A Portland ellen szenvedte el első vereségét a címvédő OKC – videók
Donovan Mitchell szezoncsúcsot jelentő 46 pontot szórt a Philadelphia ellen, a Cleveland pedig beérte győzelmek számában a 76erst. Mitchellnek 21-ből 15 mezőnykosara sikeres volt, hat triplát értékesített. Ez volt a 13. meccse, amelyen legalább negyven pontot és öt hárompontost szórt ezzel megelőzte LeBron Jamest (12) a clevelandi örökranglistán. A hazaiaknál az ujjsérülésből visszatérő Jarrett Allen 24 pontos, 10 lepattanós dupla duplát ért el, míg Evan Mobley 23 pontot szórt. A 76ersben Tyrese Maxey és Quentin Grimes is 27 ponttal zárt.
Az évszázadban 12 mérkőzés volt, amelyen egy játékos legalább 30 pontot, 15 lepattanót és 15 gólpasszt szerzett, ezekből hét Nikola Jokics nevéhez fűződik, aki idénybeli ötödik tripla dupláját jegyezte. A szerb vezérletével a Denver 122–112-re legyőzte a Miami Heatet.
A bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder a Portland otthonában szenvedte el első idei vereségét. A Trail Blazers 22 pontos hátrányban is volt, de folyamatosan zárkózott és az utolsó negyedben remekül célozva (16 mezőnykísérletből 13 kosár, hétből hat sikeres tripla) 40 pontot szórt és 121–119-re nyert. Deni Avdija 26 ponttal, 10 lepattanóval és 9 assziszttal vette ki részét a sikerből, míg a Thunderből Shai Gilgeous-Alexander 35, Aaron Wiggins 27 pontot ért el.
A Sacramento Kings úgy verte 121–116-ra a Golden State Warriorst, hogy Russell Westbrook továbbjavította a ligacsúcsot, és immár 204. alkalommal ért el tripla duplát (23 pont, 16 lepattanó, 10 assziszt). Westbrooknak van továbbá Jason Kiddet (8725) megelőzve a legtöbb lepattanója guardként az NBA-ben. A Curry nélküli GSW-ben Moses Moody 28, míg Will Richard 30 pontot dobott.
A Los Angeles Lakers Luka Doncic vezérletével legyőzte a San Antoniót. A Spursben Victor Wembanyama 14 mezőnykísérletéből csak öt kosarat szerzett, így 19 ponttal zárt. Luka Doncic 35 pontos, 13 gólpasszos dupla duplát ért el. Amióta (1973–1973) a labdaszerzéseket mérik, azóta Doncic az első Lakers-játékos, aki legalább 35 pontot, tíz gólpasszt és öt labdaszerzést ér el egy alapszakasz-meccsen. Öt meccs alapján Doncic 40 pontot, 11 lepattanót és 9.2 asszisztot átlagol, az NBA-történelmében 12 ilyen ötmeccses sorozat volt, ebből hetet a szlovén ért el.
NBA
Alapszakasz
Cleveland Cavaliers–Philadelphia 76ers 132–121
Detroit Pistons–Utah Jazz 114–103
Indiana Pacers–Brooklyn Nets 103–112
Boston Celtics–Washington Wizards 136–107
New York Knicks–Minnesota Timberwolves 137–114
Memphis Grizzlies–Houston Rockets 109–124
Dallas Mavericks–New Orleans Pelicans 99–101
Denver Nuggets–Miami Heat 122–112
Los Angeles Lakers–San Antonio Spurs 118–116
Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder 121–119
Sacramento Kings–Golden State Warriors 121–116