 futásból 62, 5 elkapásból 31 yardot termelt, miközben összesen három touchdownt pakolt fel a táblára. A sztárelkapó, Stefon Diggs is odatette magát: 9 elkapás, 105 yard. A Pats így magabiztosan, 27–14-re győzte le a 2–8-as mérlegű csoportriválist, a Jetset.

