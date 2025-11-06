A Portland ellen szenvedte el első vereségét a címvédő OKC – videók

Donovan Mitchell szezoncsúcsot jelentő 46 pontot szórt a Philadelphia ellen, a Cleveland pedig beérte győzelmek számában a 76erst. Mitchellnek 21-ből 15 mezőnykosara sikeres volt, hat triplát értékesített. Ez volt a 13. meccse, amelyen legalább negyven pontot és öt hárompontost szórt ezzel megelőzte LeBron Jamest (12) a clevelandi örökranglistán. A hazaiaknál az ujjsérülésből visszatérő Jarrett Allen 24 pontos, 10 lepattanós dupla duplát ért el, míg Evan Mobley 23 pontot szórt. A 76ersben Tyrese Maxey és Quentin Grimes is 27 ponttal zárt.

Spida showed out in The Land tonight:



🕸️ 46 PTS

🕸️ 15-21 FGM (71.4%)

🕸️ 8 AST

🕸️ 6 3PM



Donovan Mitchell (13) passes LeBron James (12) for the most games with 40+ PTS & 5+ 3PM in CLE history! pic.twitter.com/hp29X9kQMs — NBA (@NBA) November 6, 2025

Az évszázadban 12 mérkőzés volt, amelyen egy játékos legalább 30 pontot, 15 lepattanót és 15 gólpasszt szerzett, ezekből hét Nikola Jokics nevéhez fűződik, aki idénybeli ötödik tripla dupláját jegyezte. A szerb vezérletével a Denver 122–112-re legyőzte a Miami Heatet.

Nikola Jokić records his FIFTH triple-double of the season!



⚒️ 33 PTS

⚒️ 15 REB

⚒️ 16 AST

⚒️ DEN W



He has 7 of the 12 games of 30-15-15 this century 🤯 pic.twitter.com/FnaXFaVlQC — NBA (@NBA) November 6, 2025

A bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder a Portland otthonában szenvedte el első idei vereségét. A Trail Blazers 22 pontos hátrányban is volt, de folyamatosan zárkózott és az utolsó negyedben remekül célozva (16 mezőnykísérletből 13 kosár, hétből hat sikeres tripla) 40 pontot szórt és 121–119-re nyert. Deni Avdija 26 ponttal, 10 lepattanóval és 9 assziszttal vette ki részét a sikerből, míg a Thunderből Shai Gilgeous-Alexander 35, Aaron Wiggins 27 pontot ért el.

Portland's HUGE 4Q fuels 22-point comeback!



▪️ 40 PTS

▪️ 13-16 FGM

▪️ 6-7 3PM@trailblazers top the Thunder at home 👀 pic.twitter.com/9Zka6CfZBM — NBA (@NBA) November 6, 2025

A Sacramento Kings úgy verte 121–116-ra a Golden State Warriorst, hogy Russell Westbrook továbbjavította a ligacsúcsot, és immár 204. alkalommal ért el tripla duplát (23 pont, 16 lepattanó, 10 assziszt). Westbrooknak van továbbá Jason Kiddet (8725) megelőzve a legtöbb lepattanója guardként az NBA-ben. A Curry nélküli GSW-ben Moses Moody 28, míg Will Richard 30 pontot dobott.

Russell Westbrook in Sacramento's victory:



👑 23 points

👑 16 rebounds

👑 10 assists

👑 1 CLUTCH defensive play



First 20-15-10 game for Russ since May 16th, 2021! pic.twitter.com/rj65ycHTcR — NBA (@NBA) November 6, 2025

A Los Angeles Lakers Luka Doncic vezérletével legyőzte a San Antoniót. A Spursben Victor Wembanyama 14 mezőnykísérletéből csak öt kosarat szerzett, így 19 ponttal zárt. Luka Doncic 35 pontos, 13 gólpasszos dupla duplát ért el. Amióta (1973–1973) a labdaszerzéseket mérik, azóta Doncic az első Lakers-játékos, aki legalább 35 pontot, tíz gólpasszt és öt labdaszerzést ér el egy alapszakasz-meccsen. Öt meccs alapján Doncic 40 pontot, 11 lepattanót és 9.2 asszisztot átlagol, az NBA-történelmében 12 ilyen ötmeccses sorozat volt, ebből hetet a szlovén ért el.

LUKA MAGIC IN FULL EFFECT TONIGHT:



🪄 35 PTS

🪄 9 REB

🪄 13 AST

🪄 5 STL

🪄 2 BLK

🪄 4 3PM



The first Laker to record 35+ PTS, 10+ AST, and 5+ STL in a regular season game since 1973-74 (when steals were first fully recorded)! pic.twitter.com/lZ37EcKSl3 — NBA (@NBA) November 6, 2025

NBA

Alapszakasz

Cleveland Cavaliers–Philadelphia 76ers 132–121

Detroit Pistons–Utah Jazz 114–103

Indiana Pacers–Brooklyn Nets 103–112

Boston Celtics–Washington Wizards 136–107

New York Knicks–Minnesota Timberwolves 137–114

Memphis Grizzlies–Houston Rockets 109–124

Dallas Mavericks–New Orleans Pelicans 99–101

Denver Nuggets–Miami Heat 122–112

Los Angeles Lakers–San Antonio Spurs 118–116

Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder 121–119

Sacramento Kings–Golden State Warriors 121–116